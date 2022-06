Urnäscher Betrieb übernimmt Gossauer Spenglerei

Die Schwizer Spenglerei und Dach AG geht auf das Jahr 1937 zurück: Damals eröffnete Kilian Schwizer sen. in Niederwil eine Bauspenglerei und siedelte 1951 nach Gossau um. Neun Jahre später gründete er die Familienaktiengesellschaft K. Schwizer AG. 1972 wurden die beiden Abteilungen Sanitär und Spenglerei abgetrennt und zur Sanitär Schwizer AG. 1980 übergab er die Geschäftsleitung der beiden Betriebe an die Söhne Bruno und Kilian Schwizer. 2011 wurde der Bereich Spenglerei/Bedachungen aus der Schwizer Sanitär und Spenglerei AG herausgelöst und vom damaligen Abteilungsleiter René Müggler übernommen. Nun geht das Unternehmen an die Altherr AG über. Der Name Schwizer Spenglerei und Dach AG ist verschwunden. (rb)