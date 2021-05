Badesaison Der Sommer kann kommen: Am Samstag öffnet das Restaurant Strandbad in Rorschach unter neuer Führung – das ist geplant Herberge und Restaurant beim Strandbad Rorschach wurden in den vergangenen Monaten sanft saniert. Nun freuen sich der neue Pächter und sein Team darauf, ab Samstag die ersten Gäste zu empfangen. Kulinarisch bieten sie das «typische Badisortiment» – und noch einiges mehr. Michel Burtscher 01.05.2021, 05.00 Uhr

Freuen sich auf die erste Saison im «neuen» Strandbad: Stadtpräsident Röbi Raths, Geschäftsleiter Marc Spitz und Pächter Reto Lütschg (von links). Bild: Tobias Garcia (29. April 2021)

Dass hier etwas anders ist, merkt man sofort, wenn man die Herberge beim Strandbad Rorschach betritt. Die Räume im unteren Stock wurden sanft saniert, die Inneneinrichtung und die Deko sind neu und versprühen Ferienstimmung. Seit dem 1. April empfängt die Herberge wieder Gäste, die ersten waren bereits da. Am Samstag öffnet parallel zum Strandbad auch das «neue» Restaurant – wobei das Wetter in den nächsten Tagen noch alles andere als sommerlich ist.

Rückblende: Im Herbst des vergangenen Jahres hatte die Stadt Rorschach entschieden, das Restaurant im Strandbad und die Herberge an Dritte zu vermieten. Im Januar teilte sie dann mit, dass die Konplanum RLG GmbH von Reto Lütschg aus Rorschacherberg den Zuschlag erhalten hat. Das Strandbad selber verbleibt in der Verantwortung der Stadt. Lütschg ist seit 25 Jahren im Event- und Cateringbereich tätig und hat auf die Saison 2021 auch den Betrieb des Arboner Campingplatzes Buchhorn übernommen.

Mediterranes Flair im Strandbad

Der 50-jährige Lütschg und sein Team haben Restaurant und Herberge in den vergangenen Monaten auf Vordermann gebracht. Operativer Leiter des Betriebs ist der 42-jährige Marc Spitz, selbständiger Unternehmer mit Gastroerfahrung. Dazu kommen rund sieben bis acht Angestellte, die dafür sorgen, dass alles rund läuft. Ein Facelifting sei nötig gewesen, sagt Lütschg bei einem Rundgang durch das Gebäude. Früher habe es einen gefroren, wenn man reingekommen sei. So steril sei es gewesen. Lütschg betont:

«Das wollten wir ändern und mediterranes Flair und Ambiente hineinbringen.»

Die Inneneinrichtung wurde deshalb ausgewechselt. Und auch im Aussenbereich des Restaurants mit Platz für rund 100 Personen sieht es anders aus als vorher. Weg sind die roten Tische, dafür stehen dort Sonnenschirme in Strohoptik. Die Badi sei zwar alt, habe aber einen ganz speziellen Charme, den man nun wieder stärker herausstreichen wolle, sagt Spitz. Und die Lage sei sowieso einmalig.

Kulinarisch gibt es das typische Badisortiment – aber nicht nur

Nicht saniert wurden die 2er-, 4er- und 6er-Zimmer in der Herberge, die Platz für 66 Gäste bietet. Wichtig sei ihnen, sagt Lütschg, dass man Gruppen dort nicht mische. Derzeit sei das sowieso nicht möglich wegen Corona, aber auch nachher wolle man darauf verzichten. Man sei kein Hostel, sondern mehr wie ein Hotel, betont Spitz. Derzeit läuft der Herbergebetrieb noch auf Sparflamme. Grössere Gruppen hätten wegen der Pandemie abgesagt, so Lütschg. Man setze stattdessen auf Spontanurlauber, Velofahrer oder Pilger auf dem Jakobsweg.

Punkten wollen Lütschg und Spitz auch mit dem kulinarischen Angebot im Restaurant. Die Gäste könnten das «typische Badisortiment» erwarten, sagen sie. Daneben soll aber auch «gesunde, frische und saisonale Küche» angeboten werden. «Ein wechselnder Tageshit und eine grosse Salatauswahl runden das Angebot ab», sagt Spitz. Das Menu ist jedoch noch nicht in Stein gemeisselt. Lütschg und Spitz wollen flexibel bleiben. Sie betonen:

«Wir werden den Markt abtasten und uns auch den Wünschen der Leute anpassen.»

Das Strandbad soll offen sein für alle

Willkommen im Restaurant sind indes nicht nur Badegäste. «Es soll offen sein für alle», sagt Lütschg. Also beispielsweise auch für Arbeiter, die einen guten Zmittag wollen. Davon gebe es in Rorschach derzeit ja genug. Oder für die Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheims, die jeweils am Strandbad vorbeilaufen. Lütschg und Spitz freuen sich jedenfalls auf die ersten Restaurantgäste – egal, wer sie sind und woher sie kommen.

Röbi Raths, Marc Spitz und Reto Lütschg (von links). Bild: Tobias Garcia (29. April 2021)

Freuen tut sich auch der Rorschacher Stadtpräsident Röbi Raths, selber ein langjähriger Badegast. Er sagt:

«Es ist ein Neustart.»

Die Badi mit Restaurant und Herberge sei ein Aushängeschild für Rorschach. Sie soll ein Treffpunkt für Jung und Alt sein. Ziel sei, eine hohe Qualität anbieten zu können für Badegäste und Touristen. «Das Strandbad soll eine Oase sein, in der sich die Menschen wohl fühlen.»