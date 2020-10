Baugesuch für ein Ensemble in sanftem Grün: Die Pensionskasse der Stadt St.Gallen investiert 37 Millionen Franken in ein Hotel und in die Sanierung der Villa Wiesental Die Baugesuche liegen bis 14. Oktober öffentlich auf. Verläuft alles nach Plan, könnte das Hotel für ein junges urbanes Publikum 2023 eröffnen. Hinter dem Hotel Wiesental stehen bekannte St.Galler Gastronomen. Daniel Wirth 08.10.2020, 05.00 Uhr

Zwischen den unteren Fenstern des Hotels sollen schattenverträgliche Glyzinien und Pfeifenwinden klettern. Visualisierung: HRS Real EstateAG

Läuft alles nach Plan und ohne Einsprachen, können im Frühling 2023 die Villa Wiesental ihrer neuen Bestimmung und das Hotel Wiesental mit seinen rund 100 Zimmern eröffnet werden: Die HRS Real Estate AG hat die Baugesuche eingereicht; diese liegen nun bis 14. Oktober öffentlich auf.

Verfasst wurde das markante eigenwillige Projekt von der Boltshauser Architekten AG in Zürich. Zu ihren Referenzen zählt unter anderen das Baufeld F der Europaallee beim Hauptbahnhof in Zürich.

Ein Hotel mit sieben Etagen und 100 Zimmern

Auf dem Areal an der Kreuzung Rosenberg-/St.-Leonhard-Strasse am Rand der St.Galler Innenstadt wollen die Planer im Sinne der Nachhaltigkeit die ökologischen, ökonomischen und soziokulturellen Qualitäten gleich stark gewichten, wie es im Beschrieb zur Architektur im Baugesuch heisst.

Michael Breitenmoser, Immobilienentwickler HRS Real Estate AG. Bild: Andrea C. Plüss

Der Neubau des Hotels mit seinen von der Rosenbergstrasse her gesehenen sieben Geschossen kommt neben der schützenswerten Villa Wiesental zu stehen. Deren Eigenständigkeit soll hervorgehoben und die Durchlässigkeit des Quartiers erhalten bleiben. Zwischen Villa und Hotel soll ein Freiraum mit öffentlichem Charakter ausformuliert werden. Michael Breitenmoser, Leiter Immobilienentwicklung der HRS Real Estate AG, sagt:

«Wir verwenden für die Mauern Backsteine, die in ihrer Farbe dem Grün der Villa Wiesental nahekommen.»

Der Neubau soll in einem engen Dialog mit der Villa zu stehen kommen, was in der Materialisierung des Mauerwerks zum Ausdruck gebracht wird. Der untere Teil der Fassade des Hotels hin zur Villa wird vertikal gegliedert und begrünt, wie Breitenmoser sagt. So werde ein Sockel formuliert, welcher der Villa Rückhalt biete und im Zwischenraum eine parkartige Stimmung schaffe, heisst es dazu im Baugesuch.

Urbaner Ort mit Gartengeschichte

Eine durchgehend in Sand verlegte Wildpflästerung soll beide Gebäude umgreifen und diese als Ensemble zu Geltung bringen. Die Pflästerung prägt den Durchgang zwischen den beiden Gebäuden, der sich an der Wehrstrasse zu einem dreieckigen Platz weitet. Hier liege das eigentliche Zentrum des neuen Ensembles, heisst es im Baugesuch. Ein Trinkbrunnen, Sitzgelegenheiten und Blütenbäume sollen zum Verweilen einladen.

Marcel Walker tanzt auf vielen Hochzeiten. Bild: Adriana Ortiz Cardozo

Das Hotel, das von der Hotel Wiesental St.Gallen AG, betrieben wird, hat im Erdgeschoss ein Restaurant, die Réception und eine Bar. Diese öffentliche Nutzung ist so im vom Kanton bewilligten Sondernutzungsplan für das Areal vorgesehen.

Hinter der Hotel Wiesental St.Gallen AG stehen Marcel Walker, Dominik Grossenbacher und Sascha Vörös, die in der Stadt bereits das «Lagerhaus», das «Brauwerk» und ab 2021 auch die nahe «Lokremise» betreiben. Ihnen schwebt ein Mittelklassehotel für ein junges und urbanes Publikum vor.

Nutzung der Villa Wiesental ist noch offen

Das Baugesuch für die Villa Wiesental sieht gemäss Breitenmoser den Erhalt der bestehenden Strukturen vor. Im Türmchen hin zur St.-Leonhard-Strasse ist der Einbau eines Personenlifts vorgesehen.

Die Villa Wiesental ist 142 Jahre alt und steht unter Schutz der Denkmalpflege. Bild: Hanspeter Schiess

René Menet, Geschäftsführer der Pensionskasse der Stadt St.Gallen, der die Liegenschaft gehört, sagt, was dereinst in der denkmalgeschützten Villa eingemietet sein werde, sei offen. Denkbar seien Wohnungen aber auch Büros, sagt Michael Breitenmoser von HRS.

René Menet, Geschäftsführer der PK der Stadt St. Gallen. Bild: Hanspeter Schiess

Gemäss René Menet investiert die städtische Pensionskasse insgesamt 37 Millionen Franken ins neue Hotel und in die Sanierung der alten Villa Wiesental.

Einst ein Zankapfel

Die Villa Wiesental wurde 1878 von Architekt Daniel Oertli für Konsul C. Menet-Tanner gebaut. Der Jugendstilbau mit einem französischen Mansardendach gilt als schützenswert. Seit 2005 steht das Haus an der Rosenbergstrasse 95 leer. Lange war die Villa ein Zankapfel. Das historische Gebäude wechselte mehrfach die Hand.

2012 sammelte der Verein «Pro Villa Wiesental» 4754 Unterschriften für deren Erhalt. 2013 entschied der Stadtrat, dass die Villa Wiesental nicht abgebrochen werden dürfe. 2016 lehnte er einen Überbauungsplan ab, der neben der Villa einen 25 Meter hohen Neubau vorgesehen hatte.