St.Gallen: In der Hotellerie hat der Wind wegen Corona gedreht

Bäume Weil sie bei der Sanierung der Stadtautobahn im Weg waren: Das Bundesamt für Strassen hat an der Harzbüchelstrasse 27 grosse Linden gefällt Die Stadt St.Gallen legt bis Mittwoch ein Reglement zur Erweiterung der Baumschutzzone auf das gesamte Siedlungsgebiet öffentlich auf. Der Grund: Grosse Bäume sollen besser geschützt werden. Umso mehr verwundert, dass in den vergangenen Tagen an der Harzbüchelstrasse 27 grosse Linden gefällt wurden. Der Grund: Die Autobahnsanierung. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 13.12.2021, 05.00 Uhr

Auf die Fällaktion aufmerksam gemacht hat das «St.Galler Tagblatt» ein Abonnent mit einem Leserbrief. Sie stehe diametral zur aktuellen Ausweitung der Baumschutzzone auf das gesamte Siedlungsgebiet. Was hat es mit der Fällung der 27 Linden auf sich? Im Baumkataster der Stadt sind sie noch aufgeführt; sie waren zwischen 10 und 16 Metern hoch, hatten einen Stammumfang von bis zu 1,2 Metern und einen Kronendurchmesser von bis zu sieben Metern. Stattliche Bäume also.

In jedem Winter müssen in der Stadt St.Gallen im öffentlichen Raum Bäume gefällt werden, falls «Stadtgrün» bei der Kontrolltätigkeit feststellt, dass die Bäume bruchgefährdet sind und eine potenzielle Gefahr für Passantinnen und Passanten oder den Verkehr darstellen. Unlängst informierte «Stadtgrün» über die Fällungen in diesem Winter. Die 27 Linden an der Harzbüchelstrasse waren in der Mitteilung nicht erwähnt.

Das Astra nimmt Ersatzpflanzungen vor

Die Baumfällaktion steht in Zusammenhang mit der Sanierung der St.Galler Stadtautobahn, wie eine «Tagblatt»-Recherche aufzeigt. Jérôme Jacky, Kommunikationsbeauftragter des Bundesamts für Strassen (Astra), bestätigt das. Die Linden hätten gefällt werden müssen, weil sie bei der Instandsetzung der Harzbüchelgalerie im Weg gewesen wären. An der Galerie müssen Fugen zwischen Betonelementen erneuert werden. Die Fällung der Bäume sei absichtlich in den Herbst gelegt worden, um Vögel zu schonen. Jacky sagt, nach der Sanierung der Harzbüchelgalerie würden Ersatzpflanzungen vorgenommen; für jeden Baum, der habe weichen müssen, werde ein anderer gepflanzt. Das Gleiche gelte für die Planzenkisten, die aus dem selben Grund abgeräumt wurden. «Sie werden ersetzt», erklärt Jacky.

An und in den Galerien Harzbüchel und Lindental zwischen St.Fiden udn Stephanshorntunnel werden unter anderem Lärmschutzverkleidungen abgebrochen, Schalungen und Gerüste montiert und Stahlstützen versetzt, wie es auf der Astra-Homepage heisst. Aus Sicherheitsgründen waren in den vergangenen Wochen nächtliche Spurabbauten und Sperrungen notwendig. Gemäss Jacky ist das Astra mit der Sanierung im Zeitplan.

