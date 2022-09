Wie Vierbeiner in der Badi Sonnenrain in Wittenbach planschen

reportage «Ich bringe ihn kaum mehr aus dem Pool heraus»: Wie sich Hunde zum Saisonabschluss in der Badi Sonnenrain in Wittenbach vergnügen Normalerweise müssen Vierbeiner draussen bleiben. Doch am letzten Tag der Badesaison macht die Badi Sonnenrain in Wittenbach eine Ausnahme: Für einmal dürfen sich Labradore, Golden Retriever, Pudel und Rottweiler im Schwimmbecken austoben. Christina Weder Jetzt kommentieren 13.09.2022, 14.15 Uhr

Eine Wasserratte: Golden Retriever Vivaldi apportiert sein Hundespielzeug in der Badi Sonnenrain in Wittenbach. Bild: Arthur Gamsa

Eik ist zum ersten Mal in der Badi. Der dreijährige Rottweiler ist eigentlich ein «fanatischer Schwimmer». Doch nun steht der kräftige, dunkelhaarige Vierbeiner auf der Treppe, die ins Becken führt, und wirkt alles andere als begeistert. «Komm Bueb», ruft sein Frauchen. Brigitte Schümperlin krempelt die Hosenbeine hoch, watet ins Wasser und gibt ihrem Hund einen Schubs. «Er kennt Flüsse und Seen, aber im Pool war er noch nie», sagt sie.

Normalerweise haben Hunde in der Badi keinen Zutritt. Das Freibad Sonnenrain in Wittenbach macht einmal im Jahr eine Ausnahme. Am Montag nach Saisonende, wenn die Badi für normale Badegäste geschlossen bleibt, sind die Hunde und ihre Halterinnen und Halter an der Reihe. Am «Hundetag» ist für sie das Nichtschwimmerbecken samt Rutschbahn reserviert. Die Sonne strahlt vom hellblauen Himmel, hellblau schimmert das Wasser im Pool. Das Wasser ist 21 Grad warm, die Luft ebenfalls. Es ist nochmals ein perfekter Badetag – Hundewetter wäre anders.

Brigitte Schümperlin mit ihrem Rottweiler: Eik badet zum ersten Mal im Pool. Video: Arthur Gamsa

Eik, der Rottweiler, hat seine Anfangsschwierigkeiten schnell überwunden. Er paddelt im Pool, während seine Besitzerin vom Beckenrand aus Fotos macht. Bald fordert der Rottweiler einen Labrador zum Wettschwimmen heraus – laut schnaufend und prustend ziehen die beiden nebeneinander her und versuchen, ein Gummistöckchen zu ergattern.

Die Stimmung ist locker und friedlich. Herrchen und Frauchen kommen schnell miteinander ins Gespräch. «Mein Hund ist total aufgeregt – wie ein Kind», sagt ein Hundehalter und wirft ein Bällchen an einem Strick ins Wasser.

Badeplausch für Vierbeiner: Planschen, Rutschen, Springen

Golden Retriever Vivaldi taucht wie ein Eisbär. Bild: Arthur Gamsa

Am frühen Nachmittag tummeln sich etwa zehn Hunde in der Badi, sie tollen auf der Liegewiese, stolzieren am Beckenrand, plantschen im Pool, beschnuppern sich und streiten ums Spielzeug. Manche schauen lieber zu, andere springen übermütig ins Wasser. Ein kleiner Kurzhaariger wagt sich sogar auf die Wellenrutschbahn.

Es ist nicht zu übersehen: Die Hunde, die am Montag in der Badi Sonnenrain vergnügen, fühlen sich im Wasser pudelwohl. Die Hundebesitzerinnen und -besitzer bestätigen das: «Mein Hund ist süchtig nach Wasser», sagen sie. Und: «Meiner ist eine Wasserratte. Den bringe ich gar nicht mehr aus dem Pool heraus.» Golden Retriever Vivaldi taucht wie ein Eisbär. Der braune Labrador Guapo wagt die kühnsten Sprünge vom Beckenrand. Und der Cockerpoo namens Coco, der schon auf einem Stand-up-Paddle stand, schlottert nach dem Bad am ganzen Leib.

