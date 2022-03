Olma-Baustelle: So weit sind Autobahn-Deckel und neue Halle 1

Bauwerk «So was baut man nur einmal im Leben»: Bis Ende März ist der Olma-Deckel fertig Bild: Ralph Ribi Langsam, aber sicher entstehen in St.Fiden der Olma-Deckel und gleichzeitig die neue Halle 1. Bauarbeiter schichten Beton und montieren Armierungseisen. Einiges erinnert dabei an den Tunnelbau. Marlen Hämmerli 0 Kommentare 02.03.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Ein Bauzaun verdeckt den Blick von der Splügenstrasse her auf die Olma-Baustelle und damit auf ein Schauspiel. 186 Betonträger spannen sich über die Stadtautobahn. Unten brausen Autos und Lastwagen durch, oben befestigen Bauarbeiter Armierungseisen. Konzentriert klopft ein Mann in oranger Arbeitskleidung und mit passendem Bauhelm ein Eisen zurecht. Schritt für Schritt entsteht hier «Neuland», so der Projektname des sogenannten Olma-Deckels. Aber auch die neue Halle 1 nimmt bereits Formen an.

Der Elefantenfuss trägt den Betonkranz, der bereits steht. Bild: Ralph Ribi

Bei der Halle 9 und in Richtung Rosenheimstrasse stehen zwei riesige Betonelemente. Es sind die ersten sichtbaren Teile der Halle 1. Die Sockel, auch Elefantenfüsse genannt, tragen bereits Stücke des Betonkranzes, der um die gesamte Halle erstellt wird. Am Ende wird auf ihm das Dach und damit das gesamte Gewicht des Hallenoberbaus ruhen.

40 bis 60 Arbeiter auf einer Fläche von vier Fussballfeldern

Im Durchschnitt sind 40 bis 60 Arbeiter auf der Baustelle beschäftigt, die rund vier Fussballfelder gross ist. Die Halle selbst wird zwei Fussballfelder gross sein und Platz für bis zu 12'000 Besucherinnen und Besucher bieten.

Oskar Seger, Chefbauleiter der Überdeckung Rosenberg Ost, schmunzelt und sagt:

«Wenn viele Bauteile gleichzeitig erstellt werden, dann wuselt es hier wie in einem Ameisenhaufen.»

Video: Raphael Rohner

Eine dieser «Ameisen» ist Jonas Erni. Der Polier ist für alle Betonarbeiten zuständig. Er schaut, dass Armierungseisen und Schalungen rechtzeitig an Ort und Stelle sind. Dass alle Arbeiter beschäftigt sind. Und er kontrolliert die Arbeiten. Gerade bei den Betonkernen, den Elefantenfüssen, muss alles millimetergenau stimmen. Der 30-Jährige hat schon am Hochhaus der Ostschweizer Fachhochschule Ost mitgearbeitet, sagt aber: «Das hier ist nochmals ein Stück komplizierter.» Direkt an der Autobahn und mit statischen Anforderungen, wo alles stimmen muss. «So was baut man nur einmal im Leben.»

Polier Jonas Erni beaufsichtigt die Betonarbeiten. Bild: Ralph Ribi

Wie beim Tunnelbau

Der 200 Meter lange Olma-Deckel wird Stück für Stück fertiggestellt. Bis Ende März werden die restlichen Elemente zwischen den Trägern eingesetzt.

Gleichzeitig wird im bereits vollständig eingedeckten Bereich die Betonplatte über den Trägern erstellt. Diese Platte wird bis zum Sommer fertig und künftig zugleich der Boden der neuen Tiefgarage sein.

Noch sind zwischen den Betonträgern die Fahrspuren der Autobahn zu sehen. Bild: Ralph Ribi

Auch die Betonkränze des Hallenbaus wachsen langsam aufeinander zu, um dann exakt aufeinanderzutreffen. Erst wird der unterste Streifen betoniert, streckt sich wie eine Zunge in die Leere. Dann errichten die Arbeiter die Schalung, eine Art Gussform. Schicht für Schicht, von unten nach oben. In rund einem Jahr werden die Betonarbeiten der neuen Halle abgeschlossen sein, 160 Meter lang, 90 Meter breit, das 30 Meter lange Foyer eingeschlossen. Anschliessend wird das Dach montiert.

