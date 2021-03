Baustreit Mauerzoff im St.Galler Quartier Riethüsli – Nachbarn wehren sich gegen Vorwürfe: «Wir werden so hingestellt, als ob wir schuld seien» Ein St.Galler kämpft gegen den Abbruch seiner neu erstellten Gartenmauer. Die Stadt sagt, die Baubewilligung für die Mauer fehlt. Weil der St.Galler seinen Nachbarn vorhält, ihn angezeigt und somit den Zwist um die Mauer eröffnet zu haben, wehren diese sich jetzt. Denn: «Wir haben ihn nicht angezeigt.» Julia Nehmiz 06.03.2021, 05.00 Uhr

Walter Bösch wehrt sich gegen den verordneten Abbruch seiner Gartenmauer. Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 26. Februar 2021)

Die Frühlingssonne scheint auf die Gartenmauer. Die Büsche und Sträucher hinter ihr sind noch kahl. Die Schneereste am Strassenrand sind weggeschmolzen. Kein Auto fährt vorbei, kein Fussgänger kreuzt den Weg. Vögel zwitschern. Sonst ist es still im Quartier.

Doch die Stille trügt. Um diese Gartenmauer an der Oberhofstettenstrasse im St.Galler Quartier Riethüsli tobt ein jahrelanger Streit (das «Tagblatt» berichtete). Walter Bösch errichtete sie. Bei der städtischen Bauberatung habe man ihm versichert, dass er für diese Mauer keine Baubewilligung bräuche, sagt Bösch. Aufgrund der Höhe wäre die Mauer, die Bösch erstellt habe, bewilligungspflichtig gewesen, sagt hingegen der zuständige Stadtrat Markus Buschor. Es folgte ein Rechtsstreit, der Abbruch der Mauer wurde verfügt. Walter Bösch versteht die Welt nicht mehr: Für ihn sind die Vorgänge um seine Mauer «Seldwyla hoch drei». Und er sagt, ein Nachbar habe ihn angezeigt, «denunziös».

Das wiederum erbost die Nachbarn. Und sie wehren sich. In der Quartierzeitung «Riethüsli», und jetzt im «Tagblatt», das ist ihnen wichtig. Denn: «Wir haben ihn nicht angezeigt», sagen Frank und Ursula May.

Das Ehepaar May wohnt wie das Ehepaar Bösch seit 38 Jahren an der Oberhofstettenstrasse. Ihre beiden Häuser sind wie Doppelhaushälften aneinandergebaut. Doch so eng sie aneinander leben, so fern sind sie sich. 30 Jahre lang sei es ein normales, nachbarschaftliches Verhältnis gewesen. Und ja, inzwischen sei es ein gestörtes nachbarschaftliches Verhältnis.

So sei Walter Bösch einmal aufs Hausdach gestiegen, um ihren neu gemachten Kamin zu vermessen. Das Rohr sei 20 Zentimeter zu hoch gewesen, sie hätten es auf Wunsch der Stadt dann anpassen lassen. Und Bösch würde seine Velos auf dem Vorplatz so abstellen, dass sie ihr Auto nicht korrekt parkieren könnten. «Wir können damit leben, wir sind hier für uns», sagt Ursula May. Es sei schön, hier oben im Riethüsli zu wohnen, nahe an der Stadt und doch im Grünen.

Mauer zu hoch: Es hätte vielleicht mal einen Unfall gegeben

Aber die Sache mit der Mauer nagt an ihnen. Jeden Tag würden sie im Quartier darauf angesprochen, sagt Ursula May. Jetzt habe Walter Bösch seine Anschuldigungen noch unterstrichen durch seine Bemalung der Mauer. Dort steht seit einigen Tagen mit Kreide: «Statt Blumenschmuck sinnloser Abbruch wie Stadt und Nachbar befehlen!»

Zu hoch, zu nah an der Strasse gebaut: Die Gartenmauer von Walter Bösch in St.Gallen hat einen Streit ausgelöst. Bild: Arthur Gamsa

Hat der Nachbar das denn befohlen, wie dort steht? Haben sie ihn angezeigt? Nein, sagt Frank May. Er ist Architekt mit eigenem Architekturbüro, Mitglied im Verwaltungsrat der Wohnbaugenossenschaft St.Gallen und Bauchef im Vorstand der Eisenbahner Baugenossenschaft St.Gallen. Als Walter Bösch die Mauer gebaut hatte, habe er einfach sofort gesehen, dass die zu nah an der Strasse stehe.

