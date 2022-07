Altstadt Stadt St.Gallen: Stadt regelt Güterumschlag neu

Autofrei Die einen wollen, die anderen nicht: Stadtrat kann einheitliche Verkehrsregeln in der St.Galler Altstadt nur teilweise umsetzen Die Stadt wollte die Verkehrsregeln für die ganze Altstadt vereinheitlichen. Die Entrüstung beim Gewerbe war gross, daher überdenkt der Stadtrat jetzt seinen ursprünglichen Plan. Rund ums Kloster sollen die heutigen Verkehrsregeln bestehen bleiben. Der Grund: die vielen Privat- und Kundenparkplätze. Marlen Hämmerli und Elia Fagetti Jetzt kommentieren 07.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der mittleren Altstadt, wie hier am Multertor, soll der Güterumschlag künftig nur noch unter der Woche zwischen 6 und 11.30 Uhr möglich sein. Bild: Michel Canonica

Die Stadt St.Gallen hat in Sachen Verkehrsregelung in der Altstadt entschieden. Künftig gelten hier noch zwei und nicht mehr vier unterschiedliche Verkehrsregime. Damit geht die Stadt weniger weit, als sie ursprünglich wollte.

Vorgesehen war, die Verkehrsregeln für die gesamte Altstadt zu vereinheitlichen. Heute gelten je nach Gasse andere Regeln, was die Zu- und Durchfahrt betrifft. Der Stadtrat wollte die Altstadt teilweise autofrei machen: Die Zufahrt sollte nur noch für den Güterumschlag erlaubt sein, und dies einzig werktags von 6 bis 11.30 Uhr. Ausnahmen waren dabei jedoch vorgesehen.

Drei Viertel der Stellungnahmen sprachen sich gegen Vereinheitlichung aus

Diese Pläne gab der Stadtrat Anfang November in die Mitwirkung. Das Resultat liegt nun vor: Drei Viertel der Personen und Organisationen, die sich beteiligt hatten, sprechen sich gegen die Vereinheitlichung aus. Genauer: 32 Stellungnahmen gingen ein, neun davon begrüssten die Pläne, 24 lehnten sie ab.

In der Auswertung der Eingaben wurde deutlich, wie unterschiedlich die drei Altstadtteile sind: bezüglich Fussgängerfrequenzen, Anzahl Gewerbebetriebe und Anwohnende. «Daher haben wir unseren Vorschlag überdacht», sagt Stadträtin Sonja Lüthi, Direktion Soziales und Sicherheit.

Konkret: In der südlichen Altstadt bleiben die heutigen Regeln bestehen, das neue Verkehrsregime wird hier nicht umgesetzt. Das heisst: Auch künftig ist rund ums Kloster mit Gallusplatz die Durchfahrt verboten, der Zubringerdienst bleibt erlaubt.

Für die nördliche und mittlere Altstadt wird das neue Verkehrsregime hingegen wie geplant umgesetzt. Die Gebiete zwischen Brühlgasse, Spisergasse, Neugasse und Multergasse sowie zwischen Augustinergasse, Goliathgasse und Schwertgasse sollen weitgehend autofrei werden. Vor der Umsetzung muss die Stadt die Verkehrsanordnungen noch öffentlich auflegen.

Mit der Neuregelung soll der Güterumschlag hier nur noch unter der Woche am Vormittag erlaubt sein. Ausserhalb dieser Zeit wird eine Bewilligung nötig. Gewisse Gruppen erhalten auf Anfrage bei der Stadtpolizei eine Ausnahmebewilligung, wenn sie mit einem Fahrzeug in die mittlere oder nördliche Altstadt müssen: etwa Anwohner, Inhaberinnen von Parkplätzen, Betreuungsdienste wie die Spitex oder Lieferanten und Handwerkerinnen bei Notfällen. Taxifahrerinnen und Taxifahrer mit einem Auftrag dürfen jederzeit in die Altstadt. Die Durchfahrt zur Kundensuche ist aber verboten.

