Stadt St.Gallen plant im Boppartshof Neubau für Tagesbetreuung

Bau auf der grünen Wiese «Wir müssen lernen, früher zusammenzusitzen»: St.Galler Stadtrat gesteht Fehler in Sachen Neubau für Tagesbetreuung Boppartshof ein Am Samstag haben zwei St.Galler Stadträte den Weg in den Boppartshof gefunden. Die Stadt plant dort auf einer Wiese einen Neubau für die Tagesbetreuung. Dagegen wehren sich aber Anwohnerinnen und Anwohner. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 25.09.2021, 15.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick auf die Sportwiese, im Ecken ganz links ist der Neubau geplant. Bild: Michel Canonica

Rund zehn Buben jagen auf der Sportwiese im Boppartshof einem Ball hinterher. Daneben auf dem Hartplatz üben weitere Kinder den Umgang mit Handbällen. Derweil läuft in der Turnhalle des Schulhauses eine sachliche, aber harte Diskussion. Thema: eben diese zwei Plätze. Es ist Samstagmorgen und die Stadt St.Gallen führt gerade die zweite Infoveranstaltung zur neuen Tagesbetreuung im Boppartshof durch. Nach rund 30 Personen am Donnerstagabend sind heute nochmals 20 Interessierte gekommen.

Die Ausgangslage ist schwierig. Die Stadt St.Gallen plant beim Spielplatz am Rand der Wiese einen Neubau für die Tagesbetreuung. Er ist nötig, weil im Holzpavillon auf dem Schulareal der Platz fehlt. Hier werden heute rund 50 Mädchen und Buben betreut. An Spitzentagen besuchen aber 101 Kinder vom 1. Kindergartenjahr bis zur 6. Klasse die Tagesbetreuung. Die Stadt musste daher zusätzliche Räume mieten und seit diesem Schuljahr ist die Tagesbetreuung auch in der Primarschule untergebracht. Sie ist also auf drei Standorte verteilt.

Gleichzeitig werden die Betreuungszahlen in den nächsten Jahren steigen, so prognostiziert es der Kanton. Der Neubau wäre frühestens 2026 bezugsbereit – wenn alles nach Plan läuft. Das ist aber zu bezweifeln.

Quartier und Stadtrat stehen sich entgegen



Stevan Dronjak, Präsident des Einwohnervereins Bruggen. Bild: PD

Anwohnerinnen und Anwohner wehren sich. Nicht gegen die Tagesbetreuung, sondern gegen den Standort auf der Sportwiese. 1386 Personen unterschreiben im Sommer eine Petition. Der Einwohnerverein Bruggen (EVB) führt an seiner HV eine Umfrage, ob er sich für die Weise einsetzten soll. 187 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wünschten sich das. Nur fünf Personen lehnen das ab. EVB-Präsident Stevan Dronjak sagt daher an diesem Samstag:

«Wir haben diesen Auftrag und werden das auch tun.»

Aber auch der Stadtrat hat einen Auftrag. Vor einem Jahr sprach das Stadtparlament einen Kredit und beauftragte ihn damit, für den Standort Sportwiese einen Architekturwettbewerb durchzuführen und ein Vorprojekt auszuarbeiten. Zwei Interessen also, die sich diametral gegenüberstehen. Als die Stadträte Markus Buschor und Mathias Gabathuler die Turnhalle betreten, sind sie nicht unvorbereitet.

Stadtrat Mathias Gabathuler, Direktion Bildung und Freizeit. Bild: Michel Canonica

Bildungsdirektor Gabathuler gibt im Rückblick zu, dass die Stadt besser schon vor einem Jahr eine Informationsveranstaltung durchgeführt hätte – trotz angespannter Coronasituation. Nun holt sie dies nach. «Unser Ziel ist es nicht, Sie, die sich für die Wiese einsetzen, von unserer Sicht zu überzeugen», sagt Gabathuler.

«Es ist nicht im Interesse der Stadt, gegen die Bürgerschaft zu arbeiten.»

