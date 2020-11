Bedauern über verschobene Rorschacher SBB-Unterführung – dafür hofft man mit dem Autobahnanschluss auf Besserung

Rorschach legt das Projekt SBB-Unterführung vorläufig in die Schublade – die Stadt kann sie finanziell nicht alleine stemmen. Diese Entscheidung wird rundum bedauert. Rudolf Hirtl 09.11.2020, 09.48 Uhr

Wegen der Kostenexplosion ist die Strassenunterführung beim Bäumlistorkel in Rorschach momentan kein Thema mehr. Bild: Rudolf Hirtl (Rorschach, 6.11.2020)

Am letzten Stadtapéro sagte Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths, die Unterführung beim Bäumlistorkel werde frühestens in 13 bis 15 Jahren erneut zur Debatte stehen. In seiner Amtszeit werde er sich jedenfalls nicht mehr damit beschäftigen. Zumal man erst die Auswirkungen der Massnahmen zum neuen Autobahnanschluss abwarte.

In der Vergangenheit haben allerdings Politiker von Kanton und Region sowie die IG Mobil beinahe gebetsmühlenartig gepredigt, die Unterführung sei kein Einzelprojekt, sondern eine von vielen Begleitmassnahmen zum Autobahnanschluss plus, und daher ein wichtiges Glied im regionalen Verkehrskonzept.

Autobahnanschluss wird so noch dringlicher

Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli sagt dazu auf Anfrage:

«Ich verstehe die finanziellen Überlegungen. Aus rein verkehrstechnischer Betrachtung bedaure ich diese Haltung, weil die Unterführung in Rorschach tatsächlich einen Bestandteil des Gesamtkonzepts darstellt.»

Ein etwaiger Wegfall erhöhe den Druck auf die übrigen Verkehrsachsen. Vor allem die St.Gallerstrasse werde zusätzlich belastet. Die Dringlichkeit der Realisierung des Autobahnanschlusses mit neuer Kantonsstrasse zum See wird damit laut Gemperli, der als Vorsitzender der Steuerungsgruppe auch Sprecher der drei Kerngemeinden ist, noch offensichtlicher.

Dominik Gemperli, Gemeindepräsident von Goldach.

Bild: Benjamin Manser

Goldach hat seine Hausaufgaben gemacht und seine Unterführung sowie Strukturanpassungen beim Verkehr bereits realisiert. Diese kommen der ganzen Region zugute, wobei insbesondere auch Rorschacherberg profitiert, dessen Pendler nun in Goldach nicht mehr vor einer geschlossenen Barriere stehen. Läuft Goldach nun Gefahr, über längere Zeit den kürzeren zu ziehen und mehr Verkehr zu erhalten? «Es stimmt, von den realisierten Verkehrslösungen in Goldach profitiert die ganze Region. Das 17-Millionen-Projekt finanziert die Gemeinde Goldach hingegen autonom. Reden wir also von Zentrumslasten oder interkommunaler Solidarität, sollte diese Tatsache mitberücksichtigt werden. Das ist gelebter Sinn für regionale Lösungen», betont Gemperli.

Autobahnanschluss als Hoffnungsträger

Die Verkehrsdefizite in der Region würden sich hingegen nicht auf ein Gemeindegebiet beziehen. Es brauche in allen Gemeinden entsprechende Massnahmen, zudem eine übergeordnete Erschliessung mit der neuen Kantonsstrasse zum See, die sich in der planerischen Bearbeitung befinde.

Goldach setze grosse Hoffnung in den A1-Anschluss Witen mit neuer Kantonsstrasse zum See. «Damit passiert eine deutliche Entlastung der innerörtlichen Verkehrsachsen, vor allem auch in Goldach. Ich respektiere den Entscheid von Rorschach zur Unterführung Stadtbahnhof natürlich, hoffe aber auch, dass ein Rückkommen auf diesen Entscheid möglich bleibt.»

Muss die Unterführung in Rorschach zum Kantonsprojekt erklärt werden, da die Stadt mit der Realisation überfordert scheint? Gemperli: «Falls der Kanton auf Wunsch der Gemeinde das Projekt unterstützt oder auf Wunsch die Federführung übernimmt, umso besser. Letztlich entscheidet aber einzig der Stadtrat Rorschach über das weitere Vorgehen.» Durch die fehlende Unterführung würden die innerörtlichen Verkehrsflüsse nicht die optimale Entlastung erfahren. Das gelte insbesondere für den Strassenzug der St.Gallerstrasse, räumt Goldachs Gemeindepräsident ein.

Begleitmassnahmen verstärken Verlagerung

Susanne Hartmann, Regierungsrätin.

Bild: Ralph Ribi

Was sagt die Vorsteherin des Baudepartements des Kantons St.Gallen dazu, dass Rorschach die Unterführung auf Eis legt? «Der Autobahnanschluss Rorschach und die Kantonsstrasse zum See sind das Rückgrat für die künftige Verkehrsentwicklung der Region am See. Der Autobahnanschluss und die Kantonsstrasse sind die zentralsten Projekte. Sie erzielen den grössten Verlagerungseffekt des Verkehrs», so Regierungsrätin Susanne Hartmann. Jede Begleitmassnahme, dazu würden auch Unterführungen zählen, verstärke den Verlagerungseffekt auf die Kantonsstrasse und den Autobahnanschluss. Die Unterführungen stünden als Teil der Begleitmassnahmen in der Kompetenz der Gemeinden.

Auf die Frage, was unternommen werden müsse, um Goldach vom Verkehr zu entlasten, sagt Hartmann:

«Auch Goldach profitiert von der realisierten Unterführung», sagt sie

Der neue Autobahnanschluss und die Kantonsstrasse zum See würden den Verkehr zusätzlich von der Gemeinde wegführen.

SBB-Unterführung gehöre zum Gesamtprojekt Autobahnanschluss

Raphael Frei, Kantonsrat FDP und Präsident IG Mobil.

Von «ganzheitlichen Lösungen für alle Träger» spricht der Präsident der IG mobil. «Wir haben immer betont, dass die 19 Begleitmassnahmen zum A1-Anschluss wichtige Komponenten sind», sagt Raphael Frei. Daher seien die drei Gemeinden angehalten, ihre Massnahmen auch umzusetzen.

Über den Zeitpunkt der Realisierung könne man diskutieren, doch die Unterführung müsse im Gesamtkonzept für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung in der Region Rorschach bleiben.