Arbeitsunfall wegen einer Schweinehälfte: Mann stürzt und stirbt in einem Fleischverarbeitungsbetrieb

Am Dienstagmorgen um 7 Uhr ist es in einem Fleischverarbeitungsbetrieb an der Neuen Industriestrasse in Bazenheid zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Ein 59-jähriger Schweizer ist trotz Betreuung von Notarzt und Rettungsdienst noch vor Ort verstorben.

01.12.2020, 16.24 Uhr