Der Stadt gehe es darum, das Schulareal zu entwickeln, es in die Zukunft zu bringen.

Vier Fünftel der Wiese bleiben frei

Fakt ist: Der Standort auf der Wiese bringt aus Sicht der Stadt die meisten Vorteile. Von der Wiese wird ein Fünftel überbaut. «Vier Fünftel bleiben frei», betont Baudirektor Markus Buschor. Der Spielplatz an der Wolfgangstrasse wie auch die Bäume dort bleiben bestehen und öffentlich. Der heutige Platz der Tagesbetreuung, der Holzpavillon, wird frei. Wie diese Fläche dannzumal genutzt wird, möchte die Stadt gemeinsam mit dem Quartier bestimmen.

Stadtrat Markus Buschor, Direktion Planung und Bau. Michel Canonica

Von wegen Einbezug des Quartiers: Nach dem Informationsteil fragt ein Anwohner kritisch, warum die Stadt nicht schon 2017 auf das Quartier zugekommen sei. Damals als klar wurde, dass die Tagesbetreuung mehr Platz benötigt. Darauf sagt Markus Buschor:

«Das haben wir verpasst. Das gebe ich offen zu. Wir müssen lernen, früher zusammenzusitzen.»

Es ist nicht das erste Mal, dass sich ein Quartier gegen den Standort einer Tagesbetreuung wehrt. 2017 nahm das Stimmvolk eine Volksinitiative an und verunmöglichte so einen Bau auf der Sömmerliwiese in der Lachen. «Schon damals hat es die Stadt verpasst, warum jetzt wieder?», hakt derselbe Anwohner nach. Für den Lernprozess seien anscheinend zwei Fehler nötig gewesen, antwortet Buschor. Im Falle von Kindergarten und Tagesbetreuung Iddastrasse sei das Quartier zum Beispiel eingebunden worden.

Anwohner fühlen sich vor den Kopf gestossen

Im Boppartshof scheint es, ist es zu spät. Der Anlass macht klar: Die Anwohnerinnen und Anwohner fühlen sich vor den Kopf gestossen. Die Sport- und Spielwiese ist neben jener beim Schulhaus Engelwies die einzige grosse Wiese im Quartier. Und genau hier plant die Stadt «im dunklen Kämmerlein» einen Neubau, verschickt dann einen Brief und stellt die Bewohnerinnen und Bewohner damit praktisch vor vollendete Tatsachen. So zumindest muss es auf sie gewirkt haben.

Auf Unverständnis stösst, dass der Neubau nicht auf dem Standort der derzeitigen Tagesbetreuung errichtet wird. Die Stadt St.Gallen hat dies im Vorfeld geprüft.



Die Tagesbetreuung ist heute in einem Holzpavillon untergebracht, der 2009 als Provisorium errichtet worden ist. Bild: Michel Canonica

Für die neue Tagesbetreuung müsste der Pavillon jedoch um das Vierfache vergrössert werden, da sie auf rund 200 Kinder ausgelegt wird. Damit müsste der Hartplatz verlegt werden, was auf Kosten der Sportwiese ginge. Weil zudem während der Bauzeit ein Provisorium nötig würde, ist diese Variante massiv teuerer als die anderen.

Als Nächstes wird das Siegerprojekt gekürt – für den Standort auf der Wiese

Und wie geht es nun weiter? Die Opposition im Quartier bleibt. Die Planung der Stadt läuft weiter. Nächste Woche kommt die Jury, die über das Siegerprojekt entscheidet, ein erstes Mal zusammen. Das Quartier ist mit zwei Personen vertreten und Markus Buschor verspricht, die Kritikpunkte bei der Auswahl zu berücksichtigen.



Stevan Dronjak ist einer der Quartiervertreter. Er sagt, die Anwohner würden sich wohl unabhängig vom Ergebnis des Wettbewerbs weiter wehren. Schliesslich ändert sich nichts am Standort. Und schliesslich gebe es Alternativen.