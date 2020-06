«Bademeister sind nicht zum Bevormunden der Gäste da»: Trotzdem sind sie in den Bädern in St.Gallen, der Region und am See gefordert – ein Überblick, wo welche Regeln gelten In den Freibädern in St.Gallen, Gossau, Wittenbach und am See gilt ein Abstand von eineinhalb Metern zwischen den Badegästen. Nicht immer wird dieser eingehalten. Die Bademeister müssen häufig einschreiten. Viola Priss, Rudolf Hirtl und Sandro Büchler 26.06.2020, 05.00 Uhr

Auf dem Steg beim Mannenweier räkeln sich Badegäste in der Sonne. Gegen Abend füllt sich der Steg mehr und mehr. Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 25. Juni 2020)

Mittwoch, 19 Uhr: Im Freibad Lerchenfeld ertönt eine Lautsprecherdurchsage: «Aufgrund des schönen Wetters hat das Schwimmbad seine Öffnungszeiten heute verlängert und schliesst erst um 20 Uhr.» Schüler feiern hier ihren freien Nachmittag, die übrigen Gäste bräunen sich in der Abendsonne

Das Wasser hat eine Temperatur von 24 Grad, nur wenige Grad kälter als die Luft. Jetzt, im Schwimmbadkiosk, mit einer Portion Pommes frites in der Hand, Kindergeschrei in den Ohren, Abendsonne im Gesicht und Chlorgeruch in der Nase ist es wieder da: Das Glücksgefühl eines Sommerabends im Freibad. Zwar hat die Saison coronabedingt mit Verzögerung begonnen. Erst blieben die Bäder geschlossen, mancher fürchtete, ganz auf das heimische Planschbecken ausweichen zu müssen. Dann, am 6. Juni war es endlich soweit.

Es scheint jetzt alles wie immer. Wären da nicht die Warnhinweise in den Toiletten, Kabinen und an der Kasse. Wäre da nicht deutlich mehr Aufsichtspersonal. Wären da nicht die Abtrennungen zum Fahrer im Bäderbus Richtung Drei Weieren – es wäre eigentlich alles wie in früheren Sommern.

Lockerung ja, aber nicht zu locker

Auf ihren Badetüchern diskutieren junge Frauen lautstark über Maskenpflicht und die neue Tracing-App. Gleichzeitig berühren sich die Badetücher, wie so viele andere an diesem Abend im Freibad. Gleicherorts schwärmt ein Konstanzer Badegast von der Schweizer «Kulanz»:

«Kurios ist das schon.»

Daheim dürften nie nur mit Onlinetickets ins Freibad, da seien ja nur ein paar Kilometer dazwischen.

Fest steht seit Montag: Pro Person fünf statt zehn Quadratmeter Fläche. Mindestabstand zueinander: eineinhalb Meter. Das gilt im Freibad, im Wasser wie in der gesamten Anlage. Bloss: Wer will das wie kontrollieren? Der Tenor des Bundes lautet: Eigenverantwortung.

«Anders funktioniert das auch gar nicht», sagt Bruno Brovelli, Genossenschaftspräsident des Schwimmbads Sonnenrain in Wittenbach. Sein Personal könne sensibilisieren «aber mehr auch nicht». Insgesamt sei er dennoch zuversichtlich, auch den Hochsommer fürchte er nicht.

«Es ist ja allen am harmonischen Freizeitvergnügen im Bad gelegen.»

Bruno Brovelli ist Genossenschaftspräsident des Schwimmbads Sonnenrain. Bild: PD

«Ein Bademeister kann keine Polizeifunktion haben»

«Der Bund war sich wohl der gewissen Widersprüchlichkeit bewusst, als er die Massnahmen gelockert hat», sagt auch Roland Hofer, Leiter Bad- und Eisanlagen St.Gallen. Und nun «ist es, wie es ist».

