Beachtour in Rorschach zu Ende: Organisatoren rundum zufrieden

Beachvolleyball Rorschacher Beachtour ist zu Ende: Organisatoren trotz Regen zufrieden - auch mit dem Anti-Corona-Schutzkonzept Die Rorschacher Beachtour ist zu Ende. Die letzten Partien fanden am Sonntag bei strömendem Regen statt. Die Organisatoren des Anlasses zeigten sich befriedigt vom Turnier. Auch das im Vorfeld teils kritisierte Corona-Schutzkonzept habe gegriffen. Vivien Huber 29.08.2021, 19.30 Uhr

Die letzten Spiele der diesjährigen Rorschacher Beachtour fanden bei strömendem Regen statt. Der Stimmung tat das keinen Abbruch. Bild: Adrian Knecht

Viel Spannung hat bei den letzten Spielen der Beachtour am Sonntag in Rorschach in der Luft gelegen. Trotz des Regens fieberten viele Fans der Beachvolleyball-Teams am Nachmittag gut gelaunt mit. Dies auch wenn Sommer-Hits aus den Lautsprechern tönten, die so gar nicht zum Wetter passen wollten, dafür aber umso mehr zur Stimmung im Center Court.