Wegen Corona gehen in der Stadt Gossau mehr Baugesuche ein

Bauboom «Im Moment bin ich schon froh, wenn ich den Überblick behalte»: Im Rathaus Gossau stapeln sich die Baugesuche – und es werden noch mehr In Gossau gehen in der Coronazeit deutlich mehr Baugesuche ein als zuvor. Im ersten Lockdown stellte das Bausekretariat deshalb auf Schichtbetrieb um. Rita Bolt 13.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Gossau werden derzeit einige grosse Bauvorhaben realisiert oder sind geplant, so etwa auf dem Areal Sommerau. Bild: Ralph Ribi (30. April 2021)

In Gossau sind Baustellen oder deren Vorboten, Bauvisiere, derzeit nie weit. «Hier hat es im Moment viele Baustellen», sagt Susanne Gätzi, Leiterin des Bausekretariats. «Es stehen auch überall Visiere.» Eine «Baustelle» ist auch das Bausekretariat: Die Ressourcen reichen aktuell nicht aus, um alle Gesuche innert angestrebter Frist zu bearbeiten. «Unsere Dienstleistungen sind gefragt und wir bemühen uns, unsere Anfragen innert nützlicher Frist zu bearbeiten und speditiv abzuwickeln», sagt die Leiterin.

Sie verhehlt nicht, dass nicht alle Gesuchsteller geduldig sind. Während des ersten Lockdowns seien sie verständnisvoller gewesen. Viele Gossauerinnen und Gossauer hätten die Lockdownzeit genutzt, in ihren Eigenheimen Verbesserungen oder Verschönerungen zu planen und ein entsprechendes Baugesuch einzureichen. Dies habe zu rekordverdächtig vielen Gesuchen geführt. Waren es früher wöchentlich etwa sieben bis acht Gesuche, gingen während der Coronapandemie wöchentlich zwischen 20 und 25 Gesuche ein.

Start um 5 Uhr morgens

Im ersten Lockdown führte das Bausekretariat einen Schichtbetrieb ein. Susanne Gätzi übernahm jeweils die erste Schicht und war täglich morgens um 5 Uhr im Büro, sichtete bis 11 Uhr die Korrespondenz, bearbeitete Gesuche und erledigte weitere Aufgaben anschliessend im Homeoffice.

Gaby Krapf-Gubser, Stadträtin von Gossau. Bild: PD

Die Gesuche bestehen meist aus vielen Akten und Plänen und können nicht alle nach Hause genommen werden. Sie habe sich bei ihrer Mutter in Gossau einquartiert, damit sie einen kurzen Arbeitsweg habe. «Wir sind zwar nicht die einzige Gemeinde, die den Bauboom spürt», sagt Stadträtin Gaby Krapf-Gubser. «Aber ich darf sagen, dass unser Personal einen engagierten Dienst geleistet hat und immer noch leistet.» Das Bausekretariat habe im Lockdown Vollzeit gearbeitet.

Baugesuche werden nach Eingang bearbeitet

Auf Gossauer Gemeindegebiet werden derzeit grosse Bauvorhaben wie der Aepli-Neubau auf dem Areal Sommerau-Nord realisiert. Geplant sind weitere grössere Vorhaben. Es liegen Baugesuche für den Bau von Gartenstützmauern, Wintergärten, den Einbau von Wärmepumpen oder Fotovoltaikanlagen vor; mitgespielt habe bestimmt das per 1. Juli neu gültige Energiegesetz, sagt Gaby Krapf-Gubser. «Viele hatten während der Pandemie nicht nur Zeit, sondern auch das Geld, um in Bauvorhaben zu investieren, weil sie es nicht anderweitig ausgeben konnten.» Vor allem in Bauvorhaben, die schon lange in den Köpfen waren, aber noch nicht auf Papier gebracht wurden.

Apropos Papier: «Die Baugesuche müssen weiterhin in Papierform eingereicht werden», sagt Susanne Gätzi. Viele Formulare könnten mittlerweile online übermittelt werden. «Die Baugesuche müssen immer von Hand unterzeichnet werden.» Auf Bundes- und Kantonsebene wird seit längerem ein Onlineprozess zur Einreichung entwickelt.

Checkliste zum Einreichen eines Baugesuches Die Stadt Gossau bietet online eine Checkliste zum Einreichen eines Baugesuchs. Es soll abgeklärt werden, in welcher Zone das Grundstück liegt und ob die Sonderbauvorschriften beachtet wurden (Gestaltungsplan, Überbauungsplan). Auch sollte geklärt werden, ob es sich um ein Schutzobjekt handelt und ob der Wald- und Gewässerabstand eingehalten wird. (rb)

Die Gesuche würden nach Eingang bearbeitet und nicht nach Grösse des Bauvorhabens, sagt Susanne Gätzi. Es könne sein, dass auch für ein scheinbar kleines Gesuch grössere Abklärungen nötig sind. Die Koordination mit kantonalen Stellen ist Pflicht. Ebenso könne es Rücksprachen mit dem Gesuchsteller geben und teils müssten Einsprachen behandelt werden. «Wichtig ist, dass einvernehmliche Lösungen gefunden werden», sagt Gaby Krapf-Gubser.

«Es sollte keine Gewinner und keine Verlierer geben.»

Es gehen weiterhin mehr Baugesuche ein als üblich

Im ersten Quartal 2021 sind bereits 125 Gesuche eingegangen. Das ist eine Steigerung um gut 20 Prozent. Im zweiten Quartal zeichnet sich eine Steigerung um etwa 30 Prozent ab. Vor den Sommerferien würden erfahrungsgemäss immer viele Gesuche abgegeben, weiss Gätzi, die seit zwölf Jahren in dem Bausekretariat tätig ist.

Das Erstellen von Statistiken und Archivierungen wird derzeit zurückgestellt. «Priorität hat die Bearbeitung der Baugesuche.» Gätzi wagt keine Prognose, bis wann die Stapel abgearbeitet sind. Sie sei zwar ein positiv denkender Mensch. «Im Moment bin ich aber schon froh, wenn ich den Überblick behalte», sagt sie und lacht.