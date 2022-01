Auszeit Im selbst umgebauten VW-Büssli durch ganz Europa: Ein Paar gibt Tipps Bild: PD 15'000 Kilometer haben die St.Galler Silvana Rohner und Adrian Bollinger mit ihrem VW T4 während ihrer Reise quer durch Europa in einem Jahr zurückgelegt. Sie erklären, woran man denken muss, wenn man eine Auszeit auf vier Rädern plant. Jolanda Riedener 0 Kommentare 30.01.2022, 10.40 Uhr Merken Drucken Teilen

Was klingt wie ein Traum, haben die 31-jährige Silvana Rohner und der 34-jährige Adrian Bollinger aus St.Gallen in den letzten zwei Jahren gelebt: Im VW-Bus haben sie die Küsten Frankreichs bis Montenegros erkundet und mit dem Surfbrett im Gepäck zahlreiche Sonnenuntergänge am Meer verbracht. Alles, was sie während ihrer Auszeit zum Leben brauchten, hatten sie in ihrem gelben Van.

Silvana Rohner und Adrian Bollinger reisten innerhalb von zwei Jahren mit ihrem VW-Bus durch Europa. Bild: PD

Als ihre Reise im März 2020 losging, waren die Umstände denkbar schlecht: Coronalockdown. Die Grenzen zu. Weil Wohnung und Job bereits gekündigt waren, starteten sie das Abenteuer für zwei Monate in der Schweiz, bevor sie während sechs Monaten mit dem Bus durch ganz Europa reisten. Silvana Rohner sagt:

«Als wir zurückgekommen sind, wurde uns rasch klar, dass wir noch einmal gehen wollten.»

So wohnten sie danach bei Freunden, versuchten, während der nächsten sechs Monate möglichst viel zu arbeiten und Geld für den nächsten, sechsmonatigen Trip zu sparen.

Die Route: Im vergangenen Jahr ging es zuerst nach Osteuropa und durch Deutschland an die französische Küste bis nach Spanien und Portugal. Bild: PD

Zurückgekommen sind die beiden mit folgenden sieben Tipps für Personen, die auch von einem Leben auf vier Rädern träumen:

Tipp 1: Umbau planen und Reisen im Bus testen

Unterwegs haben sie realisiert, wie gross der Büssli-Boom geworden ist. Die Vorstellung, irgendwo allein am Strand zu campieren, sei aber oft alles andere als die Realität. Rohner sagt:

«Es ist nicht alles so romantisch, wie es manchmal klingt.»

Damit die Auszeit oder der grosse Urlaub auf vier Rädern nicht zur Enttäuschung wird, empfehlen Rohner und Bollinger, das Leben im Bus erst einmal zu testen. So merke man rasch: «Was brauche ich unterwegs und was nicht?» Und – ob man es überhaupt für längere Zeit auf engstem Raum aushält.

Einen Tipp sollte man sich besonders zu Herzen nehmen: «Weniger ist mehr.» Zu viel Kleider, unnötiges Geschirr oder Dinge, die man nicht zwingend braucht, sind nur im Weg. «Wenn man wenig hat, wird man kreativ: Das ist super!», sagt Rohner.

Ihren VWT4 hat das Paar selbst ausgebaut. Ein bisschen handwerkliches Geschick brauche es dafür schon, vieles könne man sich aber selber mit Hilfe des Internets beibringen. «Egal, was ihr euch an Zeit und Geld für den Umbau vornehmt: Es dauert dreimal so lange und kostet doppelt so viel», sagt Adrian Bollinger.

Wie kommt man überhaupt zu einem Bus? Er sagt:

«Am besten zur Besichtigung oder Probefahrt jemanden mitnehmen, der sich mit Autos auskennt.»

Und: Besser tiefer in die Tasche greifen statt eine Schrottkarre kaufen. Nichts sei ärgerlicher, als das mobile Daheim unterwegs dauernd reparieren zu müssen. Auch ein regelmässiger Service am Auto sei eine Investition, die sich lohne.

Ausstattung ihres VW-Busses Silvana Rohner und Adrian Bollinger haben im Vergleich zu anderen Reisenden in ihr Büssli etwas mehr Ausstattung gesteckt, sagen sie. So verfügen der VW-Bus über einen Gasherd, einen kleinen Kühlschrank, ein Lavabo mit 12-Liter-Wassertank und ein Solarpanel, das etwas Strom produziert.

