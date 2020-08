Bauen am offenen Herzen: So weit ist die Grossbaustelle des St.Galler Kantonsspitals Die Arbeiten auf dem Areal des Kantonsspitals schreiten voran. Währenddessen herrscht im Spital Normalbetrieb. Wie das möglich ist, zeigt ein Rundgang. Luca Ghiselli 06.08.2020, 05.00 Uhr

Die Baugrube für die Tiefgarage ragt gleich neben dem Hochaus 04 25 Meter tief in den Boden. Auf deren Grund sind Arbeiter auch während der Bauferien beschäftigt. Mit Baggern machen sie sich am Untergrund zu schaffen. Dabei sind sie auf Naturfels gestossen. Der Blick nach oben aus der Baugrube ist imposant. Das Tiefbau-Team bei der Znünipause. Graben 25 Meter unter dem Boden. Mit einer Kreissäge werden die Entwässerungsrohre zerschnitten und zurückgebaut. Unter Tag kann es auch einmal nass werden. Blick in einen der vier Liftschächte des Neubaus 07A. Baukräne hieven das Material vom Installations- auf den Bauplatz. Die Rega landet in der schmalen Lücke zwischen Haus 03 (links) und Haus 04 (rechts). Die ersten drei Obergeschosse des neuen Bettenhauses stehen bereits. Blick auf die Baustelle vom Dach des Rohbaus 07A. Säulen stützen die Betondecke im Tiefgaragen-Rohbau. Securitas-Mitarbeiter regeln den Verkehr auf dem Areal. Blick vom Dach des Hauses 03. Das Haus 01 im Hintergrund weicht, sobald der Neubau bezogen ist. Die Znüni-Pause ist vorbei, die Arbeiter kehren zu ihren Maschinen auf dem Grund der Baugrube zurück. Blau umrandet ist der Bauplatz des Ostschweizer Kinderspitals zu sehen, das Gebäude davor wird bald abgebrochen. Die Grossbaustelle hat Einfluss auf die Wegführung im Spital. Der Blick von oben in die Baugrube.

Der Tiefpunkt ist erreicht, und hier ist das eine gute Nachricht: 25 Meter unter dem Boden – wo früher der Park zwischen den Häusern 01 und 04 des St.Galler Kantonsspitals war, entsteht eine Tiefgarage für 450 Fahrzeuge. Die Arbeiten sind aufwendig: Spezialmaschinen haben Schlitzwände in den Boden gegossen und die sieben Untergeschosse in Deckelbauweise errichtet. 277'000 Kubikmeter Aushub wurden ausgegraben. Unten auf dem Grund kommt gewachsener Fels zum Vorschein, es tropft von der Decke.

Unter Tag arbeiten derzeit nur rund zehn Tiefbaufachleute, der Hochbau steht ganz still. «Es sind Bauferien», sagt Urs Buschor, Leiter Departement Bau und Raum des Kantonsspitals St.Gallen. Der Rohbau der Tiefgarage ist nach monatelangen Arbeiten fast fertig, gleich daneben stehen bereits die ersten drei Obergeschosse des Hochhauses 07A. Und auch die Vorbereitungsarbeiten für den Bau des neuen Ostschweizer Kinderspitals im Osten des Areals sind weit fortgeschritten.

Mit Gummihammer gegen Lärmbelastung der Patienten

Bereits seit 2016 wird auf dem Areal des Kantonsspitals gebaut, und die Halbzeit ist noch nicht erreicht. Die letzte Bauetappe soll 2028 abgeschlossen werden. Alle Arbeiten finden unter Vollbetrieb des Spitals statt. «Das ist die grösste Herausforderung», sagt Buschor. Man sei bemüht, die Belastung durch Lärm und Schmutz für die Patienten so gering wie möglich zu halten. So werden diverse Spezialbauverfahren eingesetzt, aber auch kleine Massnahmen ergriffen wie der Einsatz von Gummihämmern im Gerüstbau.

Urs Buschor, Leiter Departement Bau und Raum des Kantonsspitals St.Gallen. Bild: Michel Canonica

«Eine klare Trennung der Baustelle von den Wegen für Patienten, Besucher und Mitarbeiter ist zentral», sagt Urs Buschor. Alles, was an Material auf der Baustelle benötigt wird, hievt ein Kran vom Installationsplatz an der Rorschacherstrasse über das Haus 01 auf den Bauplatz. «Die Logistik ist sehr anspruchsvoll, weil wir auf dem Areal nicht ein riesiges Verkehrsaufkommen in Kauf nehmen können», sagt Buschor. Einerseits, weil es die Platzverhältnisse mit den diversen Bauplätzen gar nicht zulassen, andererseits, weil die Patienten, die zum Teil nur wenige Meter von der Baustelle entfernt liegen, so wenig wie möglich belastet werden sollen.

