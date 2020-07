Baugesuch für die Umnutzung der alten Käserei Niederdorf in Gossau liegt auf - es gibt auch schon Mietinteressenten Seit Emil und Edith Amacker und die Käsereigenossenschaft Niederdorf den Betrieb in der Käserei Niederdorf im vergangenen Jahr eingestellt haben, stehen das Haus und der angrenzende Stall leer. Künftig sollen die Gebäude ans Gewerbe vermietet werden. Nun liegt ein Baugesuch auf. Perrine Woodtli 31.07.2020, 05.00 Uhr

Im Keller der Käserei Niederdorf lagerten einst rund 3500 Käselaiber. Emil und Edith Amacker führten Gossaus letzte Käserei während vieler Jahre. Bild: Urs Bucher (18. Juni 2018)

Knapp 20 Jahre lang produzierten Emil und Edith Amacker in der Käserei Niederdorf in Gossau Käselaib an Käselaib. Rund 3500 Stücke reiften jeweils gleichzeitig im Keller. Im April 2019 stellte das Ehepaar und sein Team zum letzten Mal Käse her, auch das Lädeli schloss und Amackers verabschiedeten sich in den Ruhestand. Ein Nachfolger konnte nicht gefunden werden.