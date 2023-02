Autobahnzubringer Appenzellerland «Ein wichtiges Zeichen»: Gossaus Stadtpräsident freut sich über den Bundesratsentscheid Der Bundesrat nimmt den Autobahnzubringer Appenzellerland doch ins Nationalstrassennetz auf. Für Gossaus Stadtpräsident Wolfgang Giella ein grosser Erfolg. Der Verkehrs-Club St.Gallen-Appenzell bleibt entspannt. Denn nach wie vor ist offen, ob das Projekt realisiert wird. Perrine Woodtli 23.02.2023, 18.28 Uhr

Die A1 zwischen Gossau und St.Gallen. Hier etwa könnte die Abzweigung ins Appenzellerland entstehen. Michel Canonica

Die Enttäuschung in der Region war gross, als vor rund einem Jahr der Bund mitteilte, dass er den Zubringer Appenzellerland vorerst nicht realisieren werde. Dieser soll die beiden Appenzell mit einem neuen Autobahnanschluss in Gossau an die A1 anbinden. In Bern stellt man die Notwendigkeit des Projekts in Frage: veraltet, zu teuer und zu wenig Nutzen. Der Bund gab damals an, dass er den Autobahnzubringer umfassend überprüfen werde.

Am Mittwoch nun die Kehrtwende: Der Autobahnzubringer hat es doch noch ins Strategische Entwicklungsprogramm Nationalstrassen (Step) 2024–2027 geschafft. Wann und ob das Projekt realisiert wird, bleibt aber weiterhin unklar. Zeitplan oder Budget gibt es nicht.

Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt

Nicht nur in Herisau war man ob dem Entscheid des Bundesrats vor einem Jahr enttäuscht, sondern auch in Gossau. Der Stadtrat ist überzeugt, dass die Gemeinde ebenfalls vom neuen Zubringer profitieren würde. Er sei nun dementsprechend erfreut über den jüngsten Entscheid, sagt Stadtpräsident Wolfgang Giella. «Das ist ein Riesenerfolg.» Natürlich müsse man weiterhin abwarten. Aber die Mitteilung sei ein positives Zeichen und wichtig für Gossau – auch im Hinblick auf andere Projekte. «Die ganzen Infrastrukturplanungen der Asgo beispielsweise sind ohne direkten Anschluss an die Autobahn kaum realisierbar.»

Wolfgang Giella, Gossauer Stadtpräsident. Benjamin Manser

Hat er damit gerechnet, dass der Zubringer doch noch ins Nationalstrassennetz aufgenommen wird? «Ich hatte keine Erwartungen und wollte nicht zu viel hoffen, sonst wäre ich nur wieder enttäuscht gewesen. Umso erfreulicher ist es nun», sagt Giella. Er glaubt, dass sich die Hartnäckigkeit der Kantone, der Gemeinden und der Verbände ausgezahlt hat. «Wir alle haben gemeinsam für das Projekt geweibelt.» Die Stadt Gossau werde sich weiterhin für den Zubringer einsetzen. «Mit diesem dürfte sich zumindest der Lastwagenverkehr in Gossau reduzieren.»

Der Autobahnzubringer Appenzellerland soll auch das Verkehrsproblem in Gossau entschärfen. Ralph Ribi

«Ausgangslage ist dieselbe wie vor einem Jahr»

Der Autobahnzubringer hat aber nicht nur Unterstützer. Der Verkehrs-Club St.Gallen-Appenzell (VCS) wehrt sich seit eh und je gegen das Projekt – und begrüsste vor einem Jahr, dass der Bundesrat andere Lösungen prüft. «Ich bin überzeugt, dass der Zubringer nie gebaut wird», sagte VCS-Präsident Ruedi Blumer damals. Er habe den Bundesratsentscheid vom Mittwoch zur Kenntnis genommen, sagt der Gossauer nun. Wirklich etwas Neues gebe es aber nicht. «Nur weil der Zubringer wieder auf einer Liste steht, hat sich nichts am Projektstand geändert», zeigt sich Blumer, der auch die SP Gossau-Arnegg und den VCS Schweiz präsidiert, unbeeindruckt.

Ruedi Blumer, Präsident Verkehrs-Club St.Gallen-Appenzell (VCS). Benjamin Manser

Der Bund wolle das Projekt nach wie vor überprüfen, die Vorbehalte bestünden weiterhin, nichts sei spruchreif. «Die Ausgangslage ist dieselbe wie vor einem Jahr: Es kann gut sein, dass der Bund zum Schluss kommt, dass der Zubringer nicht gebaut wird.» Während man in Bern nochmals über die Bücher geht, ist für Blumer klar:

«Denn Zubringer braucht es nicht.»

Von Winkeln führe mit der Appenzeller Strasse bereits eine Strasse in bestem Zustand nach Herisau. Die Anbindung sei gut. Der Verkehrsproblematik auf der Alpsteinstrasse in Herisau sei er sich bewusst, sagt Blumer. Jedoch befinde sich diese am Rande Herisaus und sei nicht stark bewohnt. «Wir können wegen einiger Wohnhäuser und Geschäfte nicht gleich eine neue Strasse bauen. Die Verkehrssituation könnte mit Tempo 30 und sicheren Velowegen entschärft werden.» Man müsse das Verkehrsproblem zudem mit Verhaltensänderungen angehen, statt zusätzliche Strassen zu bauen.