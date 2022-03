Stadtapéro Gossau: Diese Themen standen an

Austausch Ukraine-Flüchtlinge, neues Schulmodell und die Sportwelt: Diese Themen beschäftigten am Gossauer Stadtapéro Die Stadt Gossau hat am Stadtapéro vom Samstag unter anderem über die Flüchtlingssituation informiert. Aber auch das neue Modell für die Oberstufe gab zu reden. Perrine Woodtli 20.03.2022, 14.01 Uhr

Das im Frühjahr 2020 noch bewohnte Altersheim Espel: Heute steht es leer, die Stadt Gossau möchte darin aber keine Flüchtlinge unterbringen. Bild: Ralph Ribi (3. Februar 2020)

Mit so vielen Gästen habe er nicht gerechnet, sagte Stadtpräsident Wolfgang Giella erfreut, als er am Samstagvormittag seinen Blick durch den gut gefüllten Fürstenlandsaal schweifen liess. Die Stadt hatte zum Stadtapéro eingeladen, um über aktuelle Themen zu informieren.

Aktuell war vor allem der Teil von Stadträtin Helen Alder Frey und Aaron Steinmann, Leiter Sozialamt. Sie gingen auf den Krieg in der Ukraine ein und informierten, inwiefern die Stadt helfen könne bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Vergangene Woche hatte die Stadt ­mitgeteilt, dass sich das leer­stehende Altersheim Espel nicht als Notunterkunft eigne. Man sei aber in der Lage, so Alder Frey, rasch einige Ukrainerinnen und Ukrainer aufzunehmen.

Helen Alder Frey, Stadträtin Gossau. Bild: PD

Die Stadt habe aktuell Kapazität für zehn bis zwölf weitere Flüchtlinge. Bis jetzt seien erst wenige Personen aus der Ukraine in Gossau angekommen, von denen man wisse, sagte Steinmann. Diese können für 90 Tage in der Schweiz bleiben, ohne sich zu melden. «Wir gehen davon aus, dass manche bei Privaten untergekommen sind.» Einige seien zudem von den Pallottinern aufgenommen worden.

Hilfswillige können sich melden

«Wenn Personen sich melden, können wir ihnen gewisse Dienstleistungen des Friedegg-Treffs anbieten, etwa Kleider- oder Lebensmittelabgaben», so Steinmann. Hinzu komme die Möglichkeit des Schulbesuchs. Gossauerinnen und Gossauer, die eine Unterkunft oder andere Hilfe anbieten wollen, können sich beim Sozialamt oder beim Friedegg-Treff melden.

Ebenfalls thematisiert wurde das neue Modell der Oberstufe. Nach den Sommerferien werden die Schülerinnen und Schüler einen Teil ihres Stundenplans selber gestalten können und damit mehr Freiheiten, aber auch mehr Verantwortung haben. Damit wolle man den verschiedenen Lerntypen besser gerecht werden, sagten Schulpräsident Stefan Rindlisbacher und Schulleiter Thomas Eberle.

Eine Anwesende wollte wissen, wie die Schule mit Mobbing ­umgehe. Schliesslich werde mit dem neuen Modell sichtbar, welche Schüler stärker auf die Hilfe der Lehrer angewiesen seien und welche mehr Freiheiten geniessen könnten. Er glaube nicht, sagte Rindlisbacher, dass sich das Thema Mobbing mit dem neuen Modell verschärfe. Die Schüler sähen schon heute die Schwächen der anderen.

Nachhaltige Projekte statt «ein grosses Besäufnis»

Auch das 1200-Jahr-Jubiläum, das 2024 in Gossau gefeiert wird, kam zur Sprache. Über das ganze Jubiläumsjahr hinweg ­sollen unterschiedliche Projekte umgesetzt werden. «Wir wollen nicht einfach ein grosses Besäufnis, sondern etwas Nachhaltiges kreieren, das Spuren hinterlässt», sagte Giella. Ideen können noch bis zum 31. März unter www.gossau2024.ch eingereicht werden. Jede und jeder könne mitmachen, betonte Projektleiter Beat Müller. «Das wird ein Fest von, mit und für Gossau.»

Stadträtin Gaby Krapf-Gubser und Hochbauamtsleiter Yvo Lehner ergriffen die Gelegenheit, ein weiteres Mal für die Sportwelt Gossau zu weibeln. Für 56 Millionen Franken sollen im Gebiet Buechenwald unter anderem ein neues Hallenbad, eine neue Fussballtribüne, ein Vereinsbeizli sowie diverse Anlagen für Sportarten wie Weitsprung gebaut werden. Die Stimmberechtigten entscheiden am 15. Mai über den Baukredit.