«Alleine würde er wohl nicht reinspringen»: Welpe Paco wird von seiner Halterin Simone Güntensperger in den Pool begleitet. Video: Arthur Gamsa

Paco, der kleine Golden-Retriever-Welpe, zieht die Augen auf sich, als er zum Pool tapst. «Oh, du bist ja eine Miniportion», ruft ein Hundehalter ihm entgegen. Mit seinen 15 Monaten ist Paco an diesem Nachmittag das Baby unter den Vierbeinern. Seine Besitzerin Simone Güntensperger begleitet ihn ins Becken – als einzige Hundehalterin hat sie die Badehose dabei. «Alleine würde er wohl nicht reinspringen, er badet erst zum zweiten Mal.» Nach dem Baden ist Paco hundemüde.

Extra frei genommen, damit der Hund in die Badi kann

Einige Hundehalterinnen und -halter haben sich das Datum des Hundeschwimmens lange vorgemerkt, so auch Aurelia Blaser und Rinaldo Kohler. Die beiden haben sich extra frei genommen und sind mit ihrem Foxred Labrador aus dem 50 Autominuten entfernten Sirnach hergefahren. «Wir finden das Hundeschwimmen sehr cool.» Hund Arion, der nach dem Parkhaus und Seecafé in Rorschach benannt ist, gönnt sich keine Pause, springt und schwimmt übermütig umher. Nach dem Bad erwartet ihn zu Hause eine Dusche, um das Chlorwasser abzuspülen.

Viel Hundespielzeug ist im Gepäck dabei. Foxred Labrador Arion ist in seinem Element: Er gönnt sich in der Badi keine Pause. Bilder: Arthur Gamsa Bilder: Arthur Gamsa

Auch Bruno Brovelli, Betriebsleiter des Schwimmbads Sonnenrain, schaut am Nachmittag vorbei - ohne Hund. «Ein lustiger Anblick», findet er. «Die Leute und die Hunde haben den Plausch.» Das Hundeschwimmen findet nach 2020 und 2021 zum dritten Mal in der Badi Sonnenrain statt.

Bruno Brovelli, Betriebsleiter des Schwimmbads Sonnenrain in Wittenbach. Bild: PD

Es sei auf Anregung einer Hundehalterin ins Leben gerufen worden, sagt Brovelli. Schweizweit bieten noch etwa fünf, sechs andere Badis ein Hundeschwimmen zum Saisonende an. Das Waldschwimmbad im bündnerischen Thusis zum Beispiel erhebt einen Eintritt pro Fuss und Pfote. Und das Freibad im baslerischen Gelterkinden wirbt mit Attraktionen wie Hundeleckerli und Fotoecke. In Wittenbach zahlen die Halter normalen Eintritt, die Vierbeiner kommen gratis rein.

Der erste Tag nach der Saisonschliessung sei der einzig mögliche Termin fürs Hundeschwimmen, sagt Brovelli. Während der Badesaison sei es aus hygienischen Gründen nicht möglich. «Das Wasser müssen wir bis zur nächsten Saison sowieso wechseln. Und die Badi müssen wir auch ohne den Hundetag reinigen.» Ein bisschen Mehraufwand fällt für die Bademeister dann doch an: Am Abend müssen sie die Hundehaare von der Wasseroberfläche abfischen, damit sie nicht auf den Grund sinken und die Filteranlage verstopfen.

Kein alltägliches Erlebnis für die Hunde: Für einmal haben sie im Schwimmbecken freie Bahn. Bild: Arthur Gamsa

Bis am Abend haben sich rund 40 Hunde in der Badi Sonnenrain vergnügt - das seien weniger als erwartet, sagt der Bademeister. In Wittenbach sind rund 520 Hunde registriert. «Wo bleiben sie denn alle?», fragt ein Hundehalter. Für ihn ist klar: «Das Hundeschwimmen ist ein Geschenk für meinen Hund.» Bis die Hunde das nächste Mal ins Schwimmbecken dürfen, müssen sie sich wieder ein Jahr gedulden.

