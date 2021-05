UMBAU des Kantonsspitals Er trennt die zwei Welten auf dem St.Galler Spitalgelände: Der Mann, der an Lärm, Dreck und Übersichtlichkeit gemessen wird Urs Buschor organisiert die Grossbaustelle des Kantonsspitals St.Gallen. Mit Hintergrundwissen aus der Pflege, Ausdauer und Teamgeist. Und er erklärt, warum Bauarbeiter nicht in die Cafeteria dürfen. Diana Hagmann-Bula 24.05.2021, 17.00 Uhr

Urs Buschor vom Departement Bau und Raum des Kantonspitals St.Gallen vor dem neuen Patientenhaus 07A, welches 53 Meter hoch ist es und aus 12 Stockwerken besteht. Bild: Ralph Ribi

Er steht im dritten Stock des Hauses 07A. Zwölf Stockwerke hat es, 53 Meter hoch ist es. Vor rund einem Monat war Aufrichte. «Das höchste Gebäude, das wir neu bauen», sagt Urs Buschor. Und zeigt nach draussen. Von dieser Plattform aus wird ein Naturgarten bis rüber zum neuen Ostschweizer Kinderspital reichen. Die Wege werden so breit sein, dass Pflegerinnen und Pfleger Patienten mit dem Bett nach draussen fahren können. «Auch Bäume wird es hier geben», sagt Buschor. Bis es soweit ist, wird noch viel passieren. Bauarbeiter werden die Plattform verlängern, an der Intensivstation im bauchigen Nebengebäude vorbei. Sie werden eine Rundung aussparen. Buschor sagt:

«Wenn die Intensivstation abgebrochen und am neuen Ort aufgebaut ist, wird die Rundung in der Plattform dann geflickt.»

Es tönt wie Schach, wenn er von seiner Aufgabe erzählt. Ein Zug erfolgt nach dem andern, Gebäude werden abgerissen, andere neu erstellt. «Das führt zu rund 100 Verschiebungen. Stationen und Elektrotechnik, Büros und Garderoben, alle müssen sie zügeln», sagt Buschor. Er spricht von Rochadenplanung und Masterplan. Wenn einer hier den Überblick hat, dann er. Der 55-Jährige leitet das Departement Bau und Raum des Kantonsspitals St.Gallen.

Die Baustelle auf dem Areal des Kantonsspitals. Bild: Ralph Ribi

Buschor beugt sich noch einmal über das Geländer und blickt in die 120 auf 80 Meter grosse Grube hinab. Dort im Untergrund ist die Parkgarage geplant. «Ich habe keine Höhenangst», sagt er und lacht. Wieder drinnen erklärt er, weshalb in den untersten drei Geschossen des neuen Patientenhauses nur wenig tragende Säulen verbaut sind. Hier werden die Radiologie, der Notfall, die Intensivstation und Operationssäle zu liegen kommen. Hoch frequentierte Orte, die immer wieder andere Bedürfnisse erfüllen müssen, wie Buschor sagt. Der offene Grundriss ermögliche eine flexible Raumeinteilung.

«Kurz nach dem Bezug wird wohl schon der erste Umbau anstehen. Was wir wissen von einem Spital ist, dass es nie lange bleibt, wie es ist.»

Und führt dann zum Schacht, in dem der Lift vorgesehen ist und der Radiologie bis Helikopterlandeplatz erschliessen soll. «Mit ihm gelangt man direkt in den Akutbereich.»

Von Chur in die West Sahara, von der Pflege in die Leitung

Den Akutbereich kennt Buschor gut. Der Altstätter hat selber auf der Intensivstation gearbeitet. Als junger Mann, nach einer KV-Lehre. «Ich habe die Unmittelbarkeit dieses Berufs gemocht, auch, dass er Sinn ergibt und zufrieden stellt. Man muss sich nie fragen: Warum mache ich das?» Nach der Ausbildung am Spital Chur absolviert der grosse, drahtige Rheintaler einen Einsatz als UNO-Truppen-Sanitäter in der West Sahara, wechselt dann ans Kantonsspital St.Gallen. Intensivstation. «Nirgendwo ist der Austausch mit dem Patient und dessen Familie intensiver als in diesem Bereich mit seiner 1:1-Betreuung. Das war eine schöne Zeit.»

Das war vor bald 30 Jahren. Urs Buschor ist am Kantonsspital St.Gallen geblieben, nur nicht auf derselben Station. Als er Vater wird, will er die Kinder aufwachsen sehen. «Die Schichtarbeit war belastend und eine neue Chance eröffnete sich», sagt er. Die Innere Medizin sucht einen Betriebswirtschafter, Buschor bildet sich in Management und Klinikorganisation weiter. Später übernimmt er die Koordination der Geschäftsleitung und ist direkter Mitarbeiter von Spitaldirektor Hans Leuenberger. Damals sei er ins Bauen reingewachsen, sagt Buschor. «Das Thema war noch Direktorensache. Ich habe die Vorhaben für ihn beurteilt und begleitet.» Eine Aufgabe, die ihm von Beginn weg viel Freude bereitet.