Allerdings würde aktuell darüber nachgedacht, die Gästebeschränkung auf Sommerferienbeginn aufzuheben. Noch befinden sich alle Schwimmbäder in einer Phase des Ausprobierens, die entscheidende Rolle haben dabei vor allem die Gäste. Bei Bedarf respektive bei Regelverstössen werde das Badmeisterpersonal zwar sensibilisieren, «bisher sind die Gäste aber sehr verständnisvoll», sagt Hofer. Daher wird bisher auch keiner nach einer gewissen Anzahl Bahnen rausgeschickt.

Bäderchef Roland Hofer. Bild: Ralph Ribi

Für die Bademeister der Freibäder St.Gallens und Umgebung wird dieser Sommer also ein Sommer des Mahnens, des Erinnerns, des Appellierens, des Sensibilisierens. Eine neue grosse Herausforderung, vor die das Virus die Schweizer erneut stellt. «Ja, schon», räumt Brovelli ein.

«Wir können aber alle was davon haben, vom Sommer 2020, wenn wir ein bisschen zueinander schauen.»

Das werde schon gut gehen. «Muss ja.» Da die Lockerungen erst diese Woche bekannt gegeben wurden, wollen sich die Bäder in der Region noch untereinander austauschen und abstimmen, um einen möglichst einheitlichen Kurs zu fahren, so Brovelli.

Freibad Lerchenfeld, St.Gallen

Wie überall wird durch vermehrte personelle Aufsicht an den Abstand in und am Wasser erinnert, sagt Hofer. «Zur Not wird auch hingewiesen und ermahnt.» Ganz wichtig sei, ihm aber zu sagen:

«Die Bademeister sind nicht zum Bevormunden der Gäste da. Das Baden soll Freizeitvergnügen bleiben».

Das Personal würde aber besonders das Kinderbecken, die Rutsche und die Sprungbretter beobachten. Im Kiosk- und Restaurantbereich, sowie an der Kasse sind Bodenmarkierungen vorhanden. Im Terrassenbereich wird vermehrt auf Selbstständigkeit gesetzt. So kann der Schutz im und um das Becken gewährleistet werden. «Die maximale Auslastung beträgt im Freibad Lerchenfeld 1400 Personen. Die Badezeit ist und bleibt uneingeschränkt», sichert Roland Hofer zu.

Doch nicht alle Badis sind gleich gross, nicht überall gelten genau dieselben Regen. Hier eine Übersicht:

Bild: Ralph Ribi (7. Mai 2020=

Maximal ausgelastet ist das Bad bei einer Besucherzahl von 1780 Personen. Um eine Warteschlange vor dem Bad zu vermeiden, wird explizit darum gebeten, vorher die Auslastung online zu überprüfen.

Das Sprungbecken und die breite Rutschbahn wird ebenfalls durch die Badeaufsicht kontrolliert und darf nur einzeln betreten werden. Der Sanitär-, Dusch- und Kabinenbereich ist wie bisher benutzbar. «Bisher sind uns damit keine Probleme bekannt», so Hofer. Allerdings, gibt er zu bedenken, «kommen die richtig heissen Tage auch erst noch».

Bild: Michel Canonica (25. Juni 2020)

Am Mannenweier herrscht ein gewohnt emsiges Treiben – ein Abstand von eineinhalb Metern wird vielerorts nicht eingehalten. Kinder planschen im Wasser und spritzen einander an, Schwimmer ziehen ihre Bahnen und auf den Bänken wird fleissig getrunken. Einige rauchen oder veranstalten gleich einen Apéro zum Feierabend.

Das Gemeinschaftsbad Dreilinden ist rund um die Uhr öffentlich zugänglich. «Der Weiher und die Grünflächen sind jederzeit frei zugänglich», sagt Hofer. Deshalb gibt es auch keine Maximalzahl bei den Besuchern. Die Badeaufsicht ist täglich von 9 bis 19 Uhr vor Ort. Aufgrund der hohen Besucherzahl am Mittwoch verlängerten die Badmeister gar ihre Präsenz darüber hinaus. «Sie unterstützen die Stadtpolizei bei der Sensibilisierungsarbeit, insbesondere was die Abstandsregeln anbelangt», sagt Hofer.

