Bauprojekt in Altenrhein: Aldi erweitert, McDonald's baut neu

Bauprojekte Aldi erweitert seine erste Schweizer Filiale in Altenrhein: McDonald's schliesst die Lücke zwischen Arbon und St.Margrethen Der Laden in Altenrhein war 2005 eine der ersten eröffneten Aldi-Swiss-Filialen in der Schweiz überhaupt. Bauvisiere künden nun beim Gewerbegebiet beim Hundertwasser-Kreisel markante Änderungen an. Aldi vergrössert seine älteste Filiale um 250 Quadratmeter und wenige Meter entfernt baut McDonald's Schweiz ein neues, zweistöckiges Restaurant. Rudolf Hirtl 09.05.2022, 05.00 Uhr

Die Bauvisiere im Vordergrund zeigen an, wo das Gebäude für die McDonald's-Filiale in Thal/Altenrhein zu stehen kommt. Bild: Tino Dietsche

Wo ein Aldi seine Türen öffnet, dauert es in der Regel nicht lange, ehe sich in unmittelbarer Nähe auch andere Läden ansiedeln. Dies in erster Linie deshalb, weil der deutsche Detailhandelsgigant ein Garant für hohe Kundenfrequenzen ist. In Altenrhein, wo Aldi im Oktober 2005 zeitgleich wie in Weinfelden, Amriswil und Gebenstorf seine erste Filiale in der Schweiz eröffnete, hat sich im Vergleich mit anderen Standorten aber lange nichts getan.

Im August 2013 liessen dann Bauvisiere erstmals vermuten, dass in direkter Nachbarschaft ein Fachmarkt entstehen soll. Bauherrin wäre Zima Schweiz Projektentwicklung AG in St.Gallen gewesen, eine Filiale der Zima Holding AG, die ihren Firmensitz im vorarlbergischen Dornbirn hat. Auf einer Fläche von 1200 Quadratmetern waren unter anderem die Drogeriemarktkette Müller und Takko Fashion als Mieter vorgesehen. Beide haben sich dann aber gegen die Eröffnung einer neuen Filiale entschieden. Es passierte lange nichts mehr.

Auflagefrist für die Erweiterung läuft noch bis 10. Mai

Nun tut sich aber doch noch etwas im Gewerbegebiet an der Knotternstrasse, direkt neben der Hundertwasser-Halle. Gemäss dem noch bis 10. Mai öffentlich aufliegenden Baugesuch will Aldi-Swiss die bestehende Verkaufsfläche in der Filiale in Altenrhein auf der Seite des Parkplatzes um etwa 250 Quadratmeter vergrössern. Laut Auskunft der Medienstelle von Aldi-Suisse investiert das Unternehmen neben dem kontinuierlichen Ausbau des Filialnetzes auch in die bestehenden Standorte, um sie für die Kundschaft attraktiver zu machen. «Die Filiale in Altenrhein war 2005 eine der ersten eröffneten Aldi-Suisse-Filialen überhaupt. Wir beabsichtigen daher, diese Filiale umfassend zu erneuern und zu modernisieren», heisst es in der schriftlichen Antwort.

Da das weitere Vorgehen vom Baugesuchsverfahren abhängig sei, könne Aldi derzeit noch keine Termine für die Eröffnung der vergrösserten Filiale kommunizieren. «Wir werden etwaige Beeinträchtigungen durch unsere Bauarbeiten so gut wie möglich eindämmen.»

Gasheizung wird durch eine integrale Verbundanlage ersetzt

Nach der Erweiterung werde am Standort Altenrhein weiterhin das Standardsortiment mit rund 1800 Produkten angeboten. Künftig punkte die Filiale dank des neuen Ladenkonzepts unter anderem mit einem vergrösserten Frische- und Convenience-Bereich sowie einer hochwertigeren Warenpräsentation. Für den Innenausbau werde eine moderne und besonders umweltfreundliche Haustechnik verbaut. Gemäss Bauunterlagen stellt Aldi in Altenrhein von Gas auf eine integrale Verbundanlage um, die das Gebäude beheizt und kühlt. Hat dies mit dem Ukraine-Krieg zu tun und der damit verbundenen unsicheren Gaslieferung? «Bei der Erweiterung unserer Filiale Altenrhein wechseln wir aus reinen Umweltaspekten auf eine moderne klimafreundliche Kälte-/Wärmeanlage, um den CO 2 -Ausstoss noch weiter reduzieren zu können», so die Aldi-Medienstelle.