Aus Sicherheitsgründen müsse eine Mauer, die höher als einen Meter ist, mindestens 50 Zentimeter Abstand zur Strasse haben. Sonst könnten Velofahrer mit dem Lenker an der Mauer hängenbleiben, oder Aussenspiegel von Autos abgerissen werden. Böschs Mauer aber habe nur einen Abstand von zehn Zentimetern zur Strasse. «Es ist eine Quartierstrasse, hier kreuzen sich Lastwagen und Bus», sagt Frank May. Es hätte vielleicht mal einen Unfall geben können.

Viele hätten gesagt, sie sollen sich wehren

«Das ist kein Mauerstreit», sagt Ursula May.

«Wir haben überhaupt nichts gegen die Mauer. Aber Walter Bösch hat die Vorschrift nicht eingehalten.»

Bösch stelle sich immer in der Opferrolle dar, sagt Frank May. «Ich sehe da keine Opferrolle, wenn er das nicht korrekt macht. Und dann sollen andere schuld sein.» Bösch bombardiere sie seit Jahren, sagt Ursula May. Er habe drei Ordner mit Korrespondenz, fügt ihr Mann an. Einer davon liegt auf dem Tisch, sauber abgeheftet zeigt er ausgedruckte Mails, Bauskizzen, Fotos, Antwortschreiben von der Stadt.

Franz May habe Bösch gefragt, schriftlich, ob diese Mauer bewilligt worden sei. Er zeigt den Ausdruck der Mail. Und er zeigt den Ausdruck der Antwortmail von Bösch, in der dieser schreibt, er verfüge über alle Bewilligungen. May habe dann bei der Stadt nachgefragt, ob dem so sei. Die Stadt prüfte dies. Nein, für diese Mauer gebe es keine Baubewilligung.

Es habe doch den grosszügigen Vorschlag gegeben, dass Bösch die Mauer etwas rückbauen, sie niedriger machen solle, doch das habe er abgelehnt. «Und jetzt werden wir so hingestellt, als ob wir schuld seien», sagt Ursula May. Viele hätten ihnen geschrieben oder sie angerufen und gesagt, sie sollen sich wehren. Frank May sagt:

«Wir sind enttäuscht, frustriert, wir fühlen uns angegriffen.»

Der «Blick», der die Geschichte aufgriff, habe getitelt: «Wegen Nachbarn» müsse Bösch die Mauer abreissen. «Und jetzt stehen wir so da. Dabei möchten wir niemandem etwas zuleide tun, wirklich nicht», sagt Ursula May.

Walter Bösch kämpft weiter um seine Mauer

Und im Quartier? Das Thema beschäftige den Quartierverein Riethüsli nicht, so Vereinspräsident Hannes Kundert auf Anfrage. Es handele sich um ein nachbarschaftliches Problem, das das Quartier nicht tangiere. Auch die Mauer sei kein Problem für den Quartierverein.

Walter Bösch kämpft weiter um seine Mauer, obwohl der Entscheid der kantonalen Rekursbehörde am 12. Februar 2021 in Rechtskraft trat. Er warte noch immer auf eine Antwort von Stadtrat Markus Buschor, mit dem er sich zum Gespräch traf, und der ihm einen Vorgehensvorschlag in Aussicht gestellt habe. Bösch schreibt: «Bei einem fairen rechtsgültigen Vergleichsangebot, die Mauer auf einen Meter Höhe zu reduzieren, hätte ich die zwölf notwendigen Steine natürlich augenblicklich entfernt und würde sie heute noch entfernen.»

Dass seine Mauer baulich nicht den Vorgaben des Amtes für Baubewilligungen entspreche, sei nicht wahr. Die schriftlichen Angaben des Amtes für Baubewilligung würden das Gegenteil beweisen. Seine Mauer sei mit 1,2 Meter Bauhöhe bewilligungsfrei vom Amt für Baugenehmigungen bewilligt worden.