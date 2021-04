Autoposer «Wenn wir alles schliessen, laufen wir Gefahr, dass es eskaliert»: Die Stadt Rorschach lässt die Parkplätze am See über Ostern offen Bis zu 25'000 Menschen pilgern an Feiertagen jeweils zum Rorschacher Seeufer. Im Gegensatz zu Ostern vor einem Jahr, bleiben die Parkplätze in Rorschach und Goldach offen. Nicht nur die Menschenaufläufe am Seeufer, auch die «Jagd» nach Protz-Rasern wird die Stadt über die Osterfeiertage beschäftigen. Rudolf Hirtl 01.04.2021, 05.00 Uhr

Auf der Hauptstrasse in Rorschach zirkulieren am Wochenende, aber auch abends Poser mit getunten Autos. Bild: Rudolf Hirtl

Vor Jahresfrist hat der Stadtrat Rorschach angeordnet, dass die öffentlichen Parkplätze beim Seerestaurant und beim Strandbad über die Osterfeiertage geschlossen bleiben, um grosse Menschenansammlungen wenigstens zu reduzieren. Hätte die Parkplatzsperrung nicht Wirkung gezeigt, hätte sich die Stadt für Ostersonntag sogar die Schliessung der Seepromenade vorbehalten. Soweit ist es dann aber nicht gekommen.

Bis zu 25'000 Personen halten sich über den Tag gesehen am Rorschacher Seeufer auf, wenn das Wetter stimmt. Dazu braucht es auch keinen besonderen Feiertag. Schon vor Wochenfrist waren die Parkplätze rappelvoll und hat sich eine Blechkolonne durch Rorschach gequält. Für die Osterfeiertage ist mehrheitlich schönes Wetter angesagt. Der Stadtrat rechnet daher, ungeachtet von Abstandsregeln und geschlossenen Restaurants, erneut mit einem grossen Besucherandrang.

Plätze am See werden diesmal nicht geschlossen

Der Stadtrat Rorschach sieht aber dennoch von einer Schliessung der Parkplätze ab. «Die Menschen dürfen sich unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln im Freien aufhalten. Teams der Verkehrsüberwachung Schweiz werden unterwegs sein und wenn nötig Passanten auf die Abstandsregeln hinweisen. Mit dem Schliessen der Parkplätze lösen wir keine Probleme», sagt dazu Stadtpräsident Röbi Raths.

«Es genügt schon, wenn die Restaurants geschlossen bleiben müssen. Wenn wir nun auch noch alles schliessen, dann laufen wir Gefahr, dass es eskaliert.»

Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli Bild: Ralph Ribi

Von Goldacher Seite sind über die Osterfeiertage ebenfalls keine kommunalen Massnahmen geplant. «Wer sich im Rahmen der Vorgaben verhält, kann einen bewilligten Verkaufsstand offen halten. Auch werden wir die Parkplätze nicht sperren», sagt Gemeindepräsident Dominik Gemperli. Die Situation sei denn auch nicht mit derjenigen vor Jahresfrist vergleichbar. Es gebe vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) keine Aufforderung, zu Hause zu bleiben und die Menschen dürften das hoffentlich schöne Wetter geniessen. Er sehe also auch keine rechtliche Handhabe, Einschränkungen oder Massnahmen zu verfügen, so der Gemeindepräsident. Er sagt:

«Ohnehin glaube ich, dass wir den Menschen wieder Freiheiten zurückgeben sollten. Schritte hin zu einer gewissen ‹Normalität› sind notwendig.»

Diese Freiheiten sollen natürlich in Eigenverantwortung und in Verantwortung für das Gegenüber ausgeübt werden. Sollten Verletzungen der BAG-Vorgaben stattfinden, müsse in erster Linie die Polizei intervenieren. «Wir haben keinen privaten Sicherheitsdienst mandatiert», sagt Gemperli.»

Es brauche Vernunft und Augenmass. Letztlich funktioniere Politik nur dann, wenn die Menschen auch den Sinn von Einschränkungen erkennen würden. «Daher wollen wir dem Aspekt der Verhältnismässigkeit Beachtung schenken und werden keine Massnahmen treffen. Sollte die Situation aber eskalieren, werden wir selbstverständlich mit Hilfe der Polizei intervenieren.»

Kantonspolizei verspricht verstärkte Kontrollen

Mit der Sperre der Parkplätze sollte vergangenes Jahr auch das Schaufahren in Rorschach eingedämmt werden. An Wochenenden zirkulieren dort aufgemotzte Edelkarossen nach dem Motto, sehen und gesehen werden. Dies wäre nicht weiter schlimm, doch die Szene agiert unter dem Motto:

«Wenn der Auspuff nicht knallt, dann ist es kein Auto.»

Leidtragende sind Passaten und Anwohner der Hauptstrasse, die den infernalischen Lärm ertragen müssen.

Röbi Raths knöpft sich am Wochenende wieder Poser vor: Er will Rorschach für Protzfahrer unattraktiv machen. Bild: Rudolf Hirtl

«Am vergangenen Sonntag ist es deutlich zum Vorschein gekommen, dass wir die Menge von Autoangebern, die wir in Rorschach haben, gar nicht mehr bewältigen können», sagt Raths und er verspricht:

«Wenn es nötig ist, werde ich die Hauptstrasse mit einem Güllewagen persönlich bewässern, damit es nicht mehr attraktiv ist, hier durchzufahren.»

Mittelfristig müsse man sich bemühen, die Hauptstrasse für den auswärtigen Verkehr zu sperren. Auch an den kommenden Osterfeiertagen wird Röbi Raths mit seiner gelben Vespa unterwegs sein und sich Strassenrowdys vorknöpfen. «Von denen, die besonders auffallen, notiere ich die Kennzeichen und schicke ihnen einen persönlichen Brief mit Kopie an die Polizei.» Dies habe dazu geführt, dass ihn eine Mutter angerufen habe, um sich für ihre Tochter zu entschuldigen

Auch die Kantonspolizei St.Gallen hält an Ostern ein Auge auf Rorschach. Mediensprecher Florian Schneider sagt:

«Wir kennen die Hotspots der Poser und ich kann versprechen, dass es Kontrollen geben wird.»

Erfahrungsgemäss habe die Polizei mehr zu tun, wenn die Leute frei hätten. «Dementsprechend werden auch mehr Beamte im Einsatz stehen.»