Umfrage Befürchtete Konkurswelle ist ausgeblieben: Industriebetriebe der Region Rorschach trotzen Corona dank rigoros umgesetzter Schutzkonzepte Industriebetriebe in der Region Rorschach erwarten für 2021 trotz Coronabeschränkungen mehrheitlich ein leichtes Wachstum. Die Bilanz für 2020 fällt besser aus, als es die Unsicherheiten und Einschränkungen durch Covid-19 befürchten liessen. Rudolf Hirtl 21.01.2021, 05.10 Uhr

Grössere Industriebetriebe in der weiteren Region Rorschach haben trotz Coronaeinschränkungen auch im vergangenen Jahr erfolgreich gewirtschaftet. Bild: Tino Dietsche

«Hätte jemand anfangs 2020 gesagt, was dieses Coronavirus alles auslösen kann, wir hätten ihm kaum Glauben geschenkt. Ein solch gravierender Einschnitt in das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben war kaum vorstellbar.» Was Michael Thüler, Präsident des Arbeitgeberverbandes Rorschach und Umgebung sagt, löst zweifellos bei vielen in der Region Rorschach Zustimmung aus. Die Covid-19-Pandemie lässt kaum einen Bereich verschont. Vor allem Dienstleistungs- und Gastrobetriebe stehen teilweise mit dem Rücken zur Wand.

Kein Einbruch bei Halbleitertechnik oder Wehrtechnik

Michael Thüler, CEO stürmsfs Goldach Bild: PD

Die grösseren Industriebetriebe am See müssen zwar auch mit einer ständigen Unsicherheit leben, zumal das Virus den Takt vorgibt, dennoch glauben befragte CEOs mehrheitlich an eine schrittweise Verbesserung der Wirtschaftslage in den kommenden Monaten. Auch die Bilanz für 2020 fällt besser aus, als zu befürchten war. Etwa bei Michael Thüler, CEO von stürmsfs in Goldach. «In Anbetracht der Lage sind wir zufrieden damit, wie wir das vergangene Jahr bewältigt haben. Wir hatten zwar einen Umsatzeinbruch von 15 bis 20 Prozent. Aber weil wir mit unseren Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Stahl und Metall breit aufgestellt sind und über eine gute Kundenbasis verfügen, konnten wir den Rückgang etwas abfedern», so Thüler, der als Präsident auch dem Arbeitgeberverband Rorschach und Umgebung vorsteht. Bei Maschinenbauern sei das Bestellvolumen teilweise um bis zu 30 Prozent tiefer gewesen, doch in anderen Bereichen, beispielsweise Halbleitertechnik oder Wehrtechnik, sei es trotz der Pandemie auf einem guten Niveau gelaufen. Dass stürmsfs in der Industrie und im baunahen Bereich tätig sei, habe geholfen. Um die Kosten im Griff zu behalten, sei dennoch punktuell Kurzarbeit nötig gewesen, und es seien Gleitzeitsaldi abgebaut worden.

Erste Anzeichen lassen ein Wachstum für 2021 erkennen

«Den Personalbestand wollen wir beibehalten, da wir zuversichtlich sind, dass die Industrie im Frühling wieder anzieht. Dafür gibt es erste Anzeichen durch Kunden, die nun Bestellungen reinbekommen.» Allerdings sei dies sehr branchenspezifisch. Nicht zuletzt die Verfügbarkeit von Impfstoffen könnte zu einer Normalisierung beitragen. Thüler sagt:

«Wir hoffen natürlich, dass die verschärften Massnahmen das zarte Pflänzchen nicht abwürgen.»

Wie beurteilt er als Präsident des Arbeitgeberverbandes die Situation in der Region Rorschach; haben die Firmen noch genügend Substanz, um durch die Pandemie zu kommen? «Der persönliche Austausch konnte in den vergangenen Monaten nur beschränkt stattfinden. Aufgrund der nach wie vor sehr guten Zahlungsmoral kann man aber sagen, dass die befürchtete Konkurswelle nicht eingetroffen ist.» Wichtig und positiv sei, dass die Industrie mit entsprechenden Schutzkonzepten immer habe arbeiten können. Er gehe davon aus, dass dies auch in den kommenden Monaten so sein werde.

Firmen setzen interne Schutzkonzepte rigoros um

Alessandro Sgro, Chefökonom der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell. Bild: PD

«Unsere regelmässig durchgeführten Umfragen zeigen, dass neun von zehn Betrieben mit coronabedingten Erschwernissen zu kämpfen haben», sagt Alessandro Sgro, Chefökonom der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell. Die jüngsten Massnahmen des Bundes würden vor allem den Dienstleistungsbereich treffen, während die Industrie in der Region am See habe weiterarbeiten können. «Zentral dabei sind firmeninterne Schutzkonzepte. Zahlreiche Kontakte mit den Unternehmen zeigen, dass diese rigoros angewendet werden, damit die Produktion aufrechterhalten werden kann.» Alessandro Sgro betont, dass Ansteckungen in den Betrieben gering seien. Dies passiere hauptsächlich in privaten Bereichen. Bezüglich der Prognosen für das Jahr 2021 gebe es eine sehr grosse Unsicherheit. Ein mögliches Wachstum werde von Experten von 0,5 bis 3 Prozent eingestuft. Grundsätzlich bestünden bei der Industrie Chancen für eine leichte Erholung. Der Warenverkehr funktioniere. Was sehr wichtig sei, weil ein Grossteil der hiesigen Unternehmen seine Waren exportiere. Sgro sagt:

«Stand heute haben wir nicht die Konkurswelle, die im Zusammenhang mit der Covid-19- Pandemie von vielen Seiten befürchtet worden ist.»

Ob dies nur hinausgeschoben sei, hänge auch davon ab, wie lange die Pandemie noch anhalte.

Die Vielfalt hilft Firmen, über die Runden zu kommen

Thomas Hansmann, CEO Permapack AG, Rorschach. Bild: Urs Bucher

Bei der Umfrage in der Region Rorschach fällt auf, dass Unternehmen, die breit aufgestellt sind, weniger unter Covid-19 leiden. Beispielsweise die Permapack AG in Rorschach. «Trotz des Umsatzrückganges von gegen sechs Prozent sind wir zufrieden mit 2020. Während der Foodbereich sehr gut gelaufen ist, hatten wir im Industriebereich bis zu 50 Prozent weniger», sagt CEO Thomas Hansmann. Die vielfältige Ausrichtung der Firma habe enorm geholfen, ein gutes Resultat zu erwirtschaften, auch wenn das erwähnte Minus bei gegen 100 Millionen Franken Umsatz nicht das sei, was man haben wolle. Kurzarbeit sei vor allem beim Aussendienst nötig geworden, weil die Aussendienstmitarbeiter von vielen Firmen aufgrund der Coronamassnahmen gar nicht mehr empfangen worden seien.

«Momentan ist es ein Rennen Impfung gegen Virus. Ich denke, die Situation wird im Mai/Juni sicher wieder besser»,

sagt Hansmann. Das laufende Jahr habe gut begonnen und er bleibe auf jeden Fall zuversichtlich.