Freibäder Schlechtes Wetter sorgt für schlechte Zahlen – die St.Galler Freibäder hatten deutlich weniger Gäste als üblich Die Badesaison neigt sich dem Ende entgegen. Obschon einige noch offen haben, steht fest: Es war kein guter Sommer für die Bäder. So verliefen ihre letzten Monate. Renato Schatz und Julia Nehmiz 08.09.2021

Nicht viel los: die Badi Rotmonten am Dienstagnachmittag. Bild: Andri Vöhringer

Es war ein wenig, als hätte der Sommer vergessen, wer er ist. In diesem Jahr war er manchmal Frühling, manchmal Herbst, aber kaum einmal sich selber. Wenn der Regen kam, dann war es kein flüchtiges Sommergewitter, nein. Dann blieb er, meist mehrere Tage lang. In diesem Sommer kam das Wasser viel zu oft von oben statt von unten, von den Wolken statt vom Pool.

Jetzt, Anfang September, wenn am Morgen schon Tau liegt und sich der Atem in eine Wolke verwandelt, ist er plötzlich da, der Sommer. Tagsüber ist es warm, fast heiss.

Doch es ist zu spät, zumindest für die Badis.

Kaum Wolken, kaum Gäste

Am Dienstagnachmittag in der Badi Rotmonten. Das Rauschen des Chlorwassers, das über einen Brunnen in den Pool strömt. Ein Pärchen planscht am anderen Ende des Beckens. Klack! Eine Frau öffnet die Tupperware für ihre beiden Kinder.

All das hört man, weil nur ein paar Menschen hier sind. 25 Grad, kaum eine Wolke am Himmel, kaum Gäste in der Badi. «Das war schon in den letzten Tagen so», sagt Oliver Seeger, 59, Anlageleiter der Badi Rotmonten. Letzte Woche seien pro Tag durchschnittlich nur knapp 75 Gäste gekommen. In Spitzenzeiten an Wochenenden zähle man bis zu 1800 Besucher pro Tag.

Oliver Seeger leitet die Badi in Rotmonten. Bild: Andri Vöhringer

Die wenigen Gäste können die schwache Saison also nicht mehr retten. Seeger:

«Wir haben dieses Jahr etwa halb so viele Eintritte verkauft wie im letzten. Obschon wir dieses Jahr einen Monat länger offen haben.»

Das Freibad in Rotmonten ist nicht die einzige Badi in der Stadt, die deutlich weniger Eintritte verkauft hat als in den Jahren zuvor. Roland Hofer, Leiter der Bad- und Eisanlagen der Stadt St.Gallen, sagt: «Die definitiven Zahlen dieser Saison liegen noch nicht vor, aber wir können bereits jetzt sagen, dass wir im Vergleich zum Mehrjahresdurchschnitt rund einen Drittel weniger Eintritte verzeichnen.»

Das schöne Septemberwetter lockt nur noch wenige Schwimmerinnen und Schwimmer in die Badi Rotmonten. Bild: Andri Vöhringer (7.9.2021)

Definitive Zahlen liegen deshalb noch nicht vor, weil die Freibäder teils noch geöffnet sind. So zum Beispiel in Rotmonten, wo das Freibad noch bis zum nächsten Sonntag, 12. September, Gäste empfängt. Die Badi am Mannenweier schliesst eine Woche später, wobei dort auch danach noch gebadet werden kann, nur eben ohne Aufsicht. Seit letztem Sonntag geschlossen hat indes die Badi im Lerchenfeld, weil die Eissportsaison gestartet ist.

Von Gossau bis zum Bodensee: Viel weniger Badegäste

Dass der Sommer keiner war, das erlebten auch die Badis der Region so. Von Gossau über Wittenbach bis an den Bodensee heisst es: Weniger Badegäste.

«Rein von den Eintritten her war die Badesaison nicht so schlecht wie das Wetter», sagt Christoph Giger, Stadtschreiber der Gemeinde Thal. Die Badi Speck in Thal hat noch bis 12. September geöffnet. Giger sagt:

«Der Verkauf an Eintrittstickets war ordentlich, obwohl das Wetter unterdurchschnittlich war.»

Die Saison sei nicht so gut verlaufen wie im Vorjahr. Die vergangenen zwei Jahre waren aber auch überdurchschnittlich gut gewesen, sagt Giger. Jetzt zum Ende der Saison dreht das Wetter noch einmal auf, doch die Besucherzahlen halten sich in Grenzen. Das sei immer so, ab Ende August strömen die Leute nicht mehr gross in die Badi, sagt Giger. Eine Verlängerung der Badesaison, nein, das sei bis jetzt kein Thema gewesen.