Gleich zu Beginn des Rundgangs fällt auf: Die Patientinnen und Patienten, aber auch Besucher und Mitarbeiter sollen möglichst wenig von der Grossbaustelle merken. Grün bemalte Sichtschutzwände trennen die Bauplätze von den zugänglichen Bereichen ab. In regelmässigen Abständen eröffnen Fenster den Blick in die Baugrube. «Wir können die Baustelle nicht verstecken», sagt Urs Buschor. «Aber wir können versuchen, sie so angenehm und interessant wie möglich zu gestalten.»

Auf einer Sichtschutzwand ist ein Transparent aufgehängt: «Üsi Helde» steht darauf geschrieben, ein Zeichen der Anerkennung für das Personal während der Coronapandemie.

Der Blick in Richtung Bauplatz des Ostschweizer Kinderspitals. Michel Canonica

Von dieser blieb der Baustellenbetrieb, im Gegensatz zum medizinischen Teil, weitgehend verschont. «Nachdem der Kanton Genf die Baustellen schliessen liess, haben wir uns mit dieser Eventualität zwar auseinandersetzen müssen. So weit ist es zum Glück aber nicht gekommen», sagt Buschor.

Wegen der Baukräne nur noch von Norden her

Der Weg führt weiter zum Hochhaus 04. Dort befindet sich der Landeplatz der Rega. Auch sie ist von den Bauarbeiten betroffen. Wegen der Baukräne kann der Helikopter nämlich nur noch von Norden her anfliegen – und muss in die gleiche Richtung wieder abheben, rückwärts. Auf der anderen Seite des Hochhauses sind Arbeiter damit beschäftigt, einen zweistöckigen Kanal freizulegen. Dieser wird später zu logistischen Zwecken verwendet.

Wie wirkt sich der Tiefbau auf die Statik der Gebäude aus? «Die grossen Bauten stehen auf Pfeilern, die wiederum auf festem Fels stehen», erklärt Buschor. Bei einigen Gebäuden, die schwimmend auf dem Gelände stehen, kann es aber zu Rissen in der Fassade kommen, weil sich der Untergrund bewegt. Rund 70 Messstationen überwachen diese Veränderungen täglich.

Bei einigen Gebäuden kommt es wegen der Tiefbauarbeiten zu Rissen in der Fassade. Die Bewegungen werden von zahlreichen Sensoren gemessen. Michel Canonica

Eine 200-Meter-Achse durch das ganze Areal

Danach geht’s in den Untergrund. Die Geschosse der künftigen Tiefgarage sind bereits erstellt. Auf dem Baugerüst geht es Meter für Meter in die Tiefe. In Kürze werden hier die Rampen und die Einfahrt eingebaut. Damit überhaupt in die Tiefe gebaut werden konnte, musste eine tragende Säule des Hauses 01 abgebrochen, gestützt und ersetzt werden.

Der Blick von unten auf das Haus 01: Die tragende Säule ragt in die Baugrube. Michel Canonica

Die Säule ragt tief in die Baugrube. «Sobald das Haus 07A bezogen ist, wird das Haus 01 abgebrochen und durch das Haus 07B ersetzt», erklärt Urs Buschor. Das wird dann auch die letzte Etappe des Projekts.

Im dritten Geschoss, dem aktuell höchsten Punkt des Rohbaus von Haus 07A, in dem künftig neben Betten- auch Intensivstationen und Operationssäle gebaut werden, lässt sich erahnen, wie das Areal sich dann präsentieren wird. «Es gibt eine Achse von 192 Meter vom neuen Bettenhochhaus vom Neubau 07A bis zum Kinderspital», sagt Buschor.

Blick vom Rohbau des Hauses 07A über die Baustelle. Hier soll dereinst eine grosse Dachterrasse entstehen. Michel Canonica

In luftiger Höhe entstehen hier, vom Fuss des neuen Bettenturms im Westen bis zum Kinderspital im Osten des Areals, eine grosse begrünte Dachterrasse mit einem Restaurant und einem Kinderspielplatz. «Das wird unser Park», sagt Buschor in Anlehnung an die Tatsache, dass dieser den Neubauten gewichen ist. Das Motto der Erneuerung lautet «Come Together», auf dieser riesigen Terrasse soll es dereinst gelebt werden.