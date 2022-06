Das sind die Gründe für den Lauf des FC Rorschach-Goldach.

Regionalfussball Ein Rückblick auf die hervorragende Saison des FC Rorschach-Goldach: Das Basel-Spiel als Grundstein für die Erfolge Der FC Rorschach-Goldach setzt einer ausgezeichneten Saison in der 2. Liga interregional die Krone auf, indem er erneut in die Hauptrunde des Cups einzieht – ein Rückblick. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 20.06.2022, 20.11 Uhr

Der FC Rorschach-Goldach mit Gilvan Wagner da Silva (links) präsentierte sich im Cup gegen Basel von seiner besten Seite. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Seit dem 28. August 2021 ist es nur einer Mannschaft gelungen, den FC Rorschach-Goldach auf der Sportanlage Kellen in Tübach zu bezwingen: dem FC Basel. Von den restlichen 15 Partien verlor das Team von Trainer Olaf Sager kein einziges mehr. Auch das letzte Heimspiel gewann Rorschach-Goldach am vergangenen Donnerstag gegen Calcio Kreuzlingen – und zog damit erneut in die Hauptrunde des Cups ein.

Es ist die Krönung einer mehr als gelungenen Premierensaison in der

2. Liga interregional. Doch begonnen hatte die Spielzeit alles andere als optimal. Bis zur Cuppartie gegen den grossen FC Basel im September kam Rorschach-Goldach nicht auf Touren, verlor unter anderem gegen Kreuzlingen mit 0:5.

Doch das Basel-Spiel war im Rückblick der Wendepunkt. Dass Rorschach-Goldach nur mit 0:3 verlor und sich von seiner besten Seite zeigte, gab dem Team Selbstbewusstsein. «Wir haben gesehen, was möglich ist», sagt Assistenztrainer und Sportchef Emilio Knecht. Von da an ging es steil bergauf. Rorschach-Goldach nahm die Euphorie des Cupfests vor über 4300 Zuschauerinnen und Zuschauern mit in die Meisterschaft und startete eine Aufholjagd.

Als Verein enger zusammengerückt

Das Spiel gegen Basel brachte weitere Vorteile mit sich. Finanziell schlug der erst 2017 fusionierte Verein Kapital daraus. Aber vor allem innerhalb des Klubs sei man noch enger zusammengerückt, sagt Präsident Markus Hundsbichler.

«Es haben viele Leute einen super Job gemacht. Wir konnten als Verein wachsen.»

Die Volksfeststimmung im Cup dürfte in der Vereinschronik noch lange einen wichtigen Platz einnehmen.

Reihenweise Spitzenteams besiegt

Die Winterpause nutzte das Sager-Team für eine gute Vorbereitung. Auf die Heimstärke konnte sich Rorschach-Goldach weiterhin verlassen. Mehr noch: Zwischenzeitlich war der Aufsteiger und Regionalmeister der vergangenen Saison gar die formstärkste Mannschaft in der 2. Liga interregional. Auch Spitzenteams wie Kreuzlingen, Weesen, SV Schaffhausen oder Wil II hatten dem FC Rorschach-Goldach nichts entgegenzusetzen. Der Ligaerhalt war deshalb rasch sichergestellt.

Nun rückte der Cup wieder in den Fokus. Und in diesem Wettbewerb scheint für die Equipe aktuell nichts unmöglich zu sein. Das zeigte die zweitletzte Qualifikationsrunde gegen die SV Schaffhausen. Einen 0:3-Pausenrückstand holten die St.Galler bis zur 90. Minute noch auf. Nach dem 4:4 nach Verlängerung gewannen sie mit 11:10 nach Penaltys. In der letzten Runde siegte Rorschach-Goldach dann souverän mit 4:1 gegen Calcio Kreuzlingen. Das nächste grosse Los winkt. Für die Mannschaft, deren Kern seit vielen Jahren unverändert ist, ein schöner Bonus. Doch das Tagesgeschäft bleibt die Liga. Und in dieser ist der Aufsteiger definitiv angekommen.

