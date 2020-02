«Beim Malen fühle ich mich Gott nahe»: Nach einem Schicksalsschlag hat ein Engelburger zurück zu einer seiner Leidenschaften gefunden Der Hobbykünstler Markus Meier zeigt bei sich Zuhause in Engelburg seine Gemälde in der Ausstellung «Home Gallery». Elisabeth Fitze 06.02.2020, 05.00 Uhr

Markus Meier vor einem seiner Bilder. Elisabeth Fitze

Markus Meier hat sein Zuhause an der Gartenstrasse 1 in Engelburg in eine Galerie verwandelt. Der ehemalige Pastor stellt seine Landschaftsbilder bis Ende Februar dort aus. Die «Home Gallery» ist bereits seine dritte Ausstellung.