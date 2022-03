Mörschwil: Bäckerei Füger tauscht ihren 32-jährigen Backofen aus

Bauarbeiten Bäckerei Füger in Mörschwil tauscht ihren 32-jährigen Backofen aus: «Währenddessen backen wir im Holzofen auf unserer Terrasse» Eigentlich funktioniert er noch einwandfrei. Mittlerweile wird durch die vielen Bestellungen aber der Platz im Backofen knapp. Deshalb hat Geschäftsführer Fabian Füger entschiedenen, einen neuen, grösseren Ofen einzubauen. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 28.03.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fabian Füger demonstriert den Holzofen auf der Terrasse, der während der Bauarbeiten in der Backstube als Ersatz dient. Bild: Belinda Schmid

In der Bäckerei Füger an der Kirchstrasse in Mörschwil herrscht am Montagmorgen emsiges Treiben. Hinten auf der Terrasse sitzen einige Kundinnen und Kunden und geniessen Kaffee, Gipfeli und die morgendlichen Sonnenstrahlen. Zur Strasse hin ist die Bäckerei abgesperrt. Wer an die Theke will, muss sich an reichlich Bauschutt vorbeischlängeln. Drei Bauarbeiter mit weissen Ganzkörperanzügen und Mundschutz hantieren in der Backstube. Zurzeit wird dort der Ofen ausgebaut und durch einen neuen, grösseren Ofen ersetzt. Fabian Füger, der die Bäckerei in der 6. Generation führt, sagt:

«Das ist eine riesige Sache für uns, denn der Backofen ist das Herzstück jeder Bäckerei. Wir werden quasi am Herzen operiert.»

Ofen war seit 32 Jahren täglich in Betrieb

Seit 32 Jahren, damals haben noch seine Eltern die Bäckerei geführt, wurde im Ofen täglich Brot gebacken. Bei bis zu 270 Grad. Am Sonntagmorgen um 7 Uhr wurde der Backofen endgültig abgeschaltet und heruntergekühlt. «Das dauert jeweils extrem lange. Einen Tag später war der Ofen noch immer 55 Grad warm», sagt Füger.

In der Zeit seit der alte Ofen in Betrieb ist, hat sich vieles verändert. Das Team ist von 15 auf insgesamt 90 Mitarbeitende gewachsen. Ausserdem haben in Rorschach, Steinach und St. Gallen drei weitere Füger-Bäckereien eröffnet. Und in Mörschwil habe die Menge an gebackenem Brot zugenommen: «Vor 20 Jahren waren beispielsweise Meterbrote noch nicht sehr bekannt. Heute kommen täglich Bestellungen für Meterbrote herein. Die brauchen sehr viel Ofenfläche», sagt Füger.

Drei Arbeiter bauen seit dem Montagmorgen den alten Backofen aus. Bild: Belinda Schmid

Am Samstag soll bereits im neuen Ofen gebacken werden

Die Bäckerinnen und Bäcker mussten meist unter Druck backen. Wenn Backwaren fertig waren, musste sofort der nächste Teig in den Ofen, sodass bei Lieferbeginn und Ladenöffnung alles fertig gebacken war. Füger sagt:

«Wir mussten manchmal ein Auge zudrücken und einen Teig zurückhalten, weil es im Ofen keinen Platz mehr hatte. Doch das Brot wird jeweils am besten, wenn der Ofen auf das Brot wartet und nicht umgekehrt.»

So fiel der Entscheid, den 32-jährigen Ofen, der noch einwandfrei funktioniert, mit einem neuen, grösseren Backofen zu ersetzen. «Das neue Modell wird vier statt der bisherigen drei Etagen haben. Das hilft uns bereits sehr viel, um die Qualität weiterhin hoch zu halten oder sogar zu verbessern.» Denn so gebe es weniger Wartezeiten während des Backens.

Am Montagmorgen um 7 Uhr haben die Bauarbeiten begonnen. Voraussichtlich soll der neue Ofen am Donnerstagabend eingebaut sein, sodass er am Freitag schonend aufgeheizt werden kann. Füger sagt:

«Der Umbau ist minutiös geplant, sodass keine Zeit verloren geht. Am Samstag wollen wir bereits wieder mit dem Backen beginnen.»

Eingewöhnungszeit bleibe da keine. Am Samstag sei bereits wieder Vollbetrieb angesagt. Allerdings stehe den Bäckerinnen und Bäckern in der Nacht auf Samstag ein Arbeiter der Herstellerfirma zur Seite.

Während der Bauarbeiten entsteht mehrere 100 Kilogramm Abfall. Bild: Belinda Schmid

Die Überreste des Backofens stapeln sich vor der Bäckerei. Bild: Belinda Schmid

Spezialwoche mit Holzofen unter freiem Himmel

Für die Tage während der Bauarbeiten habe man sich Gedanken um einen Ersatz gemacht. Eine Möglichkeit sei ein ähnlicher Ofen als Provisorium gewesen. «Ich habe damit aber nicht besonders gute Erfahrungen gemacht: Das Brot wird nie gleich, es ist doppelt so streng, und im dümmsten Fall gibt es Reklamationen. Das wollten wir nicht», sagt Füger.

Dann kam die Idee, einen Holzofen von der Bruggmühle in Goldach zu mieten und eine Spezialwoche durchzuführen. Nun steht der Holzofen bis am kommenden Samstag auf der Füger-Terrasse. «Wir schränken das Sortiment diese Woche etwas ein und backen währenddessen ein spezielles Holzofenbrot.» Zudem werde der Umluftofen in der Backstube weiterhin benutzt. Und auch von den Bäckereien in Steinach und St. Gallen werde man unterstützt. Füger sagt:

«Der Holzofen wird abends um 23 Uhr eingefeuert. Um drei Uhr morgens können wir dann mit dem Backen beginnen. Da jedoch nur rund 20 Brote in den Ofen passen, backen wir vier bis fünf Mal pro Nacht.»

In den Holzofen passen nur rund 20 Brotlaibe. Daher wird pro Nacht vier bis fünf Mal gebacken. Bild: Belinda Schmid

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen