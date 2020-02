Bald entscheiden die Andwiler, wer künftig im Gemeinderat sitzt: CVP-Politikerin Seline Heim-Keller will mit ihrer Erfahrung punkten Im zweiten Wahlgang soll es klappen: CVP-Politikerin Seline Heim-Keller möchte in den Andwiler Gemeinderat. Sie sei voll motiviert, sagt sie bei einem Spaziergang durch das Dorf. Michel Burtscher 17.02.2020, 15.19 Uhr

Seline Heim-Keller kandidiert für den Andwiler Gemeinderat.

Ralph Ribi

Seline Heim-Keller wohnt zwar erst seit eineinhalb Jahren in Andwil, doch sie ist dort schon heimisch geworden, man kennt sie. Das merkt, wer mit ihr durchs Dorf spaziert. Alle grüssen sie, meistens mit Namen, manchmal bleibt sogar noch Zeit für einen kurzen Schwatz. Sie schätze die Offenheit der Andwilerinnen und Andwiler, fühle sich sehr wohl hier, sagt Heim – und fügt an: «Wir müssen dem Dorfleben Sorge tragen. Darum will ich mich einbringen.» Am 8. März tritt die CVP-Politikerin beim zweiten Wahlgang für den freien Sitz im Gemeinderat an.

Der erste Wahlgang im Oktober war äusserst spannend: Nur eine Stimme Vorsprung hatte die weitaus bekanntere Politikerin Seline Heim am Ende auf ihre SVP-Kontrahentin Irene Räss. Beide verpassten das absolute Mehr knapp. War sie enttäuscht von diesem Ergebnis? «Nein», sagt Heim. «Wenn man zu Wahlen antritt, muss einem klar sein, dass man auch verlieren kann.» Trotzdem: Verlieren will sie am 8.März nicht.

«Andwil lebt von der Eigeninitiative der Bürger»

Für den Spaziergang durch das Dorf hat Seline Heim gleich vier Stationen ausgewählt. Die 56-Jährige führt an verschiedene Orte, wo Andwilerinnen und Andwiler «uneigennützig viel Freude, Arbeit und Geld» investiert hätten. «Andwil lebt von der Eigeninitiative ihrer Bürger», erklärt sie. Zuerst geht es zur Betriebszentrale Augarten. Hier hätten einige entschlussfreudige Bewohner, schon lange sei es her, den Grundstein gelegt für die heutige Wasserversorgung des Dorfes, sagt die Politikerin. Sie sei beeindruckt von deren Engagement.

Nach dem ersten Wahlgang brauchte Heim länger als Irene Räss, um bekanntzugeben, dass sie nochmals antritt. Sie habe nicht gezögert, betont sie.

«Ich war und bin voll motiviert.»

Vielmehr habe sie zuerst abklären wollen, ob sie noch immer die Rückendeckung ihrer Partei habe. Und die hat sie. Die Stimmberechtigten müssen sich wiederum zwischen Heim und Räss entscheiden – andere Kandidaten haben sich nicht gemeldet. «Es ist schön, dass die Bürger eine Auswahl haben», sagt Heim.

Wie ähnlich sind Seline Heim und Irene Räss?

Sie und ihre Kontrahentin hätten ein ähnliches Profil. «Wir sind Frauen und Bäuerinnen.» Doch warum sollen die Andwilerinnen und Andwiler sie wählen, wenn beide doch so ähnlich sind? Heim sagt:

«Ich habe mehr politische Erfahrung.»

Tatsächlich sitzt Heim schon seit 2004 für die CVP im Kantonsrat und gehört damit zu den politischen Urgesteinen im Kanton. Am 8.März entscheidet sich darum nicht nur, ob Heim in den Andwiler Gemeinderat einzieht, sondern auch, ob sie weiterhin im Kantonsrat sitzt.

Seline Heim-Keller auf dem Dorfplatz. Urs Bucher

Auf dem Spaziergang durch Andwil geht es als nächstes zum Schwatzspycher und danach zum Ortsbürgermuseum. Der über 250 Jahre alte Kornspeicher stand ursprünglich im Kanton Bern, wurde vor einigen Jahren aber nach Andwil verschoben. Im Schwatzspycher gibt es heute ein kleines Café und einen Geschenkladen. «Es ist ein schöner Ort, so speziell», sagt Heim. Das gleiche gelte für das Ortsmuseum, in dessen Haus sich früher das Bürgerheim befunden habe. «Einige Andwiler haben es dann gerettet und ein Museum daraus gemacht.» Dort würden immer wieder spannende Ausstellungen organisiert, sagt Seline Heim.

Das Dorf zur Ruhe kommen lassen

Was will die Politikerin verbessern, falls sie gewählt wird? «Nichts», sagt sie. Es laufe gut im Dorf, die Menschen fühlten sich wohl. Es sei aber viel gebaut worden in den letzten Jahren. Heim wünscht sich darum eine «Konsolidierungsphase», wie sie es nennt. Man müsse das Dorf zur Ruhe kommen lassen, sagt sie. Sicher nicht während der nächsten 20 Jahre, aber für eine gewisse Zeit. Heims Kernanliegen sind die Familienpolitik, die Bildung und die Landwirtschaft. Sie sei aber offen für jedes Ressort im Gemeinderat. Sie sagt:

«Ich würde bei jedem Thema alles geben.»

Doch hätte sie überhaupt Zeit dafür? Immerhin ist sie noch in den Hof in Gossau involviert, leitet die Bäuerinnenausbildung am Landwirtschaftlichen Zentrum und berät Bäuerinnen und Bauern bei der Anlaufstelle «Offni Tür». Ja, sagt die Mutter von fünf erwachsenen Kindern, denn sie und ihr Mann würden sich in den nächsten Jahren aus ihrem Bauernbetrieb zurückziehen.

Der letzte Halt auf der Tour ist der Dorfplatz. Dort befindet sich das Restaurant Sonnental. Auch dieser Ort sei ein Beispiel dafür, wie ein Andwiler etwas wieder aufgebaut habe, sagt Heim. Wenige Meter davon entfernt steht nicht nur das Haus, in dem sie wohnt, sondern auch das Gemeindehaus. Ob sie dieses künftig öfters von ihnen sehen wird, zeigt sich bald.