Wo Reptilien überwintern: In Thal werden die Rebberge ökologisch aufgewertet Am Buechberg wurden 2000 Quadratmeter Trockenmauern erneuert. Es ist ein ökologisches Vorzeigeprojekt. Rudolf Hirtl 07.12.2019, 05.00 Uhr

Die Erneuerung von Trockenmauern am steilen Buechberg in Thal ist auch technisch anspruchsvoll. Bild: Rudolf Hirtl (Februar 2018)

Jetzt im Winter, wo auch die Reben ihre Blätter haben fallen lassen, sind am Thaler Buechberg die Trockenmauern besonders gut zu sehen. Diese sind ein «ökologisches Kronjuwel», wie Ivo Moser vom Ökobüro Hugentobler in seiner Mitteilung schreibt, und durchziehen auf dreieinhalb Kilometer den Rebhang oberhalb des Dorfs. Die Mauern bieten Reptilien, wie etwa der Zauneidechse und der Schlingnatter, frostfreie Überwinterungsplätze. Dieser auch von anderen wärmeliebenden Tieren genutzte Bereich findet sich vor allem in den Hohlräumen der Aufschüttung hinter den Mauern, wie der Rorschacher Biologe Josef Zoller erklärt.

Die zuletzt sanierten Trockenmauern heben sich am Thaler Rebhang durch ihre hellere Farbe deutlich ab. Auch deren Pflanzenbewuchs ist sichtbar geringer. «Im Laufe der Zeit werden auch die neuen Trockenmauern Patina ansetzen und sich farblich an die älteren Sandsteinmauern angleichen», so Ivo Moser.

Ohne Mörtel und besonders stabil bei Starkregen

Trockensteinmauern bieten vor allem durch ihre Fugen wertvolle Lebensräume für Tiere. Doch bei den neuen Mauern fällt auf, dass die Zwischenräume teilweise sehr eng sind, die Mauern beinahe zu perfekt konstruiert wurden. «Die Fugen könnten tatsächlich grösser sein», räumt Josef Zoller mit einem Schmunzeln ein. Allerdings seien sie für die meisten Tiere kein Problem. Für Schlangen und Vögel seien zudem spezielle Lücken angebracht worden und ausserdem würden Steininseln angelegt, die gerne von Eidechsen, Schlangen, Kröten und Kleinsäugern genutzt würden.

Obwohl auch die neuen Trockenmauern mit Sandstein und konsequent ohne den Zusatz von Mörtel gebaut wurden, sind sie nicht nur langlebig, sondern auch äusserst stabil. «Es ist wichtig, dass das Wasser bei starken Niederschlägen durch die Fugen ablaufen kann, sagt Josef Zoller. Er habe im Tessin etwa schon miterlebt, wie Betonmauern bei Starkregen weggedrückt wurden, während danebenstehende Trockenmauern unbeschadet blieben.

Josef Zoller ist Biologe und wohnt in Rorschach. Bild: PD

Gemäss Ivo Moser setzt sich seit dem Jahr 2003 eine zehnköpfige Arbeitsgruppe für die ökologische Aufwertung des Buechbergs ein. Seit 2005 habe sie mit sanierungswilligen Grundeigentümern über zweitausend Quadratmeter Trockenmauerfläche sichern können. «Fast ausnahmslos hat die Arbeitsgruppe Buechberg der politischen Gemeinde Thal die Trockenmauersanierungen am Buechberg geleitet und einen Grossteil der anfallenden Sanierungskosten übernommen.»

Neben Trockenmauersanierungen unterstütze die Arbeitsgruppe eine breite Palette ökologischer Aufwertungsmassnahen. Beispielsweise die Ansaat von Blumenwiesen und Rebböschungen mit artenreichem Wildblumensaatgut sowie die Aufwertung des Eichenwalds auf der Buechbergkrete und anderer bestockter Bereiche.

Breit abgestützte Finanzierung Finanziert wird das Projekt durch das Amt für Natur, Jagd und Fischerei des Kantons St. Gallen, den Fonds Landschaft Schweiz, die politische Gemeinde Thal, die Ortsgemeinden Thal und Altenrhein, durch die Stiftungen Anna Maria und Karl Kramer, Ernst Göhner, Metrohm, Rudolf und Romilda Kägi, Sophie und Karl Binding, Ormella, Salud y Vida, Temperatio, Susanne und Martin Knechtli-Kradolfer, die Schweizerische Vogelwarte Sempach, dem Naturschutzverein Am Alten Rhein und dem Verein für Vogelschutz und Vogelkunde Rheineck. (imo)