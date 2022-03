Wohnungen für Reiche statt Wiesen: Wittenbach will bauen

Bauboom Gemeinde Wittenbach will Wohnungen für Reiche bauen – doch ein Aktivist kämpft gegen die Zerstörung der Wiesen Die Gemeinde Wittenbach besitzt mehrere noch unbebaute Parzellen, wie die Wiese unterhalb der Kirche St.Konrad. Dort will man bauen - am 9. Mai informiert der Gemeinderat über seine Ideen. Umweltaktivist Michel Klein kritisiert: Über die Möglichkeit, die Wiese als Erholungsraum für Mensch und Tier zu nutzen, werde nicht einmal diskutiert. Melissa Müller Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Der Wittenbacher Umweltaktivist Michel Klein will die unbebauten Parzellen für die Biodiversität nutzen. Gemeinderat Benjamin Gautschi würde sie lieber überbauen: «Es wäre schade, dieses Potenzial nicht zu nutzen.» Bilder: Andri Vöhringer/PD

Die Gemeinde Wittenbach besitzt mehrere noch unbebaute Parzellen: Die Parzelle Neuhuus, eine Wiese neben dem Gemeindehaus und eine Parzelle im Böhlquartier neben dem Kirchenzentrum St.Konrad. Die Gemeinde will aus ihrem Bauland Kapital schlagen. Als erstes will sie die Wiese an der Böhlstrasse überbauen. Das 5500 Quadratmeter grosse Grundstück liegt inmitten von bewohntem Gebiet und ist als Bauland eingezont. «Es würde sich daher für ein Wohnprojekt eignen», sagt Gemeinderat Benjamin Gautschi. An der Bürgerinformation vom 9. Mai will er ein Szenario vorstellen.

Geplant sind Eigentumswohnungen. Der Grund: Laut Gautschi gibt es in Wittenbach nebst einer vermögenden Schicht «zu viele günstige Mietwohnungen und sozial schwache Bewohnerinnen und Bewohner». «Uns fehlt der Mittelstand.» Wer 150'000 Franken im Jahr verdiene, leiste sich lieber eine Eigentumswohnung. Mit dem Bau attraktiver Eigentumswohnungen wolle man solvente Steuerzahlende nach Wittenbach holen.

Diese Wiese unterhalb der Kirche St.Konrad will der Wittenbacher Gemeinderat überbauen. Dagegen regt sich Widerstand. Bild: Reto Martin

Umweltaktivist Michel Klein versteht nicht, dass die Gemeinde «ihre letzten grünen Oasen zubetonieren will». Wittenbach werde sowieso verdichtet, das nächste Grossprojekt neben der Landi stehe an. Über die Option, die Wiese mit dem Bächlein als Erholungsraum zu nutzen, werde nicht einmal diskutiert. Statt die Bewohnerinnen und Bewohner zu fragen «Was wollt ihr?» stelle der Gemeinderat diese einfach vor die Tatsache, dass angeblich gebaut werden müsse.

«Unser Gemeinderat ist nicht unökologisch», kontert Gemeinderat und Förster Benjamin Gautschi. Er sei «sehr grün eingestellt» und setze sich etwa dafür ein, Hecken vors Gemeindehaus zu pflanzen. «Vor jeden Neubau müsste man einen Baum pflanzen.» Gautschi plädiert aber dafür, Bauland im Siedlungsgebiet zu überbauen. «Es ist eine Frage der Wirtschaftlichkeit», sagt Gautschi.

«Kann Wittenbach es sich leisten, diese Wiesen leer zu lassen? Es wäre schade, dieses Potenzial nicht zu nutzen.»

Der Gemeinderat will die Bauprojekte auf eigenen Parzellen selber in die Hand nehmen. «Das ist unsere einzige Chance, die Bevölkerungsentwicklung zu steuern.» Man strebe eine gesunde soziale Durchmischung an. Im Gegensatz zu einem Investor sei die Behörde nicht gezwungen, möglichst schnell zu bauen. Man strebe ein massvolles Bevölkerungswachstum an. «Es wäre nicht ideal, wenn 1000 Leute aufs Mal nach Wittenbach ziehen. Dann müsste man fast ein neues Schulhaus bauen.»

