«Bauarbeiten verursachen grundsätzlich Lärmemissionen»: Am Güterbahnhof in St.Gallen werden ab Dienstag nachts die Gleise eingebaut Die Streckenbegradigung der Appenzeller Bahnen zwischen der St.-Leonhard- und der Vonwilbrücke am Güterbahnhof-Areal geht weiter. Nächste Station: Die nächtlichen Fahrleitungs- und Gleisarbeiten der SBB. Die neue Linienführung soll die Fahrtzeit zwischen St. Gallen und Appenzell verkürzen. Theepan Ratneswaran 16.11.2020, 05.00 Uhr

Ab Dienstagnacht werden im Gleisschotter hinter der Absperrung Gleise eingebaut. Bild: Theepan Ratneswaran (13. November 2020)

Das Grossprojekt am Güterbahnhof-Areal in der Stadt St. Gallen nimmt langsam Formen an. Die Appenzeller Bahnen (AB) beabsichtigen, die Linienführung auf dem Güterbahnhof-Areal anzupassen. Zwischen der St.-Leonhard- und der Vonwilbrücke sollen die Züge künftig praktisch geradeaus fahren.