Gut besucht ist auch die Frauenbadi beim Chrüzweier. Hier haben über 1000 Personen Platz. So viele Badegäste kamen aber in den vergangenen Tagen nicht, dass die Kapazität ausgereizt wurde.

Bild: Hannes Thalmann (30. Juni 2005)

Bei einer Gesamtfläche von 13600 Quadratmetern gilt für das Freibad in Wittenbach: maximal 2000 Leute gleichzeitig. «Im letzten Sommer hatten wir aber auch nur 2000 Personen zeitgleich hier drinnen, das dürfte keine Probleme geben», sagt Brovelli.

Ausserdem sei alles markiert, die Schilder sind unübersehbar und statt einem Bademeister, gäbe es pro Schicht nun zwei. Auf Sprungblöcken und dem Sprungturm gilt: nur eine Person auf der Leiter, nur eine auf dem Brett. «Bisher entstand hierdurch trotzdem kein Gedränge.» Die meisten, auch die Jugendlichen, seien vernünftig. Brovelli fürchtet den Sommer nicht.

Bild: Ralph Ribi (18. August 2019)

Insgesamt dürfen sich 1500 Personen zeitgleich in der Badi aufhalten. Ein- und Austritt wird über die Drehkreuze ermittelt. Wenn die maximale Anzahl an Besuchern erreicht ist, öffnet sich das Drehkreuz erst, wenn andere Badegäste das Bad verlassen haben. Kiosk, Rutschbahn, Sprungturm und Umkleidekabinen sind mit Bodenmarkierungen versehen.

Am Sprungturm gilt zur Vereinfachung der Kontrolle nur eine Person je Sprunghöhe. Duschen und Pissoirs sind derzeit ausser Betrieb gesetzt. Bruno Wessner, Leiter Facility Management bei der Stadt Gossau, appelliert: «Die eineinhalb Meter sind unbedingt von den Gästen eigenverantwortlich einzuhalten – das gilt für die Liegebereiche wie auch im Wasser.»

Bild: Jil Lohse (21. Juni 2017)

«Gelegentlich werden die Hinweistafeln und die Markierungen zu wenig beachtet, vor allem im Eingangsbereich», sagt Roman Niedermann, Bademeister im Strandbad Rorschach. Doch mehrheitlich sei er zufrieden mit der Disziplin der Besucherinnen und Besucher.

Im mittleren Becken, das vor allem Kinder und Jugendliche nutzen, dürfen sich 50 Personen aufhalten, im grossen 100. Auf die Rutschbahn dürfen maximal zehn Personen gleichzeitig.

«Aber selbstverständlich müssen auch da die Abstandsregeln eingehalten werden», betont der 68-Jährige und ermahnt einen Jugendlichen, der die Einbahnregelung bei der Dusche nicht beachtet. Am Mittwoch haben sich 800 Besucher im Strandbad verteilt. Zu solchen Stosszeiten wird die dreiköpfige Badeaufsicht um eine Person erweitert.

Bild: Ruedi Hirtl (24. Juni 2020)

«Während ältere Leute eher aus Versehen Markierungen oder Einbahnregelungen nicht beachten würden, so würden sich Jugendliche einen Spass daraus machen, dies nicht zu tun», sagt Boris Schneider vom Freibad Goldach.

«In solchen Fällen ermahne ich einmal, wenn das nicht wirkt, müssen fehlbare Personen das Schwimmbad verlassen.» Gemäss Schutzkonzept sind 1200 Personen zugelassen. Am Mittwoch wurde diese Schwelle um 15 Uhr erreicht. Bis 18 Uhr wurden daher Badegäste an der Kasse abgewiesen.