Freiheit auf vier Rädern: So sieht das Leben unterwegs aus. Bild: PD Es kann auch kalt werden, je nachdem wo und wann man unterwegs ist. Bild: PD Eine kleine Küche mit Gasherd und Lavabo hat das Paar in ihren Van eingebaut. Bild: PD Alles auf engstem Raum: die Perspektive vom Bett aus. Bild: PD Adrian Bollinger beim Kochen mit Aussicht. Bild: PD Die Küchenkombination auf Schienen lässt sich zum Kochen herausfahren. Bild: PD Zum Kochen unterwegs gehört auch der Abwasch. Bild: PD Auch der Platz auf dem Dach wird genutzt: etwa für den Transport der Surfbretter. Bild: PD Gemütlicher Schlafplatz im Schatten der Bäume. Bild: PD Das Leben auf engstem Raum erfordert Organisation. Bild: PD Möglichst wenig mitzunehmen ist ein Tipp, den Silvana Rohner und Adrian Bollinger anderen Busreisenden geben. Bild:PD

Tipp 2: Bei längerer Reise genug Zeit für den Umzug einkalkulieren

Wer seine Wohnung und seinen Job kündigt, um auf Reisen zu gehen, sollte den Aufwand nicht unterschätzen. Das Hab und Gut muss entsorgt, weitergegeben oder irgendwo zwischengelagert werden.

Verkaufsplattformen wie Tutti, Riccardo oder Facebook Marketplace helfen dabei, den Haushalt zu verkleinern. Zeitstress beim Aussortieren ist nicht gerade hilfreich. Und es empfehle sich, nicht zu viel Dinge wegzugeben. Denn: «Bei der Rückkehr hat man oft nicht viel Geld und ist froh, wenn man nicht alles neu kaufen muss», sagt Rohner.

Tipp 3: Papierkram erledigen – Versicherungen, Krankenkassen und Co

Wie viel Geld man unterwegs braucht, hängt einerseits vom Land ab, das man bereist, aber auch vom individuellen Lebensstandard. Geht man viel auswärts essen, möchte man etwas unternehmen und übernachtet man auf Campingplätzen, schlägt sich das in der Reisekasse nieder.

Rohner und Bollinger rechneten mit 2000 Franken pro Person und Monat, Krankenversicherungen und Handyabos inklusive. «Wir haben damit gut gelebt,» sagen sie. Ihre Devise: Lieber früher heimkehren als die Reise vor lauter Sparen nicht geniessen können.

Vor der Abreise erledigen Mitgliedschaft im TCS Europa: Sichert Reisende unterwegs ab und hilft unkompliziert bei Pannen.

Bei einem längeren Auslandaufenthalt die Gemeinde informieren.

Versicherungsschutz der Krankenkasse überprüfen und allenfalls eine Zusatzversicherung abschliessen.

Sicherstellen, dass laufende Kosten daheim, zum Beispiel die Miete, gedeckt sind. Budget für unterwegs erstellen.

Handyabo überprüfen, allenfalls Datenpaket fürs Ausland dazukaufen.

Gültigkeitsdatum von Pass und Kreditkarte überprüfen.

Bus allenfalls vor der Abfahrt in Stand bringen und prüfen, welche Ausrüstung in den Ländern Pflicht ist, die ich bereise.

Wenn die Batterie den Geist aufgibt: Zum Glück sind Camper hilfsbereit, und die nächste Autogarage ist nicht weit. Bild: PD

Tipp 4: Rücksicht auf Einheimische und Natur nehmen

Wildcampieren ist ein heisses Eisen. Insbesondere seit das Reisen im Bus immer populärer geworden ist. Einige Orte würden von Van-Touristinnen und -Touristen förmlich überrannt. Verständlich, dass sich Anwohnerinnen und Anwohner gestört fühlen. Wo und ob man campieren darf, wird in jedem Land und teilweise auch innerhalb der Landesgrenze anders geregelt. Deshalb sollte man sich informieren und die ausgeschilderten Park- oder Fahrverbote befolgen.

Bilder: PD Sonnenuntergänge am Meer und gemütliche Stunden am Lagerfeuer gehören zu den Höhepunkten der Reise. Bilder: PD

Grundsätzlich gelte, dass Campieren im Sommer und am Strand ausserhalb der Campingplätze beinahe unmöglich ist, im Landesinneren und in wenig dicht besiedelten Regionen stehen die Chancen besser. In vielen Ländern gibt es günstige Campingplätze. Manchmal seien die paar Franken gut investiertes Geld. Generell empfiehlt das Paar:

«Gesunden Menschenverstand walten lassen, Rücksicht nehmen und mit den Leuten das Gespräch suchen.»