In den Betonkranz der Halle und auch in die Träger des Deckels werden Schutzrohre einbetoniert. Durch diese wird am Schluss ein Stahlseil gezogen und gespannt. Eine weitere statische Verstärkung – Vorspannung genannt. Doch damit das Seil durchgezogen werden kann, müssen die Rohre jeden Teilstücks genau aufeinandertreffen.

Dasselbe gilt auch für die Werkleitungen: Strom, Wasser und Abwasser. Die Leitungen werden neben den Trägern unter der Halle durchgeführt, und damit über die Autobahn, von links nach rechts und umgekehrt. An den Seiten sind sie bereits eingebaut, was hohe Präzision erforderte. Das Gefälle muss exakt stimmen, damit die Leitungen dann auch zusammentreffen, wenn der Mittelteil eingebaut wird.

Eine Wand aus Armierungseisen

Armierungseisen ragen aus den Betonteilen, erstrecken sich wie ein Meer aus Eisen über der Autobahn. Bevor eine Etappe der Betonplatte über den Trägern betoniert wird, montieren Arbeiter weitere Eisen. Lange und kurze, dicke und dünne, gerade und gebogene, alle grau-rötlich und jedes Einzelne muss genau an seinen Platz. Teilweise sind sie so schwer, dass sie mit Hilfe eines Krans montiert werden müssen.

Hinten sind die Armierungseisen in den Betonträgern zu sehen, im Vordergrund montieren Arbeiter welche für die Betonplatte über der Autobahn. Bild: Ralph Ribi

Chef der Eisenleger ist Bruno Carvalho. Seine Männer haben jedes einzelne Armierungseisen mindestens einmal in den Händen. Sie ziehen eine Wand aus ineinander verschlungenen Eisenstangen hoch. Für die Überdeckung samt Hallenboden sind 5500 Tonnen Eisen nötig, für den Hallenbau nochmals etwa 1120 Tonnen. Alles für die Statik. Diese ist eine Herausforderung, weil über der Autobahn gebaut wird. Aber auch, weil die Autobahn schräg unter der künftigen Halle hindurchführt. Carvalho sagt:

«Hier wirken andere Lasten als bei einem einfachen, rechteckigen Einfamilienhaus.»

Die neue Halle 1 wird in der gleichen Flucht ausgerichtet sein wie die bestehenden Olma-Hallen. Dadurch verläuft der verlängerte Rosenbergtunnel schräg unter der neuen Halle hindurch. Bild: Ralph Ribi

SBB-Tunnel erhält zusätzliche Decke

Neben der Splügenstrasse, im östlichen Teil der Baustelle, wühlt ein Bagger in der Erde, dahinter ist eine Walze parkiert. Hier wird ein letzter Teil des SBB-Tunnels zwischen Hauptbahnhof und Bahnhof St.Fiden zusätzlich überdeckt. Er verläuft parallel zur Autobahn und damit teilweise unter der künftigen Halle. Aus statischen Gründen wird eine Betonplatte über die bestehende Tunneldecke gebaut, die die Kräfte von oben auf die Seiten ableitet.

Hier ist gerade Toni Borstner beschäftigt. Der Polier ist zuständig für den gesamten Tiefbau des Projekts. Seine Männer und er haben buchstäblich das Fundament gelegt für alle anderen Arbeiten. Baugruben ausgehoben, Böden begradigt und 540 Pfähle bis in den Felsen versenkt. Sie sind das Fundament der neuen Halle 1. Borstner, der seit rund 36 Jahren auf dem Bau arbeitet, sagt mit einem Lachen: «Wir sind hier die Maulwürfe.»

Toni Borstner ist für den Tiefbau zuständig. Bild: Ralph Ribi

Er wühlt aber alles andere als planlos in der Erde, sondern mit viel Fingerspitzengefühl. Wo beginnen? Wie viel Material abführen und wie viel auf der Baustelle behalten, um Gruben wieder zuzuschütten?

An der Olma 2023 soll die neue Halle erstmals genutzt werden. Bis dahin müssen nicht nur die «Maulwürfe» noch einiges buddeln und bauen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen