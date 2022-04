St.Gallerin in den USA Die Golfspielerin Chiara Tamburlini feiert grosse Erfolge in Mississippi – die Titelverteidigung ist das Ziel Die 22-Jährige aus Rotmonten lebt in den USA. Eine wichtige Qualifikation steht dem Uni-Team bevor. Julia Riedener Jetzt kommentieren 29.04.2022, 05.00 Uhr

Chiara Tamburlini beim Abschlag an einem Turnier in den USA. Bild: Petri Thomas (15. April 2022)

Chiara Tamburlini hat als erste Schweizerin die College-Golf- Meisterschaft «Nationals» zusammen mit ihren vier Teamkolleginnen –zwei Amerikanerinnen, einer Schwedin, einer Dänin – für ihre Universität «Ole Miss» gewonnen.

Knapp ein Jahr nach dem Erfolg ist das grosse Ziel: Titelverteidigung. Seit zweieinhalb Jahren lebt die 22-Jährige in Mississippi und studiert Finanzen. Sie sagt:

«In der Schweiz wäre dieses Sportniveau mit einem Studium nicht zu verbinden gewesen.»

«Hier an der Universität in den USA steht der Sport im Fokus.» Sie fügt allerdings hinzu, die Schule gehe für sie immer vor, trotz der Erfolge setze sie nicht alles auf die Karte Sport.

Durch die Eltern ist Tamburlini zum Golfsport gekommen

Bereits mit 14 Jahren zog die aus Rotmonten stammende Golferin von zu Hause aus und absolvierte das Sportgymnasium im Tessin. Seit Tamburlini achtjährig ist, spielt sie Golf. «Meine Eltern haben es mir einmal gezeigt, es hat mich sofort gepackt.»

Tamburlini sagt: «Der Universität ist es wichtig, dass sie in diesen Wettbewerben vertreten ist.» Obwohl an der Universität nur knapp 500 von ungefähr 20'000 Studenten Sportlerinnen und Sportler sind, werden die Athleten in allen Sportarten gefördert. Das Leben an der Universität kann Tamburlini nicht mit einem Leben in der Schweiz vergleichen. Sie sagt:

«Unsere Uni ist wie in einem Film. Das Gelände ist weitläufig, überall hat es viele Leute.»

Die grosse Distanz zur Familie in der Schweiz bereitet ihr keine Probleme. Im Sommer und Winter kann sie in ihre Heimat zurückkehren. In den USA wohnt sie mit Studenten der Universität in einer WG zusammen. Sie schätze es, die verschiedenen Kulturen kennen zu lernen, auch ausserhalb des Studiums. Am Leben in den USA wachse sie täglich. «Ich musste selbst ein Auto kaufen», erklärt Tamburlini, «das war neu für mich.»

An den Sieg im vergangenen Jahr an den Nationals, wo nur die besten 24 Teams in der Endrunde dabei sind, erinnert sich Tamburlini gerne. Auf die Frage, wie sie den Erfolg beschreiben würde, antwortet sie nur: «Unglaublich.»

Das Team lebe immer noch von und in dieser Begeisterung. «Man redet jeden Tag davon, dass man es gewinnen kann und dann gewinnt man es», schwärmt die Siegerin weiter. Es seien so viele Emotionen, die man erlebe, es sei eine Belohnung für den grossen Aufwand, den man betreibe und für die Universität bedeute es unglaublich viel.

Die Golfspielerin sagt:

«Es kommen jetzt noch Leute, die sich bei uns für den Sieg bedanken.»

Dies war der erste nationale Sieg von einer der grössten Universitäten in Mississippi, zudem noch von einem Frauengolfteam. Was Tamburlini am Golfsport fasziniert, sei vor allem die mentale Herausforderung, die man in einem rund fünfstündigen Spiel zu bewältigen hat. «Man ist Stunden lang auf dem Feld, da muss man stark sein.»

Die mentale Stärke erarbeitet sich die Amateurgolferin im Training, indem sie sich in eine Turniersituation mit einem misslungenen Schlag versetzt. «Man muss auch nach einem schlechten Schlag weiterspielen, ob man will oder nicht.»

Meistens spielt Tamburlini mit ihrem Team oder im Einzel «Zählspiel». Beim Zählspiel zählt jeder Schlag im Versuch, den Ball mit möglichst wenig Schlägen «einzulochen». «Turniere zu spielen, ist für mich das Grösste, ich liebe die Wettkampfatmosphäre.»

Die Qualifikationsphase der Regionals beginnt bereits in zwei Wochen. Die Qualifikation für die Nationals kann das Team mit guten Resultaten an diesen Regionals erreichen. Tamburlini ist Mitglied im Ostschweizerischen Golfclub. Mit 14 Jahren ist sie in das Regionalkader aufgenommen worden. Zwei Jahre später in das National-A-Kader. Nach Abschluss des Studiums in den USA wird sie sich wohl als Profispielerin versuchen.

Die St.Gallerin sagt:

«Wir wollen unseren Titel verteidigen und ihn wieder an unsere Universität bringen.»