Heisst, Lärm vermeiden, Abfall immer mitnehmen und sein Geschäft wenn immer möglich auf Toiletten verrichten. Letzteres ist nicht immer einfach.

Tipp 5: Unterwegs waschen und WCs finden

Gerade in heissen Ländern und an frequentierten Orten kann es problematisch sein, die Notdurft draussen zu verrichten. Ein No-Go ist, wenn man Toilettenpapier rumliegen lässt oder seine Ausscheidung nicht vergräbt.

Adrian Bollinger und Silvana Rohner schwören auf die Pipiflasche: Vor allem weil man morgens, wenn die Blase drückt, nicht extra rausgehen muss, um zur Toilette zu laufen oder ein blickgeschütztes Plätzchen zu suchen. Mit dem entsprechenden Zusatz ist diese auch für Frauen eine echte Erleichterung, obwohl man die Flasche dann auch irgendwo leeren muss. Eine andere Alternative sind mobile Toiletten, die es mittlerweile ohne Chemie gibt und Ausscheidungen auffangen.

Abgesehen von der Toilettensuche dreht sich der Alltag auf vier Rädern um einfache Dinge wie Essenkaufen oder Wäschewaschen. Während man in der Schweiz praktisch keinen Wäschesalon finde, sei das in Ländern wie Spanien oder Portugal einfacher.

Beeindruckt habe die Weltenbummler, mit wie wenig Wasser sie unterwegs ausgekommen sind: Wenn man den Wassertank selbst auffüllen und das Abwasser entleeren muss, geht man von alleine sparsamer mit der Ressource um.

Tipp 6: Camping- oder Übernachtungsplatz finden

Mittlerweile gibt es zahlreiche Apps wie Park4Night, die dabei helfen, Stellplätze für Camper zu finden. Der Nachteil: Oft sind diese Plätze überlaufen. Manchmal würden sich auch Einbrecher dort rumtreiben, oder es sind Plätze eingetragen, wo das Campieren gar nicht erlaubt ist. Silvana Rohner empfiehlt, sich vorab schlau zu machen, etwa indem man die Bewertungen über einen Ort liest. Weiter wichtig, wie sie sagt:

«Unbedingt am Schlafplatz ankommen, wenn es noch hell ist.»

So könne man sich in Ruhe einen Überblick verschaffen und sich einrichten. In abgelegeneren Gegenden habe sich das Paar auch mal in einer Einbahnstrasse niedergelassen. Auch hier ist wichtig: sich an die Regeln halten, Rücksicht nehmen und allenfalls die Nachbarn oder Grundstückbesitzer fragen, ob man hier campen darf. Wenn man sich nicht ausbreitet und niemanden stört, kann man auch mal auf einem normalen Parkplatz übernachten.

Tipp 7: Erst zurückkommen, wenn das Geld aus ist oder man bereit ist

Vor Weihnachten sind die beiden in die Schweiz zurückgekehrt. Dieses Mal ohne das Gefühl, gleich wieder losfahren zu müssen. «Ich habe jetzt auch mal Lust auf etwas mehr Platz als fünf Quadratmeter», sagt Rohner. Adrian Bollinger hatte bereits vorgängig einen Arbeitsvertrag unterschrieben und startete am 3. Januar wieder in den Berufsalltag.

Der Tipp der beiden: Am besten erst dann wieder heimkommen, wenn die Lust auf die Schweiz da ist und man bereit dafür ist.

Silvana Rohner ist froh, noch etwas Zeit zu haben, um sich an den neuen Alltag zu gewöhnen. Die Jobsuche hat noch nicht oberste Priorität, da die Grafikdesignerin von unterwegs einige Aufträge als Freelancerin angenommen hatte. Ausserdem wohnen die beiden derzeit noch bei Freunden in St.Gallen, was den Druck, sofort Geld verdienen zu müssen, etwas wegnehme.

Ihre Reise habe ihnen Zeit gegeben, sich neu zu orientieren. Sie seien tiefenentspannt zurückgekommen. «Wir lassen uns nicht mehr so schnell stressen», sagt Rohner. Deshalb sei es ihr wichtig, nicht sofort in alte Muster zurückzufallen. Sie strebt ein 80-Prozent-Pensum an, um genug Zeit für sich zu haben.