Frühestens im November 2022 könnte die Bürgerversammlung über einen Planungskredit für die Parzelle im Böhlquartier abstimmen. In zwei Jahren könnte man dann bauen. Gautschi sagt: «Es ist eins der ersten Projekte, das wir entwickeln könnten.» Für die anderen beiden Grundstücke müsse man die Ortsplanung abwarten, «bevor wir über Entwicklungen diskutieren».

Weiter bauen trotz leerer Wohnungen?

Klein ist von den Bauplänen nicht begeistert, zumal Wittenbach seit 20 Jahren den höchsten Leerwohnungsstand der Region habe.

Während die Nachbarsgemeinde Häggenschwil schrumpfte, ist Wittenbach von 2020 auf 2021 um 110 Einwohnerinnen und Einwohnern gewachsen - und ist damit die am stärksten wachsende Gemeinde der Region St.Gallen.

Liegenschaftenkommission Die Gemeinde Wittenbach hat 2021 eine Liegenschaftskommission gegründet, die von Gemeinderat Benjamin Gautschi präsidiert wird. Einsitz haben Schulpräsident Thomas Meister und Daniel Worni, Bereichsleiter Bau und Infrastruktur. Livio Dörig ist Aktuar. Businesscoach und Architekt Boris Zigawe ist als externer Berater tätig. Auch eine Liegenschaftsverwalterin soll dereinst angestellt werden; Die Stelle ist aber noch nicht ausgeschrieben. Zur Zeit arbeite man an einer Liegenschaftenstrategie. Zudem wolle man eine «aktive Bodenpolitik» betreiben. (mem)

Gautschi ist Präsident einer Liegenschaftskommission, die sich Gedanken über solche Entwicklungen macht. Noch keinen Plan hat man, was mit den alten Schulhäuser auf dem Dorfhügel passieren soll. «Da ist ein grosses Fragezeichen.» Von Abbruch und Neubau bis zur Sanierung und Umnutzung oder dem Weiterlaufenlassen der temporären Nutzung sei alles denkbar, sagt Gautschi.

Unterhalb der Schulhäuser, am Sonnenhang des Dorfhügels, befindet sich die Parzelle Neuhuus. Gautschi sagt:

«Das ist unser Filetstück: Beste Lage am Südhang, zwischen zwei Schulhäusern gut gelegen»,

Ein Bauprojekt auf dieser Wiese wäre ein Mammutprojekt. Daher nehme man sich Zeit. «Wir wollen an dieser wertvollen Lage lieber nichts bauen als etwas Falsches.» Die Gemeinde werde auch die alten Schulhäuser nicht verkaufen, denn: «Wir wollen den Dorfhügel qualitativ stärken.» Man wolle klein anfangen mit der Böhlwiese und sich dort beweisen, bevor man grössere Projekte starte.

Die alten Schulhäuser in Wittenbach werden zwischengenutzt, bis klar ist, was auf dem Dorfhügel passieren soll. Rechts unten liegt die Parzelle Neuhuus. Bild: Ralph Ribi

Michel Klein würde auf der Wiese am Dorfhügel lieber einen Erholungspark für Jung und Alt sehen. Davon hält Gautschi nicht viel. Ein Park sei bereits in der Nähe des Kappelhofs vorgesehen. Zudem habe man im Dorf schon genug Spielplätze und Begegnungsorte.

Klein hält an seiner Vision fest. «Ich bin froh, dass ich nicht zum Gemeinderat gewählt wurde», sagt der Wittenbacher, der am 13. Februar SP-Frau Sana Bezinarevic unterlag. «Dadurch habe ich nun mehr Zeit für wichtige Projekte», sagt Klein. Er werde weiterhin gegen die Überbauung der Landschaft kämpfen.

