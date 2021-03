Baurecht «Die Stadt Gossau grenzt Behinderte aus»: Stadträtin Gaby Krapf wehrt sich gegen die Vorwürfe der Familie Andeer Ein Gossauer Ehepaar sucht ein neues Zuhause, weil sich der gesundheitliche Zustand der schwer behinderten Frau verschlechtert hat. Die Stadt Gossau verbietet ihnen, Gewerberäume in eine behindertengerechte Wohnung umzubauen. Grenzt die Stadt deswegen Behinderte aus? Nein, sagt Stadträtin Gaby Krapf. «Die Stadt muss diese Angelegenheit aus baurechtlicher Sicht betrachten, losgelöst vom Einzelschicksal.» Melissa Müller 03.03.2021, 17.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Gossauerin Beatrice Andeer ist schwerst behindert. Nun kann sie deswegen ihr eigenes Haus nicht mehr bewohnen. Bild: Tobias Garcia (11. Februar 2021)

Die Gossauerin Beatrice Andeer ist seit letztem Jahr im Rollstuhl und musste deshalb ihr Haus aufgeben. Mit ihrem Mann zog sie vorübergehend in eine Notwohnung. In der Nähe ihres alten Daheims haben sie ideale Räume gefunden, die behindertengerecht ausgebaut werden könnten. Das gestattet die Stadt Gossau jedoch nicht: Die Räume, die seit über vier Jahren leer stehen, dürfen nur gewerblich genutzt werden (Ausgabe vom 12. Februar).

Zwei Gossauer Stadtparlamentarier haben dazu eine Einfache Anfrage eingereicht. Sie wollen vom Gossauer Stadtrat wissen, ob er sich eine Ausnahmebewilligung vorstellen könnte. Es könne doch nicht sein, dass ein Raum, der seit vier Jahren nicht genutzt werde, weiterhin leer stehen soll.

Auch der Investor ist frustriert

Die Situation ist auch für Investor Rolf Schläpfer frustrierend, der das Büro gern als Wohnung ausbauen und vermieten würde. «Ich wäre froh, wenn das Ehepaar Andeer eine Sonderbewilligung bekommen würde», sagt der CEO der Immobilienfirma RS ITRAC AG aus Wilen bei Wollerau im Kanton Schwyz. Er habe die Wahl gehabt, auf dem Grundstück an der Hirschenstrasse acht Wohnungen zu bauen oder elf Einheiten, wovon drei gewerblich genutzt werden müssen. Er entschied sich für Letzteres. «Die Wohnungen gingen sehr schnell weg, auf den Gewerberäumen blieb ich sitzen.»

Stadträtin Gaby Krapf Bild: PD (2. Juli 2020)

Die Gossauer Stadträtin Gaby Krapf hat das Gespräch gesucht mit Daniel Andeer, stiess jedoch auf Unverständnis. «Die Stadt Gossau grenzt Randständige und Behinderte aus», sagt der Ehemann der behinderten Frau. Dies lässt Gaby Krapf nicht gelten: Sie kenne Beatrice Andeer persönlich, schätze sie und habe Verständnis für ihre schwierige Situation. Aber die Stadt müsse die Angelegenheit aus baurechtlicher Sicht betrachten, losgelöst vom Einzelschicksal.

Bauprojekt mit Leerstandsrisiko

Die Stadträtin erinnert daran, dass der Investor darauf gedrängt habe, das Mehrfamilienhaus an der Hirschenstrasse grösser zu bauen, als dies in der Bauzone WG3 in der Regelbauweise erlaubt ist. Dies wurde ihm zugestanden, weil er sich im Gegenzug dazu verpflichtete, 25 Prozent des Hauses gewerblich zu nutzen. Er übernahm somit das Leerstandsrisiko. Ein Nachbar reichte 2014 erfolglos eine Einsprache ein. Er bemängelte die zu hohe Ausnützung und wies darauf hin, dass es in Gossau bereits zahlreiche leer stehende Gewerberäume gebe: «Wie stellt sich der Bauherr vor, dass er diese Gewerberäume vermieten kann?»

Sieben Jahre später stehen die Räume nun leer. «Das gefällt uns auch nicht, aber der Investor muss diese Verantwortung tragen», sagt die Vorsteherin des Baudepartements.

«Die Stadt würde mit einer Sonderbewilligung gegen geltendes Recht verstossen. Das wäre reine Willkür.»

Zudem würde man einen Präzedenzfall schaffen und andere Begehrlichkeiten wecken. Denn die Stadt Gossau erhalte fast wöchentlich Anfragen von Leuten, die Gewerbeflächen in Wohnungen umwandeln wollen. «Nach geltendem Baurecht haben wir keinen Spielraum für solche Ausnahmen», sagt Krapf. Gemäss der Plattform Comparis stehen in Gossau derzeit 34 Gewerbeflächen, Büros und Hallen leer.

Die Krux mit der Ausnützungsziffer

Das alte Baureglement ist Investoren wie Rolf Schläpfer schon lange ein Dorn im Auge. «Wenn das neue Baureglement schon in Kraft wäre, wäre die Ausnützungsziffer kein Thema mehr und die Räume könnten umgenutzt werden», glaubt er. Künftig können die Gemeinden die Dichte einer Bebauung nämlich nicht mehr mit einer Ausnützungsziffer beschränken. So sieht es das neue Planungs- und Baugesetz vor, welches der Kanton St.Gallen 2017 in Kraft gesetzt hat. Die Gemeinden müssen ihre Reglemente daran anpassen und haben dafür zehn Jahre Zeit.

In Gossau wurde schon seit vierzig Jahren keine komplette Ortsplanrevision mehr durchgeführt. Aktuell wird sie überarbeitet, was Jahre dauert: Erst sollen der kommunale Richtplan und darauf abgestützt die Schutzverordnung aktualisiert werden. Danach sollen Zonenplan und Baureglement angepasst werden.

«Wann fällt endlich die Ausnützungsziffer?», fragen sich viele Investoren und Bauherren. «Es ist legitim, dass wir noch das geltende Baureglement anwenden, obwohl alle drängen», sagt Gaby Krapf.

«Wenn die Ausnützungsziffer vom Tisch ist, kann man nicht einfach alles bauen.»

Auch dann werde es ein Regulativ geben, etwa für Gebäudevolumen oder Maximalhöhen. Auch im Sinne der Nachbarn.

Doch zurück zum Fall der Familie Andeer. «Ich störe mich daran, dass dem Grundeigentümer ein persönliches Schicksal entgegenkommt, um sein Problem zu lösen», sagt Gaby Krapf. Sie könne nachvollziehen, dass ein Umbau an der Hirschenstrasse den Andeers als ideale Lösung erscheine. Sie verstehe auch, wenn sich das Ehepaar nicht mit komplizierten Bauvorschriften herumschlagen wolle. Aber die Baukommission müsse ihrer Linie treu bleiben: «Wir können das Gesetz biegen, aber nicht brechen.»