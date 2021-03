Beim Hauptbahnhof «Solange die Ratten tagsüber nicht zu sehen sind, ist das noch kein Problem»: Auf dem St.Galler Kornhausplatz werden die Nager derzeit häufig gesichtet Sind die Ratten zurück in der Stadt? Ein besorgter Bürger meldet, er habe vor kurzem mehrere Tiere bei der Bushaltestelle am Hauptbahnhof beobachtet. Er hat einen Verdacht. Sandro Büchler 02.03.2021, 16.45 Uhr

Hier beim Kornhausplatz wurden in den Nachtstunden mehrfach Ratten beobachtet. Bild: Sandro Büchler (1. März 2021)

Als er auf den Bus gewartet habe, seien ihm mehrere Ratten aufgefallen, die über den Platz huschten. Die Beobachtung beim Kornhausplatz, die ein Mann kürzlich in einer Februarnacht gegen 23 Uhr gemacht hat, beschreibt er im Stadtmelder, der digitalen Klagemauer der Stadt. «Stadtgrün oder wer auch immer muss nun schnell handeln, damit sich die Population nicht ausbreitet.»

Der besorgte Bürger hat einen Verdacht: Die Ratten seien ein unangenehmer Nebeneffekt davon, dass auf dem Platz beim Hauptbahnhof, zwischen Tibits und UBS, wieder vermehrt Tauben gefüttert werden. Dies locke auch die Ratten an. Deshalb solle das Füttern von Tauben sofort verboten und mit Hinweisen auf Plakaten sowie Kontrollen auf das Verbot aufmerksam gemacht werden, regt der Schreiber gleich selbst an.

Er ist nicht der Einzige, der bereits Ratten rund um den Lämmlerbrunnen erspäht hat. Mehrere Passanten bestätigen, in den vergangenen Nächten oder jeweils im Morgengrauen vorbeiflitzende Ratten gesichtet zu haben.

«In der ganzen Innenstadt hat es Ratten»

Bei der St.Galler Stadtpolizei weiss man von den Nagetieren. «Das ist nichts Aussergewöhnliches», sagt Mediensprecher Dionys Widmer. Die Ratten würden sich dort einnisten, wo es etwas zu Fressen gebe. «In der ganzen Innenstadt hat es Ratten», sagt Widmer. Die Tiere hielten sich jedoch meist in der Kanalisation auf und kämen nur hin und wieder an die Erdoberfläche.

Dionys Widmer, stellvertretender Leiter Fachstelle Kommunikation Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

«Auch wenn sich in den Nachtstunden zwei bis drei Ratten irgendwo tummeln, ist das noch kein Problem.»

Erst wenn die Nagetiere auch tagsüber unterwegs seien, werde es problematisch, so der Stapo-Sprecher.

Die aktuelle Meldung weckt Erinnerungen an die Rattenplage im Leonhardspärkli vor genau zwei Jahren. Dort hatten sich die ungebetenen Gäste ausgebreitet und wurden von zahlreichen Passanten am helllichten Tag beobachtet. Schliesslich griff die Stadtpolizei ein. «Mit einem Geruchsstoff konnten wir die Tiere vertreiben», sagt Widmer. Zudem seien die Gebüsche zurechtgestutzt worden, um den Nagern weniger Schutzmöglichkeiten zu bieten.

«Im Leonhardspärkli handelte es sich damals um eine grössere Zahl von Ratten.»

Beim Kornhausplatz seien es aktuell nur einige wenige Tiere. Nichtsdestotrotz werde man die Situation im Auge behalten und wenn nötig, Massnahmen ergreifen, ergänzt Widmer.

Taubenfüttern lässt sich nicht verbieten

Welche Rolle spielen Tauben beim Aufkommen von Rattenbeobachtungen? Dass das Taubenfüttern auch Ratten anziehe, bestätigte unlängst Peter Baumann, Leiter Öffentlicher Raum und Tierschutz der Stadtpolizei. «Leider fehlt die gesetzliche Grundlage, um das Taubenfüttern zu verbieten oder zu ahnden», schreibt die Stadtverwaltung bereits kurz nach dem Kommentar des Bürgers im Stadtmelder.

Zwei Tauben auf der Suche nach herumliegendem Brot und Essensresten. Bild: Sandro Büchler (1. März 2021)

Indes ist es in anderen Städten gesetzlich verboten, Tauben zu füttern – nicht so in St.Gallen. Man werde aber Kontrollen durchführen und Personen über die Problematik des Taubenfütterns informieren, so die Stadtverwaltung in ihrer Antwort.