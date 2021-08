Beachvolleyball Beachtour in Rorschach lässt Besucher ohne Coronaimpfzertifikat zu: Die Veranstalter wehren sich gegen aufkommende Kritik Die Veranstalter der Beachtour haben bekannt gegeben, dass auch der Event in Rorschach ohne Covidzertifikat besucht werden kann. Die Organisatoren auf dem Hafenplatz verweisen auf die geltende Covidverordnung, die das erlaube. Kritik kommt unter anderem von Stadtpräsident Röbi Raths, während Mediziner Andreas Hartmann an die Selbstverantwortung jedes Einzelnen appelliert. Rudolf Hirtl 20.08.2021, 05.00 Uhr

In Rorschach sind nach einem Jahr Coronapause wieder Spitzenteams aus dem In- und Ausland am Start. Bild: PD (August 2019)

Ab Donnerstag der kommenden Woche fliegen im Hafenareal von Rorschach wieder die Beachvolley­bälle. Damit auch Gesundgebliebene den Event besuchen können, haben sich die Organisatoren für eine Durchführung ohne Covidzertifikat entschieden. Ein Entscheid, der in den hiesigen Cafés, aber auch in den sozialen Medien kontrovers diskutiert wird.

Mehr Zustimmung als Kritik

Zwar sind Stimmen von Leuten auszumachen, die den Event aufgrund der fehlenden Drei-G-Vorschriften nun meiden wollen, doch die Zustimmung für den Entscheid der Organisatoren fällt um einiges grösser aus. In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Rorschach wenn...» ist etwa zu lesen: «Hoffe nur, dass nach dem Besuch die Gesundgebliebenen auch weiterhin gesund bleiben. Für mich ein klarer Grund, daran nicht teilzunehmen!»

«Dem entgegnet ein Gruppenmitglied: «Für alle, die schon Corona gehabt haben? Ist doch gut. Die können es ja angeblich nicht mehr bekommen. Danke für deinen Platz. Der Grossteil der Reaktionen geht in diese Richtung. Am meisten Zustimmung erhält eine Frau, die schreibt: Als ungeimpfte, junge aber vernünftige Person nehme ich dafür teil. Danke, dass du den Platz räumst, damit solche wie ich, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden dürfen, auch irgendwo noch Platz finden und Spass am Leben haben.»

Lob für die Veranstalter

Auch an die Veranstalter direkt sind Reaktionen gerichtet. «Sie sprechen bewusst alle Menschen an, obwohl Menschen politisch in zwei Lagern gehalten und medial gegeneinander aufgehetzt werden. Keiner ist besser, aber auch keiner ist weniger wert, ein Gast sein zu dürfen. Das finde ich mega schön», schreibt beispielsweise Hanspeter Schläpfer aus Hauptwil.

Keine Maskenpflicht auf der Tribüne und im Freien

Es sei Vorgabe der Beachtour und von Swiss Volley, die Turniere der Coop Beachtour ohne Zertifikatszwang durchzuführen, sagt OK-Präsident Peter Thoma. In Locarno, Kloten, Basel, Genf und auch in Olten, wo er zusammen mit Michi Bleiker ebenfalls für die Durchführung verantwortlich ist, sei dies bereits problemlos gegangen. Und in Bern werde dies auch der Fall sein. Das OK halte sich hundertprozentig an die gesetzlichen Vorgaben. Eine Zugangsbeschränkung nur für Zertifizierte sei für ihn daher keine Option. Thoma sagt:

«Wir bewegen uns innerhalb des erlaubten Rahmens und wir müssen nicht weitergehen, als es das BAG vorschreibt.»

Es sei nicht Sache der Organisatoren, die Sache zu übersteuern und zu hyperventilieren, nur weil in den Medien eine ungesunde Hetzerei praktiziert werde. «Unser Konzept mit drei separaten Zonen ist grundsolide. Am Beachevent müssen selbstverständlich in der Gastronomie und an jedem Stand die Covidregeln eingehalten werden», sagt Thoma und verweist darauf, dass auf der Tribüne keine Maskenpflicht, aber eine Sitzpflicht bestehe.

Michi Bleiker und Peter Thoma (rechts) organisieren die Beachevents in Olten und Rorschach. Bild: Rudolf Hirtl



Veranstalter leiden schon genug unter Corona

Über Sinn oder Unsinn der geltenden Regeln wolle er sich nicht äussern, sagt Turnierdirektor Michi Bleiker, zumal Veranstalter schon genug unter Corona leiden würden. Als Organisator freue er sich vielmehr, dass Beachtour und Beach-Market in Rorschach stattfinden könnten. Er sagt:

«Es bringt nichts, jetzt auch noch eigene Regeln zu erfinden. Die aktuelle Situation um Corona ist für Besucherinnen und Besucher schon komplex genug.»

Bleiker verweist auf die Selbstverantwortung: «Wenn sich jemand nicht wohl fühlt, dann soll er den Anlass nicht besuchen. Das ist wichtig und das haben wir auch klar kommuniziert.»

Stadtpräsident hätte 3G-Eintrittsregel begrüsst

Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths. Bild: Nik Roth

«Wenn der Stadtrat eine Veranstaltung bewilligt, dann nur mit der Verpflichtung, dass die geltenden Covidregeln eingehalten werden», sagt Stadtpräsident Röbi Raths. Diese Vorschriften würden von den Organisatoren am Hafenplatz auch eingehalten, dennoch stelle er den Entscheid in Frage, den Anlass ohne Zertifikatspflicht durchzuführen. Raths sagt:

«Ich würde als Veranstalter alle nötigen Vorkehrungen treffen, um Ansteckungen möglichst zu verhindern.»

Das Risiko angesteckt zu werden, könne zwar nicht vollständig minimiert werden, sagt Raths, der im vergangenen Jahr vom Coronavirus zwölf Tage ausser Gefecht gesetzt wurde. Man sollte seiner Meinung nach angesichts der steigenden Zahlen aber nicht fahrlässig werden. «Die Verantwortung gegenüber den Besucherinnen und Besuchern sollte man hochhalten», so der Stadtpräsident.

Jeder muss einen Besuch für sich selbst abwägen

«Wenn sich die Organisatoren, wie in diesem Fall in Rorschach, an die Vorschriften halten, dann kann man ihnen keinen Vorwurf machen, wenn sie ein Coronaimpfzertifikat für Besucher nicht voraussetzen», sagt Andreas Hartmann, Allgemeinmediziner in Rorschach und Präsident des Kantonalen Gewerbeverbandes. Er sagt:

Andreas Hartmann, Präsident des St.Galler Gewerbeverbandes und Arzt in Rorschach.

Bild: Benjamin Manser

«Wer geimpft und daher geschützt ist, der kann den Beachevent besuchen. Wer nicht geimpft ist und sich dem Risiko nicht aussetzen will, der geht besser nicht hin.»

Bezüglich des Beachevents sei Selbstverantwortung von jedem einzelnen gefordert. Einerseits um sich selbst, aber auch um andere Menschen zu schützen.