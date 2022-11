Für das neue Seebad in Horn müssen zwei Bäume gefällt werden

Bauprojekt Zwei geschützte Bäume müssen dem neuen Badigebäude in Horn weichen – aber es soll nächstes Jahr Ersatz geben Eine geschützte Pappel und eine geschützte Linde werden in der Badi Horn gefällt. Ihre Wurzeln kamen dem neuen Badigebäude in die Quere, das im Frühjahr 2023 eingeweiht werden soll. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 23.11.2022, 05.00 Uhr

Die Linde am linken Bildrand und die grosse Pappel neben dem früheren Badigebäude werden gefällt. Bild: Tino Dietsche

Hoch überragt die Pappel das Horner Badigebäude. Sie spendete den Badibesucherinnen und -besuchern an so manchem Sonnentag Schatten. Nun muss der Baum, der im Schutzplan der Naturobjekte der Gemeinde Horn aufgeführt ist, weichen. Genauso wie die Linde bei der Stützmauer. Sie wurde bereits gefällt.

Die Wurzeln der beiden Bäume kamen der Baugrube für das neue Badigebäude in die Quere. «Wegen der Stützmauer bildete die Linde kein Wurzelwerk zur Stützmauer hin aus, als Kompensation jedoch ein sehr starkes Wurzelwerk Richtung Baugrubenaushub», sagt Thomas Fehr, Gemeindepräsident von Horn. Durch den Aushub sei die Standfestigkeit des Baumes nicht mehr gewährleistet und es hätte die Gefahr bestanden, dass der Baum unkontrolliert umfalle.

Um die Bäume zu fällen, braucht es eine Bewilligung

Thomas Fehr, Gemeindepräsident von Horn. Bild: Ralph Ribi

Ähnlich verhalte es sich mit der grossen Pappel.

«Nach Aussage des Baumschutzexperten hat die Pappel ausserdem ihr Lebensalter erreicht.»

Aufgrund dieser beiden Faktoren – bedrängter Wurzeln und des Alters des Baumes – wäre eine Fällung in den nächsten fünf Jahren sowieso unumgänglich geworden, sagt Fehr.

«Es macht keinen Sinn, die Pappel erst nach Fertigstellung eines Neubaus mittels komplizierter und teurer Aktionen zu fällen.»

Wie alt die Bäume sind und weshalb sie in den Schutzplan der Naturobjekte aufgenommen wurden, lässt sich laut Fehr nicht mehr eruieren. Im Schutzplan heisst es, dass «ökologisch, naturgeschichtlich oder für das Orts- und Landschaftsbild bedeutsame Baumgruppen» als geschützte Naturobjekte bezeichnet werden.

Deshalb sind jegliche Veränderungen der Bäume bewilligungspflichtig und es können Ersatzpflanzungen verlangt werden. Ein Baugesuch für die Fällung und die Ersatzpflanzungen hat die Gemeinde Horn Anfang November publiziert. Es liegt noch bis am 30. November bei der Gemeindeverwaltung öffentlich auf.

Ein Bild von Anfang Oktober, als die Bauarbeiten in der Badi Horn begannen. Damals standen die Pappel und die Linde noch. Bild: Ambra Elia

Ersatzbäume werden im Frühjahr gepflanzt

Die Ersatzbäume, wieder eine Pappel und eine Linde, werden aber erst im Frühjahr gepflanzt. Wo genau, ist laut Fehr noch nicht klar: «Die genaue Baumplatzierung geschieht im Verlauf des Projektes, abgestimmt auf die Umgebung.» Die Neubepflanzung plane der Architekt gemeinsam mit Fachleuten. Ebenfalls als schützenswerte Bäume gehören eine weitere Pappel und eine Platane im Strandbad Horn. Diese beiden Bäume werden nicht gefällt.

Pünktlich zum Beginn der neuen Badisaison im Frühling 2023 soll das neue Seebad, das erste Naturbad am oberen Bodenseeufer, eröffnen. Aktuell sei man mit den Bauarbeiten im Zeitplan, sagt Fehr. Diese haben Anfang Oktober begonnen. Das bisherige Badigebäude, 1958 erbaut, steht bereits nicht mehr. Architekt Bruno Häuptle hatte dieses geplant, er ist selbst in Horn aufgewachsen.

Insgesamt kostet das Bauprojekt 1,78 Millionen Franken. Besonders am Vorhaben ist, dass das Kinderbecken ganz ohne Chemie auskommt und mittels einer Pumpe mit Seewasser gefüllt wird. In einem künstlich angelegten Bach fliesst das Wasser dann wieder zurück in den See.

