Bauen in den 2020ern: Die Region hat schon genug Baustellen für ein ganzes Jahrzehnt Die Altersversorgung und letzte Landreserven für Wohnungen bestimmen in der Region die Bautätigkeit in den 2020er-Jahren. Johannes Wey 09.01.2020, 05.00 Uhr

2021 eröffnet der neue Migros-Supermarkt in Wittenbach. Ralph Ribi

Einige «grosse Kisten» und hart umkämpfte Projekte finden in den kommenden Monaten ein gutes Ende: In Mörschwil prägte der Streit um den Freihof das vergangene Jahrzehnt mit. Im kommenden Spätsommer können nun die Mieterinnen und Mieter ins sanierte ehemalige Gasthaus einziehen.

Im kommenden Spätsommer bezugsbereit: Der Freihof in Mörschwil. Lisa Jenny

In Wittenbach wird seit 2018 am neuen Zentrum gewerkt, wo die Migros und die Pensionskasse Ausserrhoden der Gemeinde ein neues Gesicht geben – der Supermarkt wird 2021 eröffnet. Und in Abtwil wird diesen Sommer das Alterszentrum Wisental eröffnet, nachdem sein Pendant in Engelburg bereits in Betrieb genommen worden ist.

Das Alterszentrum Wisental Anfang September. Ralph Ribi

Die teils jahrelangen Vorgeschichten zu diesen Bauprojekten füllen Bände. Und auch im kommenden Jahrzehnt wird in der Region gebaut, was das Zeug hält. Über einige der Vorhaben wurde schon viel geschrieben und gestritten, andere bahnen sich erst ihren Weg ins öffentliche Bewusstsein.

Agglomeration holt bei Altersversorgung auf

In einem Bereich werden die Gemeinden in den 2020er-Jahren besonders investitionsfreudig sein: Vielerorts ist der Aus- oder Neubau von Alterszentren ein bestimmendes Thema.

In Mörschwil wird schon bald zu sehen sein, dass sich Beharrlichkeit auszahlt: Mitte Jahr soll der Bau auf der Burgerwiese beginnen, zwei Jahre später das neue Pflegeheim bezogen werden – geführt von der Gemeinnützigen und Hilfs-Gesellschaft St.Gallen, die nach langem Hin und Her als Betreiberin an Bord geholt wurde. Dass der Rechtsstreit in Mörschwil doch nicht ewig dauerte, macht vielleicht auch der Sana Fürstenland AG in Gossau Mut.

Die Mörschwiler Burgerwiese im Januar 2019. Michel Canonica

In Wittenbach hat man sich hingegen entschieden, doch kein Haus 4 als Erweiterungsbau zum «Kappelhof» zu bauen. Stattdessen sollen die bestehenden Häuser ausgebaut und modernisiert werden. Eine grobe Idee will der Verwaltungsrat bis in einem Jahr entwickelt haben. Für den umgekehrten Weg könnte man sich in Eggersriet entscheiden: Nachdem dort lange von einem Ausbauprojekt am bisherigen Standort gesprochen wurde, kommt nun auch ein gemeindeeigenes Grundstück für einen Neubau in Frage.

Doch kein Erweiterungsbau für den Kappelhof. Benjamin Manser (18. Februar 2017)

Neue Schulräume stehen bereit oder werden erst geplant

Auch die Infrastruktur für die andere Seite des Altersspektrums stellt die Gemeinden vor Herausforderungen. Während die Schulraumplanung in Wittenbach im vergangenen Jahrzehnt eine Knacknuss war, steht im angebrochenen Jahr der Umzug in den Neubau des Primarschulhauses Sonnenrain an. Knapp 27 Millionen Franken lässt sich die Gemeinde diesen Neubau kosten.

In Eggersriet steht man hingegen noch immer am Anfang. Vergangenes Jahr haben die Schulbürgerinnen und Schulbürger den Wettbewerbskredit für einen Neubau an neuem Standort abgelehnt. Stattdessen forderten sie, dass der Schulrat auch eine Lösung am bestehenden Standort prüfen soll. Dem ist der Schulrat inzwischen nachgekommen, empfiehlt aber nach wie vor einen Umzug an den Dorfrand («Tagblatt» vom 24. Dezember). Die Bevölkerung entscheidet diesen Frühling, der Schulrat hofft, ab 2022 bauen zu können und den Neubau 2025 zu beziehen.