«Weil ich von der Pflege her verstehe, was es braucht, damit eine Abteilung funktioniert. Weil ich gerne organisiere. Und weil ich die Quintessenz gerne in ein Bauprojekt übersetze.»

Keine Bauausbildung, wundert man sich. Brauche er nicht, er sei kein Bauleiter. Dafür seien externe Unternehmen angestellt. «Meine Aufgabe ist es, ein Team von Experten zu führen. Ein Architekt wird immer mehr von Bauen verstehen als ich, also soll er entwerfen. Ich manage derweil.» Seit 2011 leitet Buschor das Departement Bau und Raum, seither gehört er zur Geschäftsleitung.

Die Baustelle von den Patienten fernhalten

Gerade hat er ein Bewerbungsgespräch geführt. Gesucht ist eine Experte für Architektur und Gestaltung. Er soll durchdenken, wie das Areal als Gesamtes gestalterisch wirken soll. «Mein Team ist das Gegenüber, das darauf achtet, dass daraus ein Spital wird», erklärt Buschor. Oder das die verschiedenen Wünsche zum Beispiel für einen neuen Boden einholt. Man dürfe nicht ausrutschen, sagt die Pflege. Er müsse gut zu reinigen sein, sagt die Putzequipe. Der Architekt fordert ein einheitliches Material und eine klare Architektursprache. Und der Kliniker will, dass er viel Platz und modernes Gerät hat. Buschor sammelt und schlussfolgert. «Es geht nie um die Erfüllung aller Wünsche. Sie sind zu widersprüchlich.»

Müssen hinter der Bauwand essen und dürfen nicht in die Cafeteria: Eine Gruppe Arbeiter beim Zmittag. Bild: Ralph Ribi

Sagt er und steigt die Treppe hinunter ins Erdgeschoss. Dort isst eine Gruppe Bauarbeiter zwischen Materialien und Kartons zu Mittag. Eine Kiste dient als improvisierter Tisch. «En Guete», wünscht Buschor ihnen. Und erklärt, dass sie nicht raus auf das Spitalgelände dürfen, auch nicht in die Cafeteria. Es gibt momentan zwei Welten auf dem Spitalcampus. Buschor sagt:

«Die vor der Bauwand und die hinter der Bauwand. Wir müssen sie trennen.»

Seine Arbeit als Vertreter der Bauherrschaft werde im Alltag primär an drei Faktoren gemessen: wenig Lärm, kein Dreck und eine klare Wegführung. «Das Spital steht nicht still. Es muss funktionieren.» Schlaflos sei er deswegen schon im Bett gelegen, gibt er zu. Er habe befürchtet, dass wegen der Grossbaustelle die Patientenzahlen einbrechen würde und viele Mitarbeiter kündigen würden. Nichts davon ist eingetreten. «Wir verzeichnen 700 Patientenaustritte pro Woche und erhalten maximal sechs bis acht Beschwerden. Beim Personal ist die Akzeptanz für die Baustelle gestiegen, seit der Bau gestartet ist.»



Er löst auf dem E-Bike Probleme

Buschor erklärt detailliert und ruhig. Ein nicht ganz bündig eingefädeltes Schild vor dem Lift rückt er sogleich zurecht. Trittsicher geht er über die Baustelle, hebt geschickt die Beine, um Bündel von Latten und Kisten zu überwinden. Er halte sich mit Sport fit, sagt der 55-Jährige. Früher klettern, heute wandern und biken, draussen in der Natur sein und den Kopf lüften, zählt er seine Hobbys auf. Mit seinen Brüdern besitzt er ein Hütte im Altstätter Riet, holzt selber, um den Ofen einfeuern zu können. Den Arbeitsweg von Altstätten nach St.Gallen legt er oft mit dem E-Bike zurück, eine Stunde braucht er dafür. «Fast schon Arbeitszeit. Komme ich daheim an, ist das Problem gelöst, das ich im Büro noch hatte», sagt er. Was bringt den besonnenen Mann wohl aus der Ruhe? Wenn gebaut werde, wo es nicht angekündigt sei, sei auch er gestresst. Letzte Woche etwa, als ein Bagger eine Leitung gekappt habe und ein Haus ungeplant ohne Wasser habe auskommen müssen. Was Buschor auch belastet: der Widerstand von Spitalangestellten gegen die Veränderungen, die auf dem Gelände geschehen. «Gerade am Anfang eines Prozesses sehen viele das Glas halb leer.»

Er nicht. Er hat Ausdauer, nicht nur im Sport, auch beruflich. Eine wichtige Bedingung für seine Aufgabe, wie er sagt. «Wir haben zehn Jahre vor Baubeginn mit der Planung gestartet», sagt Buschor. Nicht jedermanns Sache, so lange zu arbeiten, ohne konkrete Ergebnisse zu sehen. 2006 begann die Planung, 2016 fuhr der erste Kran auf, nun ist etwa Halbzeit. Alle fünf Jahre habe er in seinen bald 30 Jahren am Kantonsspital St.Gallen die Stelle gewechselt, an der jetzigen sei er schon zehn Jahre.

«Es wird meine letzte sein.»

2028 soll der Umbau abgeschlossen sein. «Wäre toll, den Neubau zu Ende zu führen. Und dann gehe ich in Pension.» Alles organisiert.