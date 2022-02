Stadt ist überzeugt: Kein Verkehrskollaps wegen Autobahnsanierung

Baustelle Stadtautobahn «Es wird keinen Verkehrskollaps geben»: Warum man bei der Stadt St.Gallen überzeugt ist, dass trotz Autobahnsanierung der Verkehr in St.Gallen fliessen wird Die grosse, millionenteure Sanierung der Stadtautobahn startet in die heisse Phase. Ab Ende Februar wird es auch tagsüber Einschränkungen geben. Autofahrerinnen und Autofahrer sind angehalten, die Spitzenzeiten zu meiden. Als Entlastungsmassnahme würde dies reichen, ist man bei der Stadt überzeugt. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 11.02.2022, 05.00 Uhr

Abendverkehr auf der Zürcher Strasse im Lachenquartier: Schon jetzt staut sich regelmässig der Verkehr. Im Quartier wird befürchtet, dass sich die Situation durch die Autobahnsanierung verschärfen könnte. Bild: Donato Caspari

(9. Februar 2022)

Es geht um Eigenverantwortung. Das Wort fiel so zwar nicht bei der grossen Medienkonferenz vom Mittwoch, an der das Bundesamt für Strassen (Astra) Kanton und Stadt über die Autobahnsanierung informierten. Doch eigentlich läuft es darauf hinaus. Wenn auf der Stadtautobahn eine Spur gesperrt wird, fürchten viele ein Verkehrschaos. Schon jetzt gelangt die Stadtautobahn in Spitzenzeiten an ihre Kapazitätsgrenze, ebenso wie die Ausweichstrecken durch die Stadt. Kommt es auf der Stadtautobahn zu einem Unfall, staut es sich nicht nur dort, sondern schnell auch quer durch die Stadt St.Gallen. Wie will man den Verkehrskollaps verhindern, wenn jetzt die Autobahn saniert wird?

«Es wird keinen Verkehrskollaps geben», sagt Stadtrat Markus Buschor. Dahingehende Befürchtungen nehme er aber ernst. Auf anderen Baustellen des Astra habe sich gezeigt: Eine Autobahnsanierung ohne Kollaps ist machbar. Zudem werde die Stadtautobahn wegen der Sanierung nicht gesperrt. Die Lösung in Sachen Sanierung:

«Es braucht zu den Spitzenzeiten nur zehn Prozent weniger Verkehr.»

Man könne keine neue Strasse bauen, um die Autobahn zu sanieren

Dies hatte Guido Biaggio, Vizedirektor des Astra, an der Medienkonferenz am Mittwoch erläutert. Ab Ende Februar bis voraussichtlich Ende 2023 wird die Stadtautobahn vom Sitterviadukt bis ins Neudorf saniert. Arbeiten an Fahrbahn, Brücken, Galerien stehen an. Die Knacknuss: Auf dem Sitterviadukt ist Platznot. Es gibt keinen Pannenstreifen, den man während der Bauarbeiten zur Fahrbahn umfunktionieren könnte. In Richtung St.Margrethen wird die Autobahn von drei auf zwei Fahrspuren verengt. Damit der Verkehr trotzdem fliesst, muss er reduziert werden, vor allem zu den Spitzenzeiten zwischen 7 und 8 Uhr sowie 17 und 18 Uhr. Biaggio sagt:

«Es zählt jede Fahrt, die vermieden werden kann.»

Die zweite Krux: Wenn es auf der Autobahn Stau gibt, weichen die Autofahrerinnen und Autofahrer in die Stadt aus. Und es staut sich dann auch dort. Die Lösung: Auch hier wird auf Eigenverantwortung gesetzt. Regierungsrätin Susanne Hartmann appellierte, man solle doch bitte im Stau stehen bleiben und nicht aufs städtische Strassennetz ausweichen.

Markus Buschor, Direktion Planung und Bau. Bild: Benjamin Manser

Ist das nicht naiv, auf Einsicht der Verkehrsteilnehmenden zu hoffen? Markus Buschor antwortet mit einer Gegenfrage: «Was sollen wir denn machen?» Man könne schliesslich keine neue Strasse bauen, um die Autobahn zu sanieren. Auch erachtet er die Abgabe von gratis ÖV-Tickets als nicht erfolgversprechend. Dieser Vorschlag war im Vorfeld diskutiert worden. Es bleibt bei der Bitte um Einsicht der Autofahrerinnen und Autofahrer. «Das Astra hat damit gute Erfahrungen gemacht, warum sollen wir nicht darauf bauen?», sagt Buschor.

Doch die Stadt lehne sich nicht zurück und klopfe sich auf die Schulter. «Wir machen Controlling und beobachten die Situation laufend», sagt Buschor. Damit, wenn nötig, die Stellschrauben angepasst werden können.

Auf einigen Linien in Stadt und Region sollen zusätzliche Busse fahren

Christian Hasler, Bereichsleiter Verkehr beim städtischen Tiefbauamt. Bild: Marlen Hämmerli

«Flankierende Massnahmen auf den Strassen wurden bereits getroffen», sagt Christian Hasler, Bereichsleiter Verkehr beim städtischen Tiefbauamt. Diese betreffen hauptsächlich den ÖV, damit der möglichst störungsfrei läuft. Beim Interio-Kreisel an der Bildstrasse wurde eine der beiden Spuren für Busse bevorzugt. Bushaltestellen wurden zu Fahrbahnhaltestellen umgebaut, an welchen der Bus nicht überholt werden kann. So an der Feldlistrasse, Langgasse, Fürstenlandstrasse. An zwei Knotenpunkten werden während der Spitzenzeiten Verkehrswinkdienste eingerichtet, sagt Hasler. Am Knoten Zürcher Strasse–Kräzernstrasse und am Knoten Splügenstrasse–Bachstrasse werden Mitarbeitende der Verkehrsüberwachung Schweiz VüCH den Verkehr lenken. An beiden Knoten gibt es keine Lichtsignale. «Mit dem Winkdienst soll der Verkehrsablauf in Spitzenzeiten optimiert werden», sagt Hasler.

