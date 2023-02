St.Galler Stadtautobahn A1: In diesen Nächten ist sie gesperrt

Autobahn A1 In diesen Nächten ist die St.Galler Stadtautobahn gesperrt Die Sanierung der St.Galler Stadtautobahn geht auch 2023 weiter. Ab Montag, 6. Februar, sind wieder nächtliche Sperrungen der Stadtautobahn vorgesehen. Die Bauarbeiten für die Instandsetzung der Fahrbahn Nord stehen an. Philomena Koch/FM1 Today 06.02.2023, 15.12 Uhr

Am 6. Februar starten die Arbeiten in der Nacht auf der St.Galler Stadtautobahn. Symbolbild: Michel Canonica

Die ersten nächtlichen Sperrungen der St.Galler Stadtautobahn im Jahr 2023 stehen an. Das hat das Bundesamt für Strassen (Astra) am Donnerstag bekannt gegeben. Am 6. Februar geht es los – planmässig sollen sie bis zum 3. März andauern. Die letzten Nachtsperrungen gab es von November bis Dezember 2022.

Während dieser Vollsperrungen finden die Vorbereitungen für die diesjährigen Hauptarbeiten an der Stadtautobahn statt – Vorarbeiten für die Sanierung der Fahrbahn Nord in Richtung Zürich. Zudem erfolgen gemäss Astra Arbeiten an der Tunnelbeleuchtung.

In diesen Nächten ist die Autobahn gesperrt

Auf der Stadtautobahn kann grundsätzlich jeweils von 22 bis 5 Uhr nicht gefahren werden. Spurabbauten können bereits ab 20.30 Uhr eingerichtet werden.

St.Fiden bis Neudorf (Fahrtrichtung St.Margrethen) – 6. bis 10. Februar / 13. bis 17. Februar

St.Fiden bis Neudorf (beide Fahrtrichtungen) – 19. bis 24. Februar

Winkeln bis Kreuzbleiche (Fahrtrichtung St.Margrethen) – 26. bis 28. Februar

Winkeln bis St.Fiden (beide Fahrtrichtungen) – 28. Februar bis 1. März

Kreuzbleiche bis Winkeln (Fahrtrichtung Zürich) – 1. bis 3. März

Während der Vollsperrungen wird der Verkehr nachts zwischen den betreffenden Autobahnanschlüssen umgeleitet. Das Astra weist darauf hin, dass die Arbeiten witterungsabhängig sind. Je nachdem könne es zu kurzfristigen Verschiebungen kommen.

Das Astra betont zudem, dass die Bauleitung sowie die beteiligten Unternehmen bestrebt sind, möglichst viele Arbeiten während dieser Sperrungen durchzuführen und die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.