BAUPROJEKT Neues Pfadiheim im Westen der Stadt St.Gallen geplant – bereits 70’000 Franken Spenden gesammelt Die Pfadi St.Martin will ein neues Pfadiheim am nördlichen Rand der Schlössliwiese bauen. Wenn alles klappt, kann es im Frühling 2023 eingeweiht werden. Rosa Schmitz 07.07.2021, 12.00 Uhr

Die Pfadi St.Martin will mit einem Neubau, der den heutigen Bedürfnissen entspricht, ein Flickwerk am alten Heim vermeiden. Bild: PD

60 Jahre: So lang besteht die Pfadi St.Martin im Westen der Stadt St.Gallen schon. Mit ihren rund 120 Mitgliedern ist sie eine der grössten Abteilungen im Kanton St.Gallen. Ausgangs- und Begegnungspunkt ist das Pfadiheim an der Kreuzung Haggen-/Oberstrasse im Quartier Bruggen. Allerdings nicht mehr lange. Dies teilt Vereinspräsident Bruno Metzger mit. «Am über 40-jährigen Pfarrheim stehen diverse grosse und kostspielige Reparaturen an», sagt er. «Zudem läuft der Baurechtsvertrag aus.» Die Pfadi will ein Flickwerk vermeiden und plant nun einen Neubau, der den heutigen Bedürfnissen entspricht.



Standort am nördlichen Rand der Schlössliwiese

«Wir freuen uns, dass die Stadt St.Gallen uns die Möglichkeit bietet, unweit vom aktuellen Standort – am nördlichen Rand der Schlössliwiese – ein neues Pfadiheim zu bauen», sagt Metzger. Es soll weiterhin eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung für Kinder und Jugendliche sowie einen altersgerechten Ausgleich zur Schule sein. Und: Nebst den Pfadiaktivitäten eignet sich das Pfadiheim auch für private Anlässe. «So schwebt uns vor, den praktischen Saal und die Küche zu vermieten», erklärt Metzger. Die Pfadi nutze die Räume schliesslich nur am Wochenende.



Um den normalen Betrieb der Pfadi St.Martin ungestört weiterführen zu können, wird der Neubau durch ein Projektteam geführt. Es ist im Heimverein Pfadi St.Martin verankert. Die aktuelle grobe Kostenschätzung liegt zwischen 900’000 und 1,3 Millionen Franken. «Damit wir das Projekt realisieren können, sind wir auf die breite Unterstützung Dritter angewiesen», sagt Metzger. Konkret ist die Finanzbeschaffung in fünf Gruppen aufgeteilt: Eigenmittel/Eigenleistung der Pfadi, private Netzwerke und Firmen, Partner, Stiftungen und Fördergelder und Darlehen/Hypotheken. «Als Basis für die Festlegung der Kosten dient die Studie des Neubaus.»



Verschiedene Finanzaktionen gestartet

Anfang Mai sind verschiedene Finanzaktionen gestartet. Ein erstes Finanzierungsziel via Crowdfunding-Plattform www.lokalhelden.ch/pfadi war bereits erfolgreich: 70’000 Franken sind zusammengekommen. Das so gesammelte Geld und 125’000 Franken Eigenkapital werden direkt in die bautechnischen Vorarbeiten des neuen Pfadiheims, in die Vorbereitung des Bauplatzes und in die Erschliessung des Geländes fliessen. Wie das neue Heim dereinst aussehen wird, ist visualisiert, die Bauplanung läuft auf Hochtouren: «Wir bemühen uns, so umweltbewusst wie möglich vorzugehen – durch die Verwendung von ökologischem Baumaterial, die Montage von Sonnenkollektoren, die Implementierung einer modernen Heizungsanlage. Die jungen Menschen, die den Platz nutzen werden, sollen schliesslich dahinter stehen können», sagt Metzger. Wenn alles klappt, darf die Pfadi St.Martin ihr neues Heim im Frühling 2023 einweihen.



Hinweis: Wer mehr über das Projekt und die Unterstützungsmöglichkeiten erfahren will, kann auf die Vereinswebsite www.pfadistmartin.ch oder die Pfadi St.Martin auf Facebook und auf Instagram liken.