Man wisse nicht, wie stark die Auswirkungen der Sanierung auf den städtischen Strassen spürbar werden, sagt Markus Schait, Verkehrsplaner beim kantonalen Amt für öffentlichen Verkehr. Für die Startphase der Autobahnsanierung habe man insgesamt sechs Zusatzbusse bewilligt. Diese verbessern auf den VBSG-Linien 1, 7 und 8, auf den Regiobus-Linien 151 und 158 sowie auf den Postauto-Linien 120, 121, 200, 201, 210 und 211 die Fahrplanstabilität.

Um Verspätungen im ÖV auszugleichen, werden zu Beginn der Autobahnsanierung auf einigen Buslinien Zusatzfahrzeuge eingesetzt. Bild: Donato Caspari

Während zweieinhalb Monaten sind dort während vier Betriebsstunden am Tag – zu den Spitzenzeiten am Morgen und am frühen Abend – Zusatzfahrzeuge im Einsatz. Schait erklärt: Wenn ein Bus im Stau steht, dann reicht die Reservezeit an der Endhaltestelle nicht aus, um die Verspätung auszugleichen. Es kommt also in Folge zu weiteren Verspätungen im Gegenkurs. Mit Zusatzfahrzeugen lässt sich die Standzeit an der Endhaltestelle verlängern. Während der vorerst bewilligten zweieinhalb Monate werde man ein Monitoring machen.

«Wenn wir nach einer Woche sehen, es braucht diese Zusatzfahrzeuge nicht, werden wir reagieren und Busse rausnehmen.»

Wenn man sehe, dass es helfe, die Qualität zu halten, werde man die Zusatzfahrzeuge allenfalls länger im Einsatz lassen.

Wenig Verständnis für Kritik an Fahrbahnhaltestelle

Auch in Sachen Kommunikation verlässt sich die Stadt auf die Erfahrungen des Astra. Die Stadt werde immer eingebunden, das Astra kommuniziere nichts, was die Stadt nicht wisse, sagt Buschor. Er räumt ein, dass Sanierungsmaskottchen Fredi Vogel und sein Bilderbuch nicht von allen goutiert worden seien. Und dass die Umstände, die die Sanierung mit sich bringt, noch immer nicht richtig angekommen seien in der Bevölkerung. Wenn es dann aber so weit sei, dann würden sich die Menschen daran erinnern und entsprechend verhalten.

An dieser Verkehrsinsel in der Fürstenlandstrasse stört sich Kantonsrat Walter Locher. Sie wurde temporär errichtet, damit der Bus an der Haltestelle nicht von Autos überholt wird. Bild: Donato Caspari

An ihn ist bislang keine Kritik herangetragen worden, sagt Markus Buschor. Einzig Kantonsrat Walter Locher hat sich in einem Beitrag auf TVO beschwert über die Fahrbahnhaltestelle an der Fürstenlandstrasse. «Da habe ich wenig Verständnis für», sagt Buschor.

«Die Sanierung ist eine Ausnahmesituation. Wenn man da nicht bereit ist, Lösungen zu finden, dann kommt es zum Kollaps.»

Die Kritik Lochers sei eine Einzelmeinung. Weder Gastro noch Gewerbe hätten sich bislang gemeldet. Was für Buschor zeigt: Die Autobahn ist für die Erreichbarkeit der Stadt absolut zentral. Und sie muss dringend saniert werden. Damit die Stadt auch in Zukunft erreichbar ist.

Das Quartier Lachen befürchtet Mehrverkehr «Es hängt stark davon ab, wie die Stadtautobahn den Verkehr schluckt. Und ob die Autofahrer sich wirklich daran halten, bei Stau auf der Autobahn zu bleiben und nicht auszuweichen.» Das sagt Pius Jud, Präsident des Quartiervereins Lachen. Durch sein Quartier führt die Zürcher Strasse, eine der Hauptverkehrsachsen durch die Stadt, auf der es sich schon jetzt regelmässig staut. Jud sagt: «Es ist einfach so, wenn die Autobahn dicht ist, wird ausgewichen.» Entsprechend befürchten Anwohnerinnen und Anwohner, dass es während der Autobahnsanierung zu noch mehr Staus kommen könnte. Was hinzukommt: Ab Mai wird die Zürcher Strasse saniert. Das vor Jahren aufgegleiste Projekt, das sich wegen Einsprachen verzögerte, wird nun parallel zur Autobahnsanierung in Angriff genommen. Doch deswegen sei kein Chaos zu befürchten, sagt Pius Jud: «Die Zürcher Strasse bleibt während der Sanierung zweispurig befahrbar.» Sprich: Keine Sperrung, keine Einbahnstrasse, in jede Richtung wird eine Fahrspur befahrbar sein. Christian Hasler vom städtischen Tiefbauamt nennt noch eine Massnahme, die dem Verkehrsfluss nützen soll: Es ist angedacht, dass während der Sanierung auf der Zürcher Strasse Tempo 30 gelten soll. Im Quartier freue man sich, dass die Sanierung endlich erfolgt. Sie bedeute eine Aufwertung fürs Quartier, sagt Pius Jud. (miz)

