Bahnhof Rorschach-Stadt SBB stocken auf mit Doppelspurausbau und Bahnhofsneubau – wie weit fortgeschritten sind die Bauarbeiten? Am 21. Juni dieses Jahres soll die Doppelspur zwischen Goldach und Rorschach-Stadt in Betrieb genommen werden. Trotz der Herausforderungen durch Corona und des Schneechaos kann der Zeitplan eingehalten werden. Ein Augenschein vom Zwischenstand auf der Baustelle: Siri Würzer 02.02.2021, 05.00 Uhr

In der zweiten Phase werden auf der bisherigen Nordseite die Gleise verlegt und das Perron gebaut. Bild: Ralph Ribi (28. Januar 2021)

Es ist eines der grösseren Projekte, die die SBB in der letzten Zeit in der Ostschweiz realisieren. Um die Kapazitätsengpässe auf der Linie St.Gallen–St.Margrethen zu entschärfen und die Ostschweiz an den europäischen Hochgeschwindigkeitsverkehr in Deutschland anzuschliessen, bauen die SBB die bis anhin einspurige Strecke zwischen Goldach und Rorschach-Stadt zur Doppelspur aus.

Gleichzeitig wird der Bahnhof Rorschach-Stadt barrierefrei ausgebaut. Ein weiterer Grund für den Umbau ist auch die Anpassung an das Behindertengleichstellungsgesetz. Neuerdings wird es unterirdische Zugänge zu den Gleisen und erhöhte Perrons für eine ebenerdige Einstiegsmöglichkeit in die Eisenbahnwagen geben. Fussgänger müssen nicht mehr vor den geschlossenen Barrieren warten, um den Bahnübergang zu überqueren, sondern gelangen durch die Personenunterführung von der Nord- zur Südseite.

Arbeiten wegen des Schneefalls phasenweise eingestellt

Auf der Südseite gelangt man vom Aussenperron in Zukunft direkt zum Busbahnhof. Dort werden Haltestellen mit überdachten Buskanten errichtet. Kostenpunkt für das gesamte Bauprojekt ist laut der SBB-Medienstelle rund 40 Millionen Franken.

Die S-Bahn fährt auf dem neuen Gleis in den Stadtbahnhof ein. Bild: Ralph Ribi (28. Januar 2021) Das südliche Perron ist rund 170 Meter lang. Bild: Ralph Ribi (28. Januar 2021) Durch den Doppelspurausbau werden Engpässe beim Sich-Kreuzen der Züge verhindert. Bild: Ralph Ribi (28. Januar 2021) Das bisherige Perron wird auf eine Länge von 220 Meter erweitert. Bild: Ralph Ribi (28. Januar 2021) Die Personenunterführung ist 20 Meter lang und besitzt eine Rampe sowie eine Treppe an beiden Enden. Bild: Ralph Ribi (28. Januar 2021) Wegen des starken Schneefalls mussten die Bauarbeiten für zwei Wochen eingestellt werden. Bild: Ralph Ribi (28. Januar 2021) Am zukünftigen Gleis 2 werden die Kabelkästen eingebaut. Bild: Ralph Ribi (28. Januar 2021) Auf der Südseite entsteht ein Busbahnhof dort, wo früher die Feldmühlestrasse durchführte. Bild: Ralph Ribi (28. Januar 2021)

Die Bauarbeiten laufen in der letzten Januarwoche noch nicht auf vollen Touren. Geplant war ursprünglich gewesen, dass Anfang Januar wieder zu arbeiten begonnen wird. Am 11. Januar ging es denn eigentlich auch weiter. Drei Tage nach der Wiederaufnahme mussten die Arbeiten jedoch bereits wieder eingestellt werden: Wegen des starken Schneefalls, der die Ostschweiz im Griff hatte. Eineinhalb Wochen mussten die Arbeiten deshalb ruhen.

Die entscheidenden Arbeiten erledigen, um die nächsten Schritte einzuleiten

Selbst in Rorschach hielt sich der Schnee für eine aussergewöhnlich lange Zeit, so dass auf der Baustelle Bahnhof Rorschach-Stadt erst seit einer Woche wieder gearbeitet werden kann. Während dieser Woche werden hauptsächlich die relevantesten Arbeiten erledigt. Das bedeutet jene, die fertiggestellt werden müssen, bevor man zu den nächsten Schritten übergehen kann.