In Berg ist das neue Schulhaus schon weitgehend saniert und erweitert. Damit will man auch für die Entwicklung gewappnet sein, die dem Dorf in den 2020er-Jahren bevorsteht: die Überbauung der Dorfwiese. Die erste Etappe ist bereits bewilligt und startet diesen Sommer. Innerhalb von sieben Jahren sollen sieben Mehr- und zwölf Einfamilienhäuser entstehen, die Gemeinde rechnet mit über 200 Neuzuzügern. Damit steht, wie in vielen anderen Gemeinden, die Überbauung der letzten grösseren Landreserven ins Haus.

200 neue Bergerinnen und Berger werden dank neuer Überbauungen, vor allem auf der Dorfwiese, erwartet. Ralph Ribi

Nach dem neuen diskutiert man nun über die alten Schulhäuser

Auf das Beispiel Wittenbach bezogen landet man dabei wieder beim Schulhausneubau an der Grüntalstrasse: Nachdem die beiden alten Schulhäuser auf dem Dorfhügel bald nicht mehr benötigt werden, diskutiert man in der Gemeinde nun wieder darum, ob man die Gebäude und die Grünfläche erhalten oder neu bebauen soll.

Wittenbach treiben auch die Gemeindestrukturen um Nach der kleinen Einheitsgemeinde, die schon fast in trockenen Tüchern ist, wird die Gemeinde Wittenbach in den 2020er-Jahren endlich auch die Frage der grossen Einheitsgemeinde ernsthaft angehen müssen. Was die Eingemeindung der Oberstufe angeht, ist die Knacknuss aber dieselbe wie eh und je: Auch Berg und Muolen sind daran beteiligt. Immerhin stellen sich die Partnergemeinden einer Lösung nicht grundsätzlich entgegen. Die Abklärungen seien komplex und brauchten ihre Zeit, sagte Oberstufenpräsident Georges Gladig im Oktober 2019. Ein Entscheid werde aber sicher in der kommenden Legislatur, also bis spätestens 2024, fallen. Ein weniger drängender, aber nicht minder verzwickter Brocken erwartet Wittenbach auf der anderen Seite seines Gemeindegebiets: 2018 haben der St.Galler Stadtpräsident Thomas Scheitlin und der damalige Gemeindepräsident Fredi Widmer angetönt, gemeinsam über eine Grenzbegradigung im Bruggwald-Quartier diskutieren zu wollen. Demgegenüber war auch Widmers Nachfolger im Wahlkampf nicht verschlossen. Sollten sich die vagen Absichten konkretisieren, dann wohl eher gegen Ende der 20er. (jw)



Über den Umgang mit Grünflächen wird bestimmt auch diskutiert, wenn es einen weiteren Anlauf für die Einzonung im Gebiet Betten Süd gibt. Wegen rechtlicher Probleme wurde die Abstimmung darüber im März 2019 kurzfristig abgesagt, doch im Richtplan ist nach wie vor Wohnraum vorgesehen.

Noch immer im Richtplan: Die Bettenwiese. Urs Bucher (29.11.2018)

In Gaiserwald klingt der Bauboom in Abtwil – abgesehen von einigen Einfamilienhäusern – ab. Dafür dürften in Engelburg am Waldweg vier Mehr- und sieben Einfamilienhäuser folgen. Auch auf der Kirchwiese, wo 2019 ein Gestaltungsplan für sechs Mehrfamilienhäuser aufgehoben werden musste, sind in den 2020ern neue Pläne zu erwarten.

Ebenfalls durch einen Rekurs blockiert ist die Überbauung Chlosterwies in Muolen, wo auf 10000 Quadratmetern sechs Mehrfamilienhäuser geplant sind. Und in Häggenschwil informiert die Gemeinde noch diese Woche über den Stand der Dinge im Pfaffengut. Dort will die Kirchgemeinde 2300 Quadratmeter im Baurecht abtreten.