Aldi investiere nicht nur in bestehenden Verkaufsstellen wie in Altenrhein, sondern sei stets auf der Suche nach neuen geeigneten Filialstandorten. «Unser nächstes Ziel ist es, schweizweit die Marke von 300 Aldi-Swiss-Filialen zu knacken.» Heisst das, dass in der Region Rorschach neben Altenrhein und Rorschach weitere Filialen eröffnet werden sollen? «Langfristig ist im Umkreis von Altenrhein eine weitere Filiale denkbar. Aktuell ist aber noch kein Standort dafür bekannt.»

McDonald's schliesst die Lücke in der weiteren Region Rorschach

Das Fast-Food-Unternehmen McDonald's hat in der Schweiz 163 Filialen. Zwischen den Filialen in Arbon und St.Margrethen klafft eine noch verhältnismässig grosse Lücke. Diese will das Unternehmen in den kommenden Monaten schliessen. «Wir wollen das Leben unserer Gäste einfacher machen und immer genau da sein, wo sie arbeiten, wohnen, einkaufen und ihre Freizeit verbringen. Aus diesem Grund ist der Standort in Thal für ein neues McDonald’s-Restaurant optimal. Wir hoffen sehr, dass wir bald auch in Thal und Umgebung für unsere Gäste da sein dürfen», sagt Mediensprecherin Deborah Murith zu den Expansionsplänen.

Wann in Thal die ersten Gäste begrüsst werden können, kann sie noch nicht sagen: «Wir warten mit Freude auf die Baubewilligung, sodass wir bald mit der Detailplanung für den Bau unseres neuen Restaurants in Thal beginnen können. Aktuell ist es noch zu früh, um ein Eröffnungsdatum festzulegen.»

Zweistöckig mit Terrasse und E-Ladestationen

Geplant ist ein zweistöckiges Restaurant, das drinnen voraussichtlich 150 Sitzplätze und 90 Sitzgelegenheiten auf der Terrasse bieten wird. Das Team werde die Menus direkt an den Tisch servieren. Gäste können laut Deborah Murith künftig am Bestellkiosk, an der Theke sowie via Handy bestellen und alternativ auch via McDrive ihre Menus abholen. «Der McDrive wird eine Doppelspur haben, damit wir die Gäste möglichst schnell bedienen können», sagt die Mediensprecherin und ergänzt: «Wir wählen für unsere Restaurants gezielt Standorte aus, die sich an verkehrsgünstigen Lagen befinden, damit kein Mehrverkehr entsteht, und setzen in allen Restaurants ein erprobtes Anti-Littering-Konzept um. Auf dem Parkplatz werden zwei Parkplätze von GoFast zur Verfügung stehen, auf denen Gäste ihr E-Auto rasch tanken können.»

Das definitive Baugesuch ist bei der Gemeinde noch nicht eingegangen, Visiere zeigen aber bereits an, dass es ein markanter Bau werden soll. Architektonisch ähnlich gestaltete Filialen gibt es beispielsweise bereits in Embrach und Zizers (Bild unten).

Das McDonald’s-Restaurant, das in Thal geplant ist, wird eine ähnliche Optik haben wie die hier gezeigte Filiale in Zizers. Bild: PD

Bei Aldi-Suisse ist man über den künftigen neuen Nachbarn nicht unglücklich: «Unserer Ansicht nach bieten Standorte mit einer hohen Frequenz für alle Anbieter vor Ort einen Mehrwert. Wie sich die umliegenden Geschäfte künftig auswirken werden, ist allerdings schwer zu beurteilen.» Klar ist, dass der Zuzug neue Arbeitsplätze generieren wird. «Jedes neue McDonald’s-Restaurant schafft durchschnittlich 40 neue Arbeitsplätze in der Region», heisst es dazu von der Medienstelle. Die Mehrzahl der Restaurants werde von selbstständigen Unternehmern im Lizenzvertrag geführt.