Die neue Unterführung ist 20 Meter lang und 2,80 Meter hoch. Bild: Ralph Ribi (28. Januar 2021)

Dort, wo einmal das Perron am Gleis 2 nördlich des Trassees stehen wird, werden zurzeit die letzten Kabelschächte eingebaut. Noch ist in der östlichen Hälfte des zukünftigen Perrons nur ein Graben zu sehen. Erst nachdem die beiden Unterführungen Ende November 2020 fertiggestellt waren, konnte an diesem Abschnitt des Perrons weitergearbeitet werden. Die neue Personenunterführung ist 20 Meter lang und bereits fertiggestellt. Auf beiden Seiten führt je eine Rampe und ein Treppenaufgang an die Aussenseite der Perrons.

Corona birgt auch auf dem Bau Schwierigkeiten

Die grösste Herausforderung der vergangenen Monate sind das Coronavirus und dessen Implikationen gewesen, sagt Patrick Müller. Er ist Oberbauleiter der SBB am Doppelspurausbau Goldach–Rorschach-Stadt. Im März und April letzten Jahres hatten die SBB die Arbeit auf allen ihren Baustellen vorerst eingestellt. Patrick Müller sagt:

Patrick Müller, Oberbauleiter. Bild: Ralph Ribi

«Bauen auf Abstand ist schwierig.»

Zum Schluss habe es dann aber doch gut geklappt. Da die Bauarbeiten im Sommer und Herbst gut vorangekommen seien, gelangten sie nicht in Verzug. Er sagt:

«Wir waren gut im Zeitplan unterwegs. So konnten wir das Sperrwochenende im Mai einhalten und der Meilenstein ist uns gelungen.»

Die zweite Phase hat im Mai 2020 begonnen

Das Projekt lässt sich laut Müller in zwei grössere Phasen unterteilen. Bis im Mai 2020 wurde das Gleis samt Perron auf der Südseite gebaut. Bis dahin haben die Züge weiterhin auf der bisherigen Seite verkehrt. Während des Sperrwochenendes war der Bahnbetrieb unterbrochen. Die Weichen wurden umgestellt, und der Bahnbetrieb läuft seither über die neue Seite.

Danach begann die zweite Phase. Während dieser werden die Sanierung des ursprünglichen Gleises und der Bau des zweiten Perrons vorgenommen. Neu ist das nördliche Perron 220 Meter lang und das südliche 170 Meter. Um Platz für die Doppelspur zu machen, wurde die ganze Strecke um ungefähr fünf Meter verbreitert. Dafür mussten an der Dufourstrasse zwei Wohnhäuser und ein Anbau abgerissen werden. Die Länge vom Perimeter des gesamten Projekts beträgt ganze 1,3 Kilometer.

Durch die Schneckenrampe können Velofahrer künftig die Gleise ohne Bahnübergang queren. Bild: Ralph Ribi (28. Januar 2021)

Eine Unterführung eigens für die Velofahrer

Die zweite Unterführung, die aufgrund ihrer aussergewöhnlichen Form ins Auge fällt, ist die Schneckenrampe in der Westhälfte des Bahnhofs Rorschach-Stadt. Sie wird künftig als barrierefreie Veloquerung dienen. Dieses Projekt wurde nicht von den SBB, sondern von der Stadt Rorschach geplant und umgesetzt. Es ist jedoch im gleichen Zug realisiert worden. Man habe Synergien genutzt, sagt Müller.

Noch wird auf der Südseite vom Bahnhof Rorschach-Stadt für eine Weile gebohrt und gehämmert. Aber in diesem Halbjahr werden die letzten Arbeiten verrichtet: Das Perron wird aufgefüllt, das Dach montiert und die Fahrleitungen gezogen. Auch das Schneechaos der letzten Wochen hat sie in ihrem Zeitplan nicht aufhalten können, sagt Müller. So wird die neue Rorschacher Doppelspur voraussichtlich am 21. Juni 2021 in Betrieb genommen.