Mehr Bäume, mehr Bänke: Zentrumsplatz Wittenbach wird zur Piazza

Mehr Grün, mehr Sitzgelegenheiten: So soll der Wittenbacher Zentrumsplatz zum neuen Treffpunkt werden Seit Jahren ist der Zentrumsplatz öde, kahl und leer, wie Wittenbacherinnen und Wittenbacher immer wieder monierten. Jetzt wird er umgestaltet. Die Aufwertung erfolgt in mehreren Etappen. Die Grundeigentümer und die Gemeinde gestalten ihn gemeinsam. Julia Nehmiz 18.05.2022, 19.00 Uhr

Derzeit ist der Wittenbacher Zentrumsplatz eine Baustelle: Bis Ende Mai soll die erste Etappe der Umgestaltung fertig sein. Bild: Belinda Schmid (18. Mai 2022)

Mehr Bäume, mehr Büsche, mehr Bänke, mehr Beete: Damit soll der Zentrumsplatz in Wittenbach aufgewertet werden. Seit er vor über zehn Jahren entstand, zwischen Raiffeisenfiliale, Spar-Supermarkt und Wohnhäusern, fristet der Platz ein tristes Dasein. Immer wieder bemängelten Wittenbacherinnen und Wittenbacher, der Zentrumsplatz sei kahl, nicht einladend, habe wenig Charme. Das soll jetzt anders werden.

Als der Zentrumsplatz entstand, sei er sehr funktional ausgerichtet worden, sagt der Wittenbacher Gemeindepräsident Oliver Gröble. Es gebe einen schönen Pavillon. Trotzdem:

«Die Leute haben den Platz nie so richtig angenommen.»

Oliver Gröble, Gemeindepräsident Wittenbach. Bild: Michel Canonica

Gröble, seit 2019 im Amt, hörte immer wieder aus der Bevölkerung, der Platz habe wenig Ausstrahlungskraft. Lade nicht zum Verweilen ein. Vor zwei Jahren wurden im Rahmen des Gemeindeentwicklungsprozesses diese Stimmen wieder laut. Das nahm Gröble zum Anlass, um mit den Grundeigentümern des Platzes ins Gespräch zu kommen. Denn: Der Zentrumsplatz gehört nicht der Gemeinde, sondern zwei privaten Grundeigentümern, der Raiffeisenbank Wittenbach-Häggenschwil und der Swiss-Prime-Anlagestiftung.

Oliver Gröble stiess auf offene Ohren. Auch die Grundeigentümer seien der Überzeugung gewesen: «Wir müssen etwas machen.» Man habe sich angenähert, erörtert, was machbar sei, sei mit der Idee gewachsen, sagt Gröble. Der Prozess, der über ein Jahr dauerte, an den man sich herangetastet habe, wird nun in einer ersten Etappe realisiert.

Acht neue Bäume werden gepflanzt, zwölf kranke Bäume werden ersetzt

Oliver Gröble ist überzeugt, dass die Neugestaltung Anklang finden wird. Schon das Kleinprojekt «Gärten im Zentrum» sei gut angekommen. Zwei Sitzbänke wurden auf dem Zentrumsplatz aufgestellt, dazu vier Hochbeete, die von einer Gruppe Freiwilliger – dem Team «s’Gärtli» – gehegt und gepflegt werden. Gröble sagt:

«Die Leute haben an diesem kleinen Eingriff viel Freude gehabt.»

Das habe ihn bestätigt, mit der Neugestaltung des Zentrumsplatzes auf dem richtigen Weg zu sein.

Mehr Grün: Die Hochbeete bleiben, neue kommen noch dazu. Kranke Bäume werden ersetzt, noch weitere gepflanzt. Bild: Belinda Schmid (18. Mai 2022)

Die Neugestaltung gehe man professionell an. Gemeinsam mit dem Landschaftsarchitekturbüro Brunner wurde ein Gestaltungskonzept erarbeitet. Der Platz wird etappenweise, bis 2025/2026, gestaltet. Alles auf einmal zu realisieren, würde sich finanziell nicht ausgehen, die Beträge wären zu hoch.

In der ersten Etappe werden acht neue grosse Bäume gepflanzt. Zwölf kleinere, kranke Bäume werden ersetzt. Freeman-Ahorn, Zerr-Eiche, Kirsche, Schwedische Mehlbeere werden dann Schatten spenden. Zudem werden 245 Quadratmeter Sträucherflächen gepflanzt. Zu den bisherigen vier Hochbeeten kommen noch weitere dazu – so viele, wie die Freiwilligen zu betreuen vermögen. Sitzgelegenheiten werden platziert, für Ältere mit Lehne, für Jüngere ohne Lehne. Auch ein bis zwei Tische soll es geben. Gröble sagt:

«Wir wollen einen Platz für alle schaffen.»

Der Zentrumsplatz soll zum Begegnungsort werden, an dem man sich zum Znüni oder Zmittag trifft, zum Plausch, zum Verweilen.

100'000 Franken kostet die erste Etappe: Ein Drittel übernimmt die Gemeinde in Form von Eigenleistungen

Die Massnahmen der ersten Etappe werden rund 100'000 Franken kosten. Zwei Drittel übernehmen die beiden Grundeigentümer, ein Drittel trägt die Gemeinde – in Form von Eigenleistungen. Die Mitarbeitenden des Werkhofs werden geldwerte Leistungen erbringen, die Gemeinde hat die Bauleitung übernommen. «Eine Win-win-Situation», sagt Oliver Gröble.

Kahl, uncharmant, grau – so wird der Zentrumsplatz bislang von Wittenbacherinnen und Wittenbachern beschrieben. Nach der Neugestaltung soll er zum Verweilen einladen. Bild: Belinda Schmid (18. Mai 2022)

Wie es mit dem Platz weitergeht, wie die nächsten Etappen aussehen, kann Gröble noch nicht sagen. Das Konzept für den Zentrumsplatz sei mehr Massnahmenkatalog als fixer Plan. Gemeinde und Grundeigentümer hätten die Minimal- und die Maximalvariante erarbeitet. Aus diesem Katalog werde man nun jene Massnahmen auswählen, die am besten für den Platz passen – und die auch finanziell machbar sind. Ein Wasserspiel wäre schön, aber wahrscheinlich zu teuer. Gemeinde, Bauverwaltung und Grundeigentümer treffen sich zweimal jährlich, sagt Gröble, und besprechen gemeinsam, wie es weitergeht in Sachen Zentrumsplatz. Er fügt an: «Dieses Gemeinschaftsprojekt war nur möglich dank der Grundeigentümer, die aktiv mit uns an einem Strick gezogen haben.»

Oliver Gröble ist zufrieden:

«Wir sind auf einem guten Weg.»

Der Zentrumsplatz soll zum Wohnzimmer, zur Piazza werden. Ende Mai soll die erste Etappe der Aufwertung abgeschlossen sein. Was er sich davon erhofft? Dass die Menschen den Platz nutzen als Begegnungsort, sich hinsetzen, geniessen, den Platz beleben. Nein, er hofft das nicht nur: «Ich bin sicher, dass der Platz angenommen wird von der Bevölkerung.»