Eine grosse Kiste Auf seiner Homepage informiert das Astra ausführlich über die Sanierung der Stadtautobahn - mit eindrücklichen Zahlen. Der Abschnitt der A1, der erneuert wird, ist 10,4 Kilometer lang; gut ein Drittel der Strecke zwischen den Anschlüssen Neuford und Winkeln liegt in Tunnels. Die Sanierung dauert voraussichtlich bis 2027, die veranschlagten Kosten betragen gut eine halbe Milliarde Franken. In der gesamten Bauzeit werden rund 170 Millionen Fahrzeuge durch den Rosenbergtunnel fahren. Für die Sanierung werden ungefähr 300 Kilometer neue Kabel verlegt. Die Länge der Entwässerungsleitungen, die erneuert werden, beträgt 107 Kilometer. Die Fläche der Lärmschutzwände, die verbaut werden, misst 33’500 Quadratmeter. In Spitzenzeiten stehen täglich bis zu 150 Arbeiterinnen und Arbeiter sowie 52 Maschinen im Einsatz. Für die Sanierung wurden bis heute 2400 Pläne gezeichnet. Kurz: Die Sanierung ist eine grosse Kiste. (dwi)

Baumfällungen lösen häufig eine Kontroverse aus. Die Linden an der Harzbüchelstrasse waren auffällig. Das Astra ist in hohem Masse bemüht, über die Sanierung der Stadtautobahn zu informieren. Die «Fredi Vogl»-Kampagne ist bekannt. Mit einer Mitteilung, weshalb die Bäume in St.Fiden umgehauen werden und dass nach der Sanierung der Galerie wieder Bäume gepflanzt werden, hätte Aufregung vermieden werden können.

Grünflächen und Bäume sind in der Stadt St.Gallen derzeit ein allgegenwärtiges politisches Thema in Zusammenhang mit der Klimaerwärmung und dem Umweltschutz. Davon zeugt auch die Ausweitung der Baumschutzzone, die ihren Ursprung in einem politischen Vorstoss hat. Auch die Gegenvorschläge des Stadtrates zu zwei Initiativen des Vereins «umverkehR» zielen auf mehr Grünflächen statt Asphalt ab.

Bereits der nächste Baum-Vorstoss im Stadtparlament

Doch dem nicht genug. Clemens Müller, Stadtparlamenatrier der Grünen, reichte vor Wochenfrist einen weiteren Baumvorstoss ein. Seine Einfache Anfrage hat den Titel «Schutz von charakteristischen Baumgruppen».

Die Bedeutung von Bäumen in der Stadt habe glücklicherweise in letzter Zeit im Zusammenhang mit den nötigen Klimaschutzmassnahmen erhöhte Beachtung erfahren und dürfte mittlerweile unbestritten sein. Gerade wegen ihrer Langlebigkeit verdienten sie besonderen Schutz auch im Hinblick auf kommende Generationen, schreibt Müller in seinem Vorstoss.

Nebst ihrer vielseitigen positiven Auswirkung auf das Mikroklima in ihrer unmittelbaren Umgebung hätten sie oft auch einen ideellen Wert, indem sie als Einzelbäume, besonders aber auch als Baumgruppen das vertraute Erscheinungsbild von Plätzen und ganzen Quartieren für Generationen prägten. Insofern verdienten sie ein besonderes Augenmerk und besonderen Schutz. Ein charakteristische Beispiel biete die Baumgruppe aus einer Rotbuche, einer Graupappel und zwei Fichten an der Wartensteinstrasse. Diese Gruppe ist durch verschiedene Bauvorhaben akut gefährdet. «Schneller und effizienter Schutz ist vonnöten», so Müller.

Er stellt konkrete Fragen: Teilt der Stadtrat die Einschätzung, dass diesem und ähnlichen Baumensembles besondere Schutzwürdigkeit zukommt? Sieht der Stadtrat Handlungsspielraum, um im Rahmen der Erarbeitung der laufenden Revision der Bau- und Zonenordnung (BZO) die Grundlagen für eine Verstärkung des Schutzes von Bäumen und Baumensembles in der Stadt zu schaffen? Wegen des Erstinformationsrechts des Stadtparlaments gibt es darauf noch keine Antworten. Gleichwohl: Müllers Vorstoss bestätigt den Trend, wonach Bäume in Städten je länger, je stärker an politischer Bedeutung gewinnen.

