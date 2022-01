Über 20 Meter hohe Birken fallen Kettensäge zum Opfer

Die 70 bis 80 Jahre alten Bäume auf der östlichen Liegewiese sind vom Birkenporling, einem parasitären Pilz, befallen, was die Standfestigkeit der Bäume massiv beeinträchtigt. Weil die Sicherheit der Badegäste nicht mehr gewährleistet ist, werden die fünf in zwei Gruppen stehenden Birken gefällt. Nicht so schnell wie ursprünglich geplant geht es den Platanen beim Kornhaus an den Kragen.

Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 19.01.2022, 01.28 Uhr