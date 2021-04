Austausch LKW-freie Zone, Smiley auf der Dorfstrasse: Diese Verbesserungen hat die Berger Bevölkerung für ihre Gemeinde Seit diesem Jahr können die Bergerinnen und Berger einfach und direkt Verbesserungsvorschläge und Ideen beim Gemeinderat einreichen. Bisher gingen acht Anregungen ein. Gemeindepräsident Sandro Parissenti will das Angebot noch bekannter machen. Perrine Woodtli 30.04.2021, 05.00 Uhr

Das 850-Seelen-Dorf Berg. Benjamin Manser (28. Juni 2016)

Nichts ist perfekt. Auch nicht in Berg. Die meisten Einwohnerinnen und Einwohner dürften etwas im Kopf haben, was sie in ihrer Gemeinde gerne anders haben wollen. Wer eine Idee, ein Anliegen oder einen Verbesserungsvorschlag hat, kann dies seit Ende Januar schnell und einfach bei der Gemeinde einreichen.

Sobald ein schriftlicher Antrag vorliegt, bespricht der Gemeinderat diesen und gibt eine Rückmeldung. Alle Anliegen können auf der Gemeindewebsite eingesehen werden. «Ziel war es, mit dem Forum ‹Idee Berg› ein möglichst niederschwelliges Angebot anzubieten», sagt Gemeindepräsident Sandro Parissenti.

«Ich will keinen Gemeinderat, der im stillen Kämmerlein arbeitet, sondern die Bevölkerung einbezieht.»

«Idee Berg» ist aus einer Zusammenarbeit mit der Ostschweizer Fachhochschule (OST) entstanden. Gemeinsam mit drei anderen Gemeinden befasse man sich damit, wie Gemeinden Know-how aus der Bevölkerung gewinnen können, sagt Parissenti. Ziel sei es, eine Plattform zu schaffen, die das ermögliche. «Idee Berg» sei ein Versuch.

Heute rufen die Einwohner einfach den Gemeindepräsidenten an

Bis dato haben sechs Einwohnerinnen und Einwohner insgesamt acht Ideen eingereicht. Eine Bürgerin hatte gleich drei Anliegen. Der letzte Eintrag stammt vom ersten März. Er habe damit gerechnet, sagt Parissenti, dass es vor allem zu Beginn gleich ein paar Einträge gebe und das Ganze danach wieder etwas abflachen werde.

Sandro Parissenti, Gemeindepräsident Berg. Michel Canonica

Acht Einträge in drei Monaten? Ist das Angebot noch zu wenig bekannt oder gibt es in Berg schlicht nichts zu verbessern? Parissenti lacht:

«Das glaube ich nicht. Zu sagen, dass es nichts zu verbessern gibt, wäre vermessen.»

Man müsse das Angebot noch etwas bekannter machen und auch die Einwohner dazu motivieren, ihre Anliegen einzureichen.

Die Rückmeldungen auf das neue Forum seien aber durchwegs positiv gewesen, sagt Parissenti. Einige hätten aber gemeint, dass man seine Ideen doch heute schon einfach melden könnte – und zwar, indem man einfach ihn anrufe. «Das stimmt schon. In einem Dorf von unserer Grösse geht das gut.» Jedoch sei es einfacher, wenn der Gemeinderat einen schriftlich begründeten Antrag sauber aufarbeiten könne.

Pilotbetrieb für Radarmessanlage und Recycling-Sammlung

Ein Blick auf die Liste der Einträge zeigt, dass sich viele Wünsche und Ideen rund ums Thema Verkehr drehen. Das überrascht Parissenti nicht. In Berg sei der Verkehr seit Jahren ein Dauerbrenner.

So fordert ein Bürger unter anderem, dass das Tempolimit 40 auf der Dorfstrasse verstärkt durchgesetzt wird, etwa mit Radarmessungen oder Smiley-Radarwarnsystemen. In seiner Antwort schreibt der Gemeinderat, dass in Form eines Pilotbetriebs eine Smiley-Radarmessanlage im Budget 2021 vorgesehen werde. Die Messanlage solle mehrheitlich entlang der Dorfstrasse eingesetzt werden und so die Autofahrer sensibilisieren.

Eine Bürgerin wünscht zudem ein Tempolimit und einen Fussgängerstreifen im Gebiet Hahnberg/Landquart. Das sei aber beides nicht möglich, da es sich um eine Kantonsstrasse handle, wie der Gemeinderat schreibt. Dort seien Temporeduktionen nicht umsetzbar. Und für einen Fussgängerstreifen werde die Strasse zu wenig häufig überquert.

Eine andere Einwohnerin schlägt eine dezentrale Sammlung von Recycling‐Gut in der Gemeinde vor. Dies, um den Individualverkehr zur Entsorgungsstelle zu minimieren und die Entsorgung für Personen mit eingeschränkter Mobilität zu vereinfachen. Der Gemeinderat hat daraufhin auch hier einen Pilotbetrieb beschlossen.

Der Verkehr in Berg ist einigen Einwohnerinnen und Einwohnern ein Dorn im Auge. Bild: Urs Bucher (16. November 2018)

Nicht immer kann die Gemeinde etwas unternehmen

Ein solches Forum birgt auch die Gefahr, dass sich der Berger Gemeinderat mit vielen unrealistischen Wünschen oder Anliegen, die gar nicht Sache der Gemeinde sind, herumschlagen muss. Parissenti sieht das anders. Für den Antragsteller sei das Anliegen ja nicht unrealistisch. Man müsse jede Forderung genau hinterfragen und sich darauf einlassen.

Er erwähnt den Eintrag eines Bergers, der ein Lastwagen-Fahrverbot auf der Dorfstrasse vorschlägt. Aufgrund der rechtlichen Situation sei dies zwar nicht möglich, sagt Parissenti.

«Trotzdem können wir uns fragen, worum es genau geht. Stört der Lärm? Dann können wir den Anwohnern vielleicht bei Fenstersanierungen helfen und versuchen, eine Förderung aufgrund des Lärms beim Kanton zu erwirken. Oder geht es um Schulwegsicherheit?»

Es gebe trotzdem oft Punkte, welche die Gemeinde angehen könne. «Darum ist dieser Austausch auch so wertvoll.» Mit den konkreten Beispielen aus der Bevölkerung könne er zudem bei den zuständigen Stellen gewissen Forderungen Nachdruck verleihen, sagt Parissenti.

Er sei nun gespannt, welche Ideen und Vorschläge die Bergerinnen und Berger künftig noch haben werden.