In der Badhütte Rorschach ist dafür viel los. Bis 18. September ist die Badhütte noch offen, wie jedes Jahr schliesst Leiterin Beatrice Trachsel am Samstag vor dem Bettag. Die Saison sei ein ziemliches Auf und Ab gewesen, sagt sie. Es war kein wahnsinnig toller Badesommer. Aber: «Ich bin grundsätzlich zufrieden.» Der Restaurantbetrieb sei sehr gut gelaufen, auch bei schlechtem Wetter. Bei den Badegästen habe es einen Einbruch um rund die Hälfte gegeben. Klar seien die Einnahmen dadurch weniger. Trachsel sagt:

«Ich hatte fünf tolle Sommer, einer war jetzt nicht so toll.»

Es sei eine Mischrechnung, wie das ganze Leben auch. Man dürfe nicht immer noch mehr erwarten. Sie sei dankbar für die schönen Tage jetzt im September, die Gäste kommen, die Badhütte ist voll. Viele Touristen seien darunter, auch Velotouristen, Kaffee-und-Kuchen-Gäste, aber auch die Badegäste zieht es jetzt noch einmal ans Wasser, bevor die Badesaison endgültig endet.

Die Badhütte Rorschach hatte diesen Sommer weniger Badegäste, doch das Restaurant lief gut. Bild: PD

Trotz schönen Wetters hält sich der Andrang jetzt in Grenzen

Auch das Seebad Goldach hat noch bis 18. September geöffnet. Vielleicht die Hälfte der Badegäste eines durchschnittlichen Sommers seien dieses Jahr gekommen, schätzt der Badmeister.

«Der Sommer war wettertechnisch schlecht, zu kalt, zu nass.»

Wie 2016, das sei auch ein schlechter Sommer gewesen. Jetzt sei das Wetter zwar schön, doch der Andrang halte sich in Grenzen. «Einige wenige Gäste kommen, zwei bis drei Schulklassen waren da.» Nächste Woche, wenn das Wetter wohl wieder schlechter wird, würden nur noch die einheimischen Dauerschwimmer das Seebad Goldach besuchen.

Zu oft hat der Regen dieses Jahr einen Badetag verschifft: Sommerszene aus der St.Galler Badi Lerchenfeld. Bild: Andri Vöhringer (5.8.2021)

Das Freibad Gossau hingegen hat bereits geschlossen. Am Sonntag konnte man dort zum letzten Mal in diesem Jahr baden. Eine Verlängerung der Saison habe nicht zur Debatte gestanden, sagt Daniel Seitz, leitender Bademeister. Am Montag starteten die Bauarbeiten an den Ausgleichsbecken. Die Arbeiten, die jetzt eineinhalb bis zwei Monate in Anspruch nehmen, müssten bei guten Temperaturen vorgenommen werden, sagt Seitz, und sie waren natürlich schon lange geplant. Sonst hätten sie schon überlegt, ob sie noch länger geöffnet bleiben sollen.

Der Badesommer in Gossau sei etwas unterdurchschnittlich verlaufen, sagt Seitz. «Die Saison war nicht die beste, aber auch nicht die schlechteste.» Aber schlechter als der Coronasommer 2020. Das Wetter war einfach zu mies. Jetzt am letzten Wochenende, wo endlich wieder einmal herrliches Badewetter war, hätten sie zwar Besucherinnen und Besucher gehabt, aber es sei kein «Bombentag» gewesen. Seitz sagt:

«Die Leute sind am Wandern, viele haben schon mit dem Baden abgeschlossen.»

80'000 bis 100'000 Franken Einbussen

In der Badi Wittenbach kann man noch bis Freitag baden. Die Badi wird als Genossenschaft geführt, Bruno Brovelli ist Präsident der Verwaltung und er sagt: «Wir hatten viel weniger Gäste.» Nur ein Drittel der Besucherinnen und Besucher eines «normalen» Sommers seien gekommen. Es lag hauptsächlich am schlechten Wetter, sagt Brovelli.

«Es gab kaum einen schönen Sonntag.»

Der Sonntag ist sonst ihr stärkster Tag. Durch den Besuchereinbruch rechnet er mit ziemlichen Einnahmenseinbussen, 80'000 bis 100'000 Franken werden es sein, schätzt Brovelli. Die Gemeinde hat in diesem Jahr noch eine Defizitgarantie übernommen. Die Genossenschaft, die das Freibad betreibt, hat gewisse Investitionen verschoben, um das Budget zu schonen. So soll die Badewassersteuerung erst nächstes Jahr erneuert werden. Jetzt zum Abschluss der Saison hofft Brovelli, dass die Gäste das schöne Wetter nochmals für einen Badibesuch nutzen.

Bevor er dann wirklich geht, der Sommer.