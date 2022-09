Badi Schwierige Personalsuche verunmöglicht flexible Öffnungszeiten: Deshalb kann der Gossauer Stadtrat das Freibad nicht einfach früher öffnen Weil viele Badegäste auch bei schönstem Wetter erst um 10 Uhr ins Gossauer Freibad dürfen, hatte der Flig-Stadtparlamentarier Matthias Ebneter im Sommer eine Einfache Anfrage eingereicht. Nun liegen die Antworten des Stadtrats vor. Perrine Woodtli 13.09.2022, 05.00 Uhr

Das Freibad in Gossau. Tobias Garcia

Der Sommer 2022 meinte es gut: Er geht als zweitheissester Sommer seit Messbeginn im Jahr 1864 in die Geschichte ein. Die heissen Tage lockten Jung und Alt in die Badis - auch in Gossau. Dort beschäftigten in diesem Sommer aber auch die Öffnungszeiten. Stadtparlamentarier Matthias Ebneter (Flig) hatte Ende Juni einen Vorstoss eingereicht, weil Gäste ohne Saisonkarte in der Vor- und Nachsaison erst um 10 Uhr ins Gossauer Freibad dürfen.

Diese Tatsache hatte zuvor bereits in der Facebookgruppe «Du bisch vo Gossau wenn ...» für Diskussionen gesorgt. Auch bei schönstem Wetter öffne das Freibad erst um 10 Uhr, kritisierte eine Frau. Das sei schwachsinnig. 53 Kommentare gingen unter dem Beitrag ein.

Gossau sei in der Region ein Einzelfall, wie Ebneter ausführte: Die Freibäder Flawil, Uzwil, Lerchenfeld, Rotmonten, Dreilinden, Herisau, Waldstatt, Appenzell, Wil und Bischofszell seien um spätestens 9 Uhr oder gar früher für alle Badegäste geöffnet und abends teils bis 20 oder gar 21 Uhr. In seiner Einfachen Anfrage stellt Ebneter dem Stadtrat verschiedene Fragen zu den Öffnungszeiten der Badi. Nun liegt die Antwort vor.

Personalsuche gestaltet sich zunehmend schwierig

Das Hochbauamt habe das Freibad Gossau bezüglich Öffnungszeiten und Eintrittspreisen mit den umliegenden Freibädern verglichen, schreibt der Stadtrat. «Die Freibäder aller Gemeinden haben einen tiefen bis sehr tiefen Deckungsbeitrag, der üblicherweise durch die Eintritte erwirtschaftet wird.» Dieser liege in Gossau über die letzten Jahre bei ungefähr 30 Prozent.

Matthias Ebneter (Flig), Gossauer Stadtparlamentarier. Tobias Garcia

«Wie in anderen Berufsgattungen wird es zunehmend schwierig, genügend qualifiziertes Personal für die befristeten Saisonstellen für den Freibadbetrieb zu finden, was eine flexible Handhabung der Öffnungszeiten verunmöglicht», schreibt der Stadtrat weiter. Die geplante Zusammenlegung von Hallen- und Freibad ermögliche, dass die Öffnungszeiten dannzumal flexibler gehandhabt werden können.

Heute sei das Freibad Gossau in der Vorsaison (Mai/Juni) von 10 bis 19 Uhr geöffnet, in der Hauptsaison (Juli bis Mitte August) von 9 bis 20 Uhr und in der Nachsaison (Mitte August bis Mitte September) von 10 bis 19 Uhr.

Stadtrat verschiebt Saisonstart um zwei Wochen

Auf Ebneters Frage, ob der Stadtrat bereit sei, die Öffnungszeiten sowie die Saisons des Freibads zu überdenken, antwortet dieser, dass das Freibad Gossau wie andere Freibäder eine Haupt- und Nebensaison kenne. Die Öffnungszeiten seien in allen Anstalten ähnlich. Der Stadtrat ergänzt:

«An heissen Tagen der Nebensaison hat der zuständige Teamleiter Bäder die Kompetenz, die Öffnungszeiten bis 20 Uhr zu verlängern.»

Nebst schönem Wetter müssten dazu aber auch die personellen Ressourcen zur Verfügung stehen, betont er. Die Stadt Gossau biete wie die grösseren Badeanstalten bereits heute ein Frühschwimmen an. Das Angebot gilt für alle Abonnenten ab 7.30 Uhr sowie mittwochs ab 6.30 Uhr, da die Eintrittskasse morgens «aus wirtschaftlichen Gründen» nicht besetzt ist. Die Frühschwimmer werden nicht beaufsichtigt.

Die Stadt habe die Anpassung der Öffnungszeiten geprüft und werde den Saisonstart zwei Wochen später ansetzen. «Dadurch verschiebt sich das Saisonende ebenfalls um zwei Wochen in den Spätsommer und die Badsaison wird entsprechend verlängert.» Die Saisonverschiebung könne mit den bestehenden Ressourcen umgesetzt werden. Generell führten erweiterte Öffnungszeiten zu steigenden Personalkosten und im Gegenzug nur zu vernachlässigbaren Mehreinnahmen, schreibt der Stadtrat:

«Daher werden ausgedehnte Öffnungszeiten den Deckungsgrad weiter verschlechtern.»

Ebneter wollte zudem wissen, ob der Stadtrat bereit sei, ein vergünstigtes «Feierabendticket» einzuführen, welches beispielsweise ab 17 Uhr gelte. Davon will der Stadtrat nichts wissen. Die Stadt biete trotz des tiefen Deckungsgrades des Freibads bereits heute «sehr attraktive Eintrittspreise an.» Er wolle daher kein vergünstigtes Abendticket einführen.