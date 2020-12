Aus­wan­de­rin «Ich war immer eine Träumerin»: Wie eine 26-jährige Gossauerin ihr Liebesglück im Dschungel gefunden hat Die 26-jährige Gossauerin Julia Holenstein ist nach Kolumbien ausgewandert. Sie lebt mit ihren zwei Kindern mitten im Dschungel, am Fuss der Sierra Nevada, dem grössten Küstengebirge der Welt. Es ist nicht immer einfach, doch die Gossauerin glaubt an das Schicksal und sagt: «Nach jedem Tief kommt auch ein Hoch.» Rita Bolt 29.12.2020, 20.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Julia Holenstein, ihre Tochter Abhinaya und Janis Berger leben im Dschungel Kolumbiens am Fusse der Sierra Nevada. Auf dem Foto fehlt Julias zweite Tochter Aruna. Bild: PD

«Ich wusste schon in der Schulzeit, dass ich später nicht in der Schweiz leben werde», sagt Julia Holenstein aus Gossau. «Ich war immer eine Träumerin.» Sie hatte von keinem bestimmten Land geträumt; aber von einem Land, in dem ein warmes Klima herrscht. Die 26-Jährige hat ihr Traumland gefunden: Kolumbien.

Sie lebt mit ihren zwei Kindern mitten im Dschungel, am Fuss der Sierra Nevada, dem grössten Küstengebirge der Welt, in der Nähe von Santa Marta, etwa 50 Minuten entfernt vom karibischen Küstenort Palomino. Und in unmittelbarer Nähe eines Kogi-Indianer-Dorfes. «Es ist wunderbar hier», sagt die Mutter der beiden Töchter Aruna und Abhinaya. Die Menschen seien fröhlich und das Klima angenehm. Und sie ist frisch verliebt, sie ist in einem «Himalayahoch», wie sie sagt.

Wie alles begann: Julia Holenstein hat in der Schweiz ihren kolumbianischen Verlobten geheiratet und bald kam Aruna auf die Welt. Für beide war damals schon klar: Sie werden nach Kolumbien auswandern. Sie hatten sich bei früheren Aufenthalten in der Sierra Nevada bereits ein Grundstück im Dschungel gekauft. In der Nähe zu den Bergen und nicht weit vom Meer entfernt. Eine Zufahrt zu diesem Flecken Erde existierte damals noch nicht. Es dauerte dann noch zweieinhalb Jahre, bevor die Reise nach Kolumbien losging. Die junge Frau erzählt:

«Wir haben gearbeitet, gespart und unser Haus geplant. Ich wollte ein komfortables Haus mit Küche und Badezimmer.»

Es begann eine harte Zeit für die junge Familie

Geplant, gemacht. Alles Notwendige für den Hausbau wie Zement oder Bambus sowie Möbel wurden auf einen Lastwagen in Bogota verladen. Wie aber kommt der Lastwagen zum Grundstück im Dschungel, 24 Stunden Fahrt entfernt? Was sie sich nie zu träumen gewagt hatte: Als der Lastwagen angekommen sei, habe jemand den Weg zu ihrem Grundstück befahrbar gemacht und der Lastwagen schaffte es mit Müh und Not den holperigen Weg hinauf.

Dennoch: Für die junge Familie begann eine harte Zeit. Ein halbes Jahr sollte es dauern, bis das Haus bezogen werden konnte. «Wir wohnten in einem Zelt, hatten fünf Monate Dauerregen und kein Licht», erzählt Julia Holenstein.

Sie war in der Zwischenzeit mit dem zweiten Kind schwanger und stiess, wie sie sagt, an ihre Grenzen. Der Regen und die Wohnverhältnisse, der Hausbau und das Kochen über der Feuerstelle machten ihr zu schaffen. Ab und zu musste sie mit der Machete eine Schlange oder eine Vogelspinne töten.

Das selbst gebaute Haus von Julia Holenstein besteht aus Bambus und 5000 Palmenblättern. Bild: PD

Kurz vor der Geburt war das zweistöckige Haus aus Bambus mit einem Zementfundament und 5000 Palmenblätter als Dach fertig und Julia Holenstein konnte ihr Kind im Haus zur Welt bringen. Allein und in wenigen Stunden. «Ich war dreimal zur Vorsorgeuntersuchung in Bogota und Santa Marta und wusste daher, dass es kein Risiko ist.»

Das Glück schien perfekt zu sein – war es aber es nicht. Der Ehemann fühlte sich immer stärker zu den Kogi-Indianern hingezogen, kaute stimulierende Kokablätter. Der bittere Saft missfiel der Schweizerin. «Vor einem Jahr bekam er massive psychische Probleme und ich trennte mich von ihm», erzählt Julia Holenstein.

Von der Aussenwelt abgeschnitten

Allein im Dschungel mit zwei kleinen Kindern. «Nicht einfach», sagt Julia Holenstein. «Immer frisch kochen für mich und die Kinder, Wäsche waschen am Bach, Haus und Garten in Ordnung halten, Trinkwasser besorgen.» Die Schweizerin erzählt, dass sie mit einer speziellen Pumpvorrichtung Frischwasser im Haus habe; es sei aber kein Trinkwasser.

Die Küche im zweistöckigen Haus der jungen Schweizerin. Bild: PD

Und dann kam Corona. Die kleine Familie war von der Aussenwelt abgeschnitten. Die Kogi-Indianer schlossen sich aus Angst in ihrem Territorium ein, verriegelten die Wege. Kein Internet, kein Telefon. Der Tiefpunkt war erreicht. «Lebensmittel hatten wir aber genug», erzählt die junge Mutter. Auf den drei Hektaren Land wachsen Avocados, Mandarinen, Guanabana, Peperoni und Tomaten.

«Es gibt auch einen kleinen Laden, in dem etwas gekauft werden kann, oder ich tausche mit den Indianern.»

Julia Holenstein glaubt an das Schicksal, an das Unglaubliche und daran, dass alles gut wird: «Nach jedem Tief kommt auch ein Hoch.» Etwa vier Kilometer Luftlinie entfernt kämpfte ein junger Berner ums Überleben. Er ist mit seiner Freundin nach Kolumbien ausgewandert, sie ist aber weiter gereist nach Indien, er ist geblieben.

Wie Julia Holenstein baute zur gleichen Zeit Janis Berger mitten im Dschungel ein Haus. Mitbewohner sind sieben Hunde, mittelgrosse Mischlinge, und zwei Katzen. Das Gebiet, in dem er sich niedergelassen hat, heisst Nueva Vida – was so viel heisst wie neues Leben. Auch er glaubt an Schicksale und ist sich sicher, dass seine zukünftige Partnerin den Weg zu ihm finden wird.

Der 29-Jährige sollte Recht behalten. Denn Julia Holenstein war dem Berner früher schon einmal begegnet, besuchte ihn Monate später in seinem Haus und fand den Weg zu seinem Herzen. Die beiden sind verliebt und seit Oktober ein Paar. Wo die beiden mit den Kindern wohnen werden, haben sie noch nicht entschieden. Derzeit wohnen sie bei ihm. Der Noch-Ehemann wohnt bei seinen Eltern in Bogota und hat regelmässig Kontakt zu ihr und zu den Kindern.

Kinder können keine normale Schule besuchen

Die fast vierjährige Tochter Aruna (4.v.r.) besuchte bis vor Ausbruch von Corona die Schule in einem nahegelegenen Kogi-Indianer-Dorf. Bild: PD

Julia Holenstein wohnt seit 20 Monaten in Kolumbien. Bis Anfang Jahr besuchte die bald vierjährige Aruna noch die Schule im Kogi-Dorf. Seit Ausbruch der Pandemie ist diese geschlossen. Julia Holenstein sagt:

«Meine Kinder werden hier keine normale Schule besuchen können.»

Sie werde ihren Töchtern lesen, schreiben und alles, was es im Leben brauche, beibringen. Und wovon lebt die Familie? «Im Moment noch von Erspartem», antwortet die 26-Jährige. Geplant sei, dass sie – sobald es wieder möglich sei – in die Schweiz fliegen und drei Monate arbeiten werden. Unterkommen können sie bei Familie und Freunden.