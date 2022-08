Sandskulpturen-Spektakel am Rorschacher Seeufer

Beeindruckend 350 Tonnen Sand für 16 Künstlerinnen und Künstler Noch bis Samstag bauen acht internationale Zweierteams auf der Arionwiese an ihren fragilen Kunstwerken. Darunter sind zahlreiche Gewinnerinnen und Gewinner aus den vergangenen 22 Jahren. Bereits zeichnen sich spektakuläre Skulpturen ab. Rudolf Hirtl 16.08.2022, 17.18 Uhr

Auf der Arionwiese in Rorschach läuft das 22. Internationale Sandskulpturen-Festival. Bild: Rudolf Hirtl

«What goes up must come down»» – also unter dem Motto «Was nach oben geht, kommt auch wieder herunter» – läuft seit Samstag auf der westlichen Uferpromenade in Rorschach das 23. Internationale Sandskulpturen-Festival. Acht Teams aus den Holland, Spanien, Litauen, Deutschland, Lettland und der Ukraine setzen die Vorgabe des künstlerischen Leiters Urs Koller um. Und weil einige der besten Carver, so werden die Sandkünstler in der Szene genannt, am Start sind, dürfen spektakuläre Skulpturen erwartet werden.