Zufahrt zu Parkplätzen soll nicht eingeschränkt werden

In der südlichen Altstadt gebe es, anders als in der mittleren und nördlichen Altstadt, viele Privat- und Kundenparkplätze. Die Zufahrt zu diesen soll zeitlich nicht eingeschränkt werden.

Stadträtin Sonja Lüthi. Bild: Tobias Garcia

In der südlichen Altstadt befindet sich zum Beispiel der Sitz des Katholischen Konfessionsteils oder der Ortsbürgergemeinde, aber auch etwa eine Bank, die alle über Kundenparkplätze verfügen. «Die Geschäfte haben zum Teil nur am Nachmittag offen», sagt Lüthi. Die neue Regelung hätte trotzdem eingeführt werden können, die Stadtpolizei hätte dann aber jede einzelne Zufahrt zu den Privat- und Kundenparkplätzen bewilligen müssen. «Das wäre mit einigem Aufwand verbunden gewesen.»

Etwa sechs Prozent des Verkehrs über den Gallusplatz ist Schleichverkehr

Seit 2014 ist die Durchfahrt über den Gallusplatz nicht mehr erlaubt. Die Verbindung zwischen Oberer Graben und Moosbruggstrasse wird aber weiterhin als Schleichweg genutzt. Mit dem neuen Regime wäre das Fahrverbot klar geregelt gewesen und hätte sich besser durchsetzen lassen.

Dazu sagt Lüthi: «Der Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner ist uns auch in der südlichen Altstadt wichtig.» Die Stadtpolizei kontrollierte auf dem Gallusplatz mehrmals. Resultat: Der Anteil des Schleichverkehrs ist tief; er liegt laut Lüthi bei etwa sechs Prozent. Der Verkehr, der heute den Gallusplatz überquert, wäre damit auch mit der neuen Regelung noch erlaubt gewesen.

Zufriedene Gassengesellschaft, offene Fragen beim Gewerbe

Die Klosterviertel-Gesellschaft vertritt das Gewerbe in den Gassen rund ums Kloster. Hier bleiben die Regeln also gleich – ein Erfolg für die Gassengesellschaft. Co-Präsident Donat Wick sagt denn auch:

«Wir sind zufrieden mit dem Entscheid, dass alles so bleibt wie gehabt.»

Donat Wick, Co-Präsident der Klosterviertel-Gesellschaft. Bild: Urs Bucher

Ralph Bleuer, Präsident von Pro City St.Gallen, will sich noch kein Urteil über die Situation erlauben. Er sagt auf Anfrage: «Wir haben von offizieller Seite noch keinen Entscheid erhalten.» Er müsse zuerst diesen Entscheid intern besprechen. Für ihn sei eine Stellungnahme zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh.

Felix Keller hat sich bereits eine Meinung gebildet. Für den Geschäftsführer von Gewerbe Stadt St.Gallen ist eine Vereinheitlichung weiterhin nicht zielführend, da die Unterschiede zwischen den drei Teilen der Altstadt ignoriert würden. Keller schreibt auf Anfrage: «Aus unserer Sicht ist der Vorschlag leider rein ideologisch geprägt.»

Keller sieht bei der Verkehrsregelung der Altstadt gewisse Punkte, die der Stadtrat noch lösen müsse. So etwa bei der Anlieferung. «Es stellt sich die Frage, ob diese mit dem neu organisierten Markt in der Marktgasse konfliktfrei funktioniert.» Keller spricht hier die Pläne für die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl an, die kürzlich in der Vernehmlassung waren.

Felix Keller, Geschäftsführer von Gewerbe Stadt St.Gallen. Bild: PD

Als nächster Schritt wird das neue Verkehrsregime aufgelegt. Gibt es keine Einsprachen, könnte die neue Regelung bereits Anfang 2023 umgesetzt werden. Doch Verkehrsanordnungen stiessen in der Vergangenheit immer wieder auf Kritik, die Sperrung des Gallusplatzes ist nur ein Beispiel. Ziel der Stadt ist es, die neuen Regeln mit der Eröffnung des neugestalteten und sanierten Marktplatzes und Bohl in Kraft zu setzen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen