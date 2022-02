Reaktionen auf das Projekt für die Überbauung des Raduner-Areals

Bauprojekt «Optisch ansprechend» oder «chaotisch»? So fallen die Reaktionen auf das Siegerprojekt zur Überbauung des ehemaligen Raduner-Areals in Horn aus Das Gesicht Horns wird sich in den nächsten Jahren markant verändern. Auf dem ehemaligen Raduner-Areal entsteht eine Überbauung mit neun Gebäuden. Die Meinungen zum Projekt gehen in der Seegemeinde auseinander. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 07.02.2022, 05.00 Uhr

So wird die Horner «Skyline» künftig aussehen: Es entstehen neun Gebäude mit vier Stöcken plus Attikageschoss. Visualisierung: PD

Sieben Architekturbüros hatten Projektstudien für die Überbauung des ehemaligen Raduner-Areals in Horn eingereicht. Als Sieger hervorgegangen ist das Projekt «ma maison au bord du lac» der Carlos Martinez Architekten, wie kürzlich bekannt wurde. Auf dem rund 32’000 Quadratmeter grossen Gebiet zwischen Bodensee und Seestrasse soll in den kommenden Jahren etappenweise eine Wohn- und Gewerbeüberbauung mit neun Gebäuden entstehen.

Vorgesehen ist ein Wohnanteil von 90 Prozent. Geplant sind 230 bis 240 Miet- und Eigentumswohnungen mit 2,5 bis 5,5 Zimmern. Das Interesse ist bereits jetzt gross. «Der Studienbeitrag erinnert in seiner sympathischen Schlüssigkeit beinahe an den Werbeslogan einer deutschen Schokolade: ‹Quadratisch. Praktisch. Gut›», so das Urteil der Fachjury. Darüber hinaus biete der Beitrag «viele gute Einzelideen, die sich zu einem klugen, flexiblen und überzeugenden Ganzen fügen».

Klar ist: Die Überbauung des ehemaligen Raduner-Areals ist ein grosses Projekt für Horn – und wird das Gesicht des Dorfes nachhaltig verändern.

Horner Architekt kritisiert das Projekt

Was hält man in der Seegemeinde vom Siegerprojekt? Eine klare Meinung hat der Horner Architekt Beat Consoni – und zwar nicht nur zur Überbauung des Raduner-Areals, sondern zur Entwicklung des ganzen Gebiets Horn West. Er sagt: «Städtebaulich hat man sich dabei viel zu wenig Gedanken gemacht.» Die Parzellen würden mit verschiedenen Projekten bebaut, ohne sie aufeinander abzustimmen, kritisiert er.

«Das ist eine ganz unglückliche Situation.»

Das Raduner-Projekt ist für ihn «chaotisch». Auch hier fehlt ihm ein städtebauliches Konzept. So würde er sich mehr Freiräume wünschen. «Das Gebiet hätte so viel Potenzial, man nutzt es aber leider nicht.»

Mitte und FDP sind nicht gleicher Meinung

Was meinen andere dazu? Nachfrage bei den Ortsparteien. Mitte-Präsident Marco Forster gefällt das Projekt, wie er auf Anfrage sagt: «Es ist optisch ansprechend und eine etwas andere Überbauung. Damit wird trotz hohem Bauvolumen nicht ein ‹Einheitsbrei› erstellt und unser Dorf wird auch im Westen attraktiv bleiben.» Gut findet er zudem den Mix zwischen Eigentums- und Mietwohnungen sowie den Fakt, dass der Gewerbeteil in einem einzigen Haus zusammengefasst wurde. Forsters Fazit:

«Unter der Berücksichtigung der Bauvorgaben ist es ein ausgewogenes Projekt.»

FDP-Präsident Michael Raduner betont, er spreche nicht für seine Partei, diese habe noch nicht darüber diskutiert. Bei der Beurteilung gehe es aber nicht nur um das eigentliche Siegerprojekt, sondern um die Entwicklung des ganzen Gebiets Horn West. Das städtebauliche Bild müsse man auch im Auge behalten, betont Raduner. Es gehe nicht um die einzelnen Wohnungen, sondern um die Frage, wie gut das Potenzial dieses Gebietes umgesetzt wurde.

Schön, aber nicht extravagant

GLP-Präsident Markus Moos kritisiert, dass die geplante Überbauung hochpreisig und grossflächig sei. Im Sinne des Energieverbrauchs sei das nicht begrüssenswert. «Positiv ist hingegen, dass mit Seeenergie geheizt werden soll.» Für weitere Details verweist Moos auf Bettina Anderau Latzer, die für die GLP in der beratenden Kommission der Jury sass. Die Raum- und Verkehrsplanerin sagt, das beste Projekt habe gewonnen. Optisch gefalle es ihr: «Es ist schön, aber nicht extravagant.»

Hier entsteht die neue Überbauung. Im Hintergrund die Fortimo-Häuser. Bild: Ralph Ribi (2. Februar 2021)

Doch auch in anderen Punkten überzeuge es. Schön finde sie auch, so Latzer, dass das Projekt direkt an der Strasse sei und dieser ein Gesicht gebe – im Gegensatz beispielsweise zur Fortimo-Überbauung gleich nebenan, wo es zwischen der Strasse und den Häusern noch einen Vorplatz hat. Schade sei hingegen, dass es in der Überbauung nicht mehr Orte gebe, die der breiten Öffentlichkeit zugänglich seien. Freiflächen oder ein Restaurant. «Da wäre mehr dringelegen.» Sie verstehe aber auch, dass dies für einen privaten Investor nicht die oberste Priorität sei.

Bezug der ersten Etappe ab Herbst 2025

SVP-Ortsparteipräsident Niels Möller wollte sich nicht zum Projekt äussern, da es noch in seiner Amtszeit als Gemeinderat ausgearbeitet wurde. Wie das Projekt in echt wirkt, werden die Hornerinnen und Horner in einigen Jahren sehen. Läuft alles nach Plan, könnten die Bauarbeiten im Herbst oder Winter 2023 starten. Der Bezug der ersten Etappe wäre dann ab Herbst 2025.

