Verein Kiriat Yearim: Marianne Blumenfeld hilft Kindern in Israel

Auszeichnung Stadtsanktgaller Jüdin hilft seit 40 Jahren Kindern in Israel: «Es mag aussehen wie ein Tropfen auf den heissen Stein, aber jedes kleinste Engagement nützt etwas» Der Schweizer Verein Kiriat Yearim unterstützt Kinder und Jugendliche in Israel seit 71 Jahren. Dafür wird er nun mit dem Schweizerischen Menschenrechtspreis geehrt – auch dank der St.Gallerin Marianne Blumenfeld. Mirjam Bächtold Jetzt kommentieren 20.06.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Wir leben auf der Sonnenseite und ich helfe gern»: Die Stadtsanktgallerin Marianne Blumenfeld setzt sich für benachteiligte Kinder in Israel ein. Bild: Michel Canonica

Marianne Blumenfeld konvertierte zum jüdischen Glauben, als sie heiratete. Die Familie ihres Mannes mütterlicherseits kam bereits 1900 aus Polen in die Schweiz. Ihr Schwiegervater emigrierte 1936 aus Deutschland. «Er hatte Glück, dass er rechtzeitig ahnte, was kommen würde.» Wegen ihres Glaubens war es für sie naheliegend, einen Verein zu unterstützen, der sich in Israel engagiert.

Seit über 40 Jahren engagiert sich die ehemalige Primarlehrerin ehrenamtlich für die Kinder und Jugendlichen in Israel. Sie ist Präsidentin der Region Ostschweiz des Vereins Kiriat Yearim und war lange auch im Zentralkomitee vertreten.

Ein Dorf für Kinder von Holocaust-Opfern

Der Verein wurde 1951 gegründet, um das gleichnamige Kinderdorf in Israel finanziell zu unterstützen, wo jüdische Kinder lebten, deren Eltern im Zweiten Weltkrieg Opfer des Holocaust wurden. 71 Jahre später besteht das Kinderdorf in der Nähe von Jerusalem noch, doch nun leben dort Kinder und Jugendliche, die aus sozial benachteiligten Familien kommen. 80 Freiwillige leisten jährlich 2000 Stunden Arbeit. Für das langjährige Engagement würdigt die Sektion Schweiz der internationalen Gesellschaft für Menschenrechte am kommenden Montag den Verein mit dem Schweizerischen Menschenrechtspreis 2022, der mit 2000 Franken dotiert ist.

«Menschen unterstützen, denen es nicht so gut geht wie uns in der Schweiz»

Für Marianne Blumenfeld bedeutet die Auszeichnung eine grosse Ehre. «Es ist eine enorme Genugtuung, dass unsere Arbeit gesehen und geschätzt wird», sagt die 72-Jährige. Sie selbst bezeichnet sich nur als kleines Rädchen in einem grossen Ganzen. «Der Verein ist wichtiger als ich», sagt sie bescheiden. Doch auch diese Arbeit braucht es für den Verein. «Für mich war es immer selbstverständlich, Menschen zu unterstützen, denen es nicht so gut geht wie uns hier in der Schweiz», sagt sie. «Wir leben auf der Sonnenseite und ich helfe gern.» Ehrenamtliches Engagement sei in der jüdischen Glaubensgemeinschaft weit verbreitet.

Marianne Rosenbaum (rechts) im Jahr 2011 gemeinsam mit einer Frau aus einem Empowerment-Programm, das israelisch-arabische Frauen bei der Integration unterstützt. Bild: PD

Pöbeleien am Stand

In der Schweiz war es für Kiriat Yearim jedoch wegen des Israelisch-Palästinensischen Konflikts nicht immer einfach, Gönnerinnen und Gönner zu finden. Marianne Blumenfeld sagt:

«Bei unserem jährlichen Verkauf zu Gunsten des Kinderdorfs wurden wir in der Stadt auch schon angepöbelt, weil wir Israel unterstützen.»

In solchen Situationen antworten die Vereinsmitglieder, dass sie sich nicht nur für jüdische Jugendliche, sondern auch für die israelisch-arabische Bevölkerung einsetzen. Der Verein fördert auch Bildungsprojekte für diese Bevölkerungsgruppe sowie Integrationsprojekte, welche den Dialog und das friedliche Zusammenleben der verschiedenen Völkergruppen in Israel zum Ziel haben. «Kinder sind unsere Zukunft. Wenn wir die Situation in Israel verbessern wollen, müssen wir bei den Kindern anfangen. Zum Beispiel mit Projekten von gemeinsamem Fussballspielen oder Musizieren», sagt Marianne Blumenfeld und ergänzt: «Es mag aussehen wie ein Tropfen auf den heissen Stein, aber jedes kleinste Engagement nützt etwas.»

Ein Zuhause für Kinder in Not

Im Kinderdorf leben derzeit viele jüdische Jugendliche, deren Familien aus Äthiopien und der ehemaligen Sowjetunion nach Israel eingewandert sind. Viele von ihnen erlebten Vernachlässigung oder Gewalt zu Hause oder begingen schon früh Straftaten. Im Kinderdorf erhalten sie für drei bis sechs Jahre ein Zuhause mit festen Tagesstrukturen und emotionalem Rückhalt. «Nur wenn ein Kind das erfährt, kann es Vertrauen in sich selbst aufbauen und nur so kann es vertrauensvoll auf andere Menschen zugehen», ist Marianne Blumenfeld überzeugt. Die Kinder und Jugendlichen werden auch therapeutisch betreut und können im Kinderdorf ihren Schulabschluss machen.

Schon oft ist Marianne Blumenfeld gemeinsam mit ihrem Mann und Gönnern des Vereins zur Schulabschlussfeier nach Israel gereist. Die Jugendlichen führten ein Theaterstück oder eine Tanzshow auf und erhalten ihre Zeugnisse. «Es ist so schön zu sehen, wie stolz sie dann sind, auf alles, was sie erreicht haben», sagt die vierfache Grossmutter und Mutter von drei erwachsenen Kindern. «Oft kommen die Eltern der Kinder zu uns, bedanken sich und sagen in gebrochenem Englisch: ‹You saved my child›, ihr habt unser Kind gerettet.» Die Freude der Jugendlichen und der Dank der Eltern ist für die St.Gallerin der schönste Lohn für ihr Engagement.

www.kiriat-yearim.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen