Startschuss für das nächste Schlüsselprojekt: Die Appenzeller Bahnen begradigen die Strecke durch das Güterbahnhofareal

Im Zuge des Baus der neuen Haltestelle der Appenzeller Bahnen im Güterbahnhofareal erstellt die Stadt eine Passerelle, welche dieses mit dem Quartier St. Otmar verbinden wird. Der rund 65 Meter lange und 2,5 Meter breite Steg wird von der Paradiesstrasse, etwa auf Höhe des Pärkleins bei der Zylistrasse, bis zur Güterbahnhofstrasse führen. Die Passerelle werde auf beiden Seiten mit je einem Treppenaufgang sowie einem Lift ausgestattet, sagt Stadtingenieur Beat Rietmann. Dadurch sei die behindertengerechte Erschliessung gewährleistet. Die Ausgestaltung des Zugangs zum Güterbahnhof-Areal werde «einfach und zweckmässig» erfolgen. Da die Passerelle einen Mindestabstand von sieben Metern zu den Gleisen der SBB aufweisen müsse, sei es nicht möglich, sie von der Paradiesstrasse aus direkt, also ohne eine Treppe beziehungsweise den Lift, ins Güterbahnhofareal zu führen.

Beat Rietmann, Stadtingenieur

Urs Bucher

Das Tiefbauamt stelle das Projekt und die Parlamentsvorlage derzeit fertig, sagt Rietmann. Nach der Beschlussfassung durch den Stadtrat soll es noch vor den Sommerferien ins Parlament kommen. Die genauen Kosten seien noch in Erarbeitung, deshalb könnten dazu noch keine Angaben gemacht werden. Geplant sei, die Passerelle bei der Eröffnung der neuen Haltestelle im Dezember 2021 in Betrieb zu nehmen.



Diese Passerelle ist gemäss Beat Rietmann jedoch nur eine provisorische Lösung. Sie soll ungefähr für die nächsten 15 Jahre die Anbindung des Otmar-Quartiers ans Güterbahnhofareal ermöglichen. Wenn dieses dereinst wie geplant über einen neuen Autobahnanschluss verfügen und überbaut sein wird, soll es auch eine definitive Lösung für die Passerelle geben. Sie dürfte dann gemäss den ursprünglichen Plänen, aber angepasst an die neue Überbauung, von der Zylistrasse bis zum Schlosserweg führen und auch für Velos befahrbar sein.



Die Idee reicht zurück ins 19. Jahrhundert

Entsprechende Pläne für eine Passerelle gibt es schon lange. Sie reichen zurück bis ins 19. Jahrhundert. 1899 gab es erste Abmachungen zwischen der Stadt St. Gallen und den Vereinigten Schweizerbahnen – den heutigen SBB – für eine Fussgängerverbindung von der Zylistrasse bis zur Oberstrasse. 1923 bezahlten die SBB der Stadt 50000 Franken, um sich aus ihrer Beitragspflicht für einen solchen Übergang zu befreien. Mit einem Teil des Geldes wurde die Strassenverbindung von der Zyli- zur Paradiesstrasse realisiert. Die verbliebenen rund 32500 Franken landeten in einem Fonds für die Erstellung eines Fussgängerstegs über die Gleisanlagen und das Güterbahnhofareal. Da der Steg jedoch niemals realisiert wurde – zuletzt wegen des Volksneins zur Überbauung des Güterbahnhofareals im Jahr 2007 –, wuchs der Betrag auf über 900000 Franken an. Deshalb beantragte der Stadtrat dem Parlament vor einigen Jahren, den Fonds aufzulösen und das Geld in die Vorfinanzierung für den Langsamverkehr einzuzahlen.



Der Fonds wurde schliesslich an der Parlamentssitzung vom

17. November 2015 nach reger Diskussion aufgelöst. Stadtpräsident Thomas Scheitlin versprach damals: «Wenn wir zum Schluss kommen, der Steg wird gebraucht, bauen wir ihn, auch ohne diesen Fonds.» Bald ist es